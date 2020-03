0 shares







PIDEN ALIMENTOS AL MUNICIPIO DE MORENO

Gobernaba Macri el país y los números que crecían eran: inflación, desocupación, hambre, indigencia, merenderos y comedores. En diciembre comienza otra etapa y el método de asistencia directa ofrece una salida más personal pero que registra ese mapa social de alta vulnerabilidad. Hasta la aparición del COVID -19 la demanda de alimentos que nace de merenderos y comedores no tuvo ni volumen ni palabras. Con el aislamiento obligatorio tal vez se demuestre que el auxilio económico es un complemento, no menor, pero insuficiente.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene la radiografía de la gran porción de la Provincia de Buenos Aires y actúa en consecuencia. La Municipalidad prepara un diseño de asistencia de mayor alcance con el acompañamiento del Ejército. En el mientras tanto, los testimonios grafican una pintura: «estar aislados y sin respuestas adecuadas». En Cascallares, como ocurre en otras zonas de Moreno y en cada municipio del Conurbano, surge la demanda. Silvia del Movimiento 7 de Noviembre expresa: «Hay alimentos porque hablamos con Desarrollo Comunitario, tenemos buen diálogo pero no tenemos respuesta, hemos recibido antes de que empiece la cuarentena muy escasos recursos y ya no sabemos dónde recurrir».

¿Qué es lo que recibieron?

Te digo con lujo de detalles lo que recibimos: dos (2) azúcar, seis (6) pan dulces, seis (6) budines, veinte (20) turrones, once (11) paquetes de yerba y sesenta (60) leches.

¿Cuándo recibieron esto del Municipio de Moreno?

Lo recibimos tres o cuatro días antes de la cuarentena, agradecemos la ayuda pero nos parece una falta de respeto, ¿cómo hago para repartir a la gente mercadería o hacer una leche cuando me estás dando dos paquetes de azúcar?

En el mes de diciembre antes de la llegada del actual gobierno municipal, ¿existía distribución en tiempos de Festa Intendente, Vidal Gobernadora y Macri Presidente?

Entendíamos lo que era tener a Macri en el gobierno, pero dentro de todo y no soy festista, pero dentro de todo nos llegaba normal la mercadería, te puedo decir que llegaba bastante mercadería y podíamos resolver el problema de los compañeros.

¿No creés que se modificó un poco el panorama con la llegada de la tarjeta Alimentar que le ha dado a muchas familias la posibilidad de adquirir ellos mismos la mercadería, no es eso un poco lo que explica la disminución en los merendemos y comedores?

Yo creo que la tarjeta Alimentar ha ayudado un montón, la verdad es que si, sería muy bueno que cada uno pueda elegir desayunar, almorzar y cenar, pero la realidad es que vos vas a comprar y ves que todo aumentó y no te alcanza para nada. Hay mamás que compran la comida a la noche y a la tarde no saben que le dan, es mucha la ayuda que está llegando con la tarjeta, pero no dejamos de cubrir las necesidades básicas de cada vecino y vecina.

AUDIO 1

¿Se pusieron a disposición del gobierno para ayudar en esta contingencia, coronavirus, como organización social?

Nos pusimos a disposición del gobierno municipal desde el día uno, siempre estuvimos ofreciendo nuestra ayuda, ahora más con el tema del coronavirus pero ellos nunca convocaron a nadie

¿Con quién o quienes hablan?

Con María Mariani que es responsable de comedores, tiene muy buena predisposición pero no llega a cubrir las necesidades.

AUDIO 2

Moreno es un Municipio con recursos limitados. La distribución nunca fue igualitaria, ahora, ¿vieron que hay entrega a núcleos más vinculados con el gobierno?

Lo hemos visto no solo en las redes, también lo vimos en los barrios bajar mercadería a compañeros de ellos, parece que los otros no somos tan compañeros.

Ustedes sienten que no son tan compañeros, pero ahora hay que registrar que la vulnerabilidad iguala para abajo a todos no tendría que haber distinción, me parece

Claro si tal cual. Pero vemos que solo los compañeros de ellos tienen hambre. Han puesto un número de teléfono o un mail que son ficticios, lo he comprobado yo. Llamar a Desarrollo y que no te atiendan. No llegan ni al vecino común. Nosotros tenemos un merendero acá en Cascallares, porque hay muchos chiquitos pero más allá de eso nosotros repartimos la bolsa porque creemos que el vecino/a tiene que cocinar en su casa, a veces también conseguimos verduras y repartimos, la única ayuda que tenemos es de José Bareiro (ex concejal).

AUDIO 3

¿Qué puede pasar, ustedes que son barrio, que son territorio, si esto sigue así?

Yo creo que si esto sigue así, el gobierno municipal debería de revaluarse y estar haciendo lo que el Presidente Alberto manda y estar unidos todos y todas porque el lineamiento nacional dice algo y ellos hacen otra cosa. Creo que si ellos no cambian su actitud Moreno va a estar más devastado.