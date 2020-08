9 shares







SITUACIÓN EN LA TOMA DE GUERNICA – Por la Gremial de Abogadas y Abogados / Fuente: La Gremial –

No digan que no lo advertimos.

La Gremial de Abogados y Abogadas tiene dicho que no cree en el derecho.- Y lo explica con simpleza, decimos que el Sistema Capitalista es el más injusto y cruel en la Historia de la Humanidad.- Decimos que un sistema injusto no puede producir leyes justas, ni jueces justos, ni fiscales o funcionarios judiciales justos.-

Y dice la Gremial, sobre todo en su formación para los que no son abogados que una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que ocurre en la realidad.- Una cosa es lo que les enseñan a los estudiantes en la facultad de Derecho, lo que hablan jueces, fiscales o defensores oficiales, lo que dicen en academias, claustros y cursos y otra lo que verdaderamente ocurre.- La Constitución Argentina puede hablar del reconocimiento a la preexistencia de los Pueblos Originarios, y los constitucionalistas llenarse la boca con eso, pero en la cruda realidad, se hostiga, persigue y asesina a los Qom, Wichis o Mapuche.- La misma Constitución dirá que un ciudadano tiene derecho a salud, vivienda, educación, alimentación y trabajo, pero no es lo que ocurre.-

Todo esto viene a cuento de que en el caso de la recuperación de los terrenos en Guernica y la causa judicial, una vez más, la Historia nos da la razón.

Ni bien se produjo la toma, aparecieron una rosca de empresarios inmobiliarios, funcionarios judiciales, municipales y policías que en tiempo récord trucharon documentos que no pueden ser exhibidos ni a niños de primaria, y produjeron una orden de desalojo.-

La Gremial intervino ya con la orden dictada, de “allanamiento y lanzamiento” éste sábado 15 de agosto.-

Y justo sobre el filo del plazo para detener el lanzamiento, la Gremial interpuso dos apelaciones, una contra la resolución de lanzamiento defendiendo a los ocupantes y otra con dos compañeras colegas en representación de los cientos de niños de los terrenos.-

La Gremial tuvo algunas discusiones internas entre los más viejos y los más nuevos abogados.- Los viejos no creían que un simple papel interpuesto pudiera parar semejante plan macabro de sacar a como sea a tantos cientos de familias.- Eso no podía ser posible, porque el poder de las empresas inmobiliarias que compran concejales, intendentes, jueces y policías no podía compararse con el de la Gremial que somos cuatro gatos.- Los más nuevos decían que una vez los escritos con sellos de recepción, el desalojo no podía operar porque debía enviarse el expediente a la Cámara de Apelaciones y además estaban abiertas todas las vías recursivas para el futuro.- Y al parecer era así nomás y ya estábamos orgullosos y festejando.-

Por si fuera poco, hoy viernes 14 de agosto se realizó multitudinaria marcha en Guernica de 3000 personas ante autoridades municipales.-

Pero las cosas no serían tan fáciles, y en efecto, una cosa es lo que dice la Ley y otra la realidad, el Poder, la lucha entre los ricos y los pobres.-

Mientras se desarrollaba la marcha, quedaron en los terrenos apenas mujeres con sus niños y niñas, entonces fueron atacados despiadadamente por gente de civil, por verdaderos bardos y lúmpenes (tan explotados y sometidos como los atacados) con un alto nivel de violencia.- Cuando se les avisó a los delegados y éstos dejaron a los apurones la marcha para socorrer a sus familias fueron emboscados con disparos con armas de fuego.- Uno de nuestros representados en los escritos de defensa recibió un disparo en la cabeza.-

Por supuesto la cantidad de fuerzas y móviles policiales listos para la represión existentes en el lugar desaparecieron y dejaron paso a civiles, no menos hambrientos y desesperados que nuestros asistidos para que hagan su tarea.- Un gran enfrentamiento generalizado por todos los terrenos ocupados, en lucha cuerpo a cuerpo y heridos.-

Y era nomás como dijo siempre la Gremial. Los empresarios inmobiliarios, el Juez, Fiscal, intendenta, y fuerzas policiales no iban a permitir que un simple escrito les arruinara la voracidad sobre esas tierras.- Y demostraron que tienen el poder suficiente para hacer de nuestras presentaciones letra muerta.-

En Dictadura la represión fue siempre directa.- Los militares no necesitaban formar grupos de civiles clandestinos como antes del golpe del 76 fueron las Tres A.- Los militares utilizaron toda la fuerza y las armas del Estado en forma directa, con uniformes y ordenes escritas de hacer desaparecer y asesinar.-

Pero con ABSOLUTAMENTE TODOS los gobiernos surgidos por voto, a partir de 1983, esa represión no siempre fue con uniforme y órdenes, muchísimas veces, cada vez más, lo fue en forma indirecta, con grupos de choques civiles o mixtos (civiles y policías).- Armar una banda que vaya a atacar los barrios de Guernica les cuesta muy poco a policías, intendenta y empresarios.- Les cuesta menos que luchar con el derecho donde la Gremial empezaba a darles una tremenda paliza.- El Fiscal y el Juez son dos cobardes, dos cagones y no se animan a enfrentarse con nosotros en el terreno que (en teoría) ellos más dominan, que es el de los tribunales, el de los expedientes, el del Derecho en definitiva.- Y dan luz verde a estos operativos de gente sin códigos ni principios.-

Lamentamos que las enseñanzas de la Gremial de Abogados y Abogadas tenga que entrar en la conciencia de los compañeros de esta forma y que (de prevenirse) quizás habría habido alguna posibilidad de repeler estas actuaciones ordenadas por políticos policías y funcionarios judiciales.-

Hay muchos heridos, algunos graves, y una batalla campal donde peligra la toma y una posibilidad muy real de que caiga.-

Las autoridades políticas deben considerar con seriedad lo que están haciendo o dejando hacer.

Permitir esos niveles de violencia puede hacer aparecer una resistencia no menos violenta.

La Gremial redoblará esfuerzos para seguir defendiendo la ocupación y también para decirles a todos que se equivocan los colectivos de Abogados o de Derechos Humanos que realmente creen y pregonan la existencia de “justicia” y “derechos” porque eso contribuirá a falsas expectativas.-

La Gremial viene diciendo, sean en tomas de terrenos, sea en causas de pueblos originarios, sea en situaciones de gatillo fácil o causas armadas que es inútil bregar por “justicia”. Si hay que pelear en los Tribunales lo haremos con todo lo que tenemos, pero no porque creamos en ella, sino porque intentaremos valernos de ella para los fines de aquellos que defendemos.-

Por lo demás, cada uno, cada colectivo, cada familiar en su dolor, cada organización sabrá como pelea, de qué forma, y con qué medios.- La Gremial defenderá siempre a aquellos que resisten, que no se entregan y que luchan cómo sea.

Asociación Gremial de Abogados y Abogadas

Agosto 2020