PROYECTOS HABITACIONALES Y LOTES CON SERVICIOS, EN EL HORIZONTE –

Jorge Santucho ex Secretario de Participación Comunitaria y Organización Social (gestión West) hoy es el representante territorial del Instituto de Desarrollo Ambiental y Regional (IDUAR). Por experiencia y funciones posee un mapa de las zonas calientes vinculadas a la tierra, uso y potencialidades. Presente en Catonas en la «recuperación del predio propiedad del Municipio», señala: «Nosotros llegamos a la gestión el 10 de diciembre y la toma que se produjo alrededor de noviembre ya estaba judicializada. Se había hecho un censo, la gestión anterior, pero la justicia desestimó ese trabajo y nos mandó a realizar otro conforme al Protocolo de desalojo. Así lo hicimos en el mes de diciembre y en ese momento hablamos con las personas que estaban aquí, tanto del lado del CIC La Bibiana como del lado particular. Les dijimos de la orden judicial, que no se podían quedar, por lo tanto la gente ya tenía la notificación…»

Por eso señalo que en la gestión Festa hubo un operativo policial parecido al del día de hoy, hubo un censo y se les dijo a los ocupantes de los predios que había en marcha un desalojo. El tema de la emergencia habitacional es clara y puede ocurrir que las familias que siguen en el predio privado consideren que el desalojo no es para ellos o no los toca

Es que no es así. La realidad es que la orden de desalojo avanzará sobre el predio particular. Hoy es la primer parte, generamos un diálogo con las familias, buscando salidas y alternativas. No es casualidad que cuando comenzó el desalojo no había gente en el predio, había algunas casillas vacías y no hubo ningún hecho de violencia. Lo mismo haremos con la parte que no fue desalojada, pero trabajamos en la misma línea.

La tierra que existe y la falta de planes de viviendas producen un fenómeno muy complejo de resolver sin un proyecto permanente

Moreno fue pionero en la generación de lotes y política de tierras, incluso a nivel provincial, pero esa política se dejó en los últimos años. La presión por la tierra aumentó por la demanda habitacional y el crecimiento de la ciudad, por lo tanto venimos corriendo muy de atrás…

Moreno explotó demográficamente en los últimos quince años

Creo que lo hablamos en algún momento, si tomamos los últimos censos creció en cien mil habitantes y estamos en más de 600 mil habitantes…

A eso me refiero que no hay plan posible. Un ordenamiento lleva tiempo, ciertos parámetros de control urbanístico, eso fue lo que no ocurrió en los últimos años

Bueno pero es lo que hay que hacer y todavía estamos a tiempo de hacerlo. Debemos planificar y ordenar la ciudad, y una de las cosas que nos pidió Mariel (Fernández) cuando llegamos a la gestión es que no hubiera más ocupaciones y eso lo hemos cumplido correctamente porque frenamos las ocupaciones nuevas, más de treinta que hubo en este tiempo, que fueron desactivadas. Pero mientras hacemos esta tarea estamos trabajando en la generación de lotes desde el IDUAR que es algo necesario ya que si no hay reserva de tierra para ponerla en función de proyectos habitacionales y de vivienda te pasa por encima la realidad que hay en Moreno.