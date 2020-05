0 shares







EL VIRUS, EL AISLAMIENTO, EL HAMBRE, EL ABANDONO –

Abre la ventana del frente de su vivienda. Sabe agradecer a los que comprenden que no son invisibles, tampoco enemigos. En el mismo ejercicio de VER, más allá de la recortada visión que ofrece la pequeña ventana, percibe el miedo general. Su padre, que realiza trabajos (changas) en el mismo barrio donde vive, recibió la noticia de COVID 19. Toda la familia aislada en un punto: abandono, destrato, hambre.

Ella, madre de dos niños, acepta contar qué es vivir en la pandemia cuando el positivo toma lugar preponderante. Ella, ciudadana de un lugar construido en Moreno Norte luego de desalojos, incendios, pérdidas totales y parciales, recorre el pasar por el Estado, el mismo que hace 72 dos días se prepara para enfrentar la curva. Mirna comparte, que varios escuchen y todos comprendan, la desigualdad que es una pandemia:

Escuchaste hasta cansarte, todos los días, la palabra coronavirus, y ahora en tu presente, ¿qué significado tiene?

Coronovirus en mi familia yo lo defino como abandono total en este momento, abandono de persona.

¿Por qué?

No es lo que yo me imaginaba, no es lo que yo estaba mirando por televisión que decían que cuando uno padece esto lo primero que hace, es que el municipio ayuda económicamente cuando la familia no tiene un ingreso. Nosotros somos una familia humilde y trabajamos todos los días para traer el alimento a la casa, hay cuatros niños y cuatros adultos, entonces mi papá sale a hacer changas acá en el barrio y yo salía a traer mercadería que luego vendía, pero yo no tenía contacto directo. Acá hay mas casos.

¿Tomaron todas las medidas de cuidado y recaudo para no contraer el virus?

Exacto, siempre cuando salíamos,yo para un lado y mi papá acá en el barrio, no íbamos de 5-6 cuadras de casa, siempre con alcohol en gel en la mano estuvimos tratando de prevenir esto pero no sabíamos que esto ya estaba acá metido.

Contame en que momento aparece los síntomas en tu papá y que ocurre ¿lo asisten? ¿van al hospital?

Si, el fue el día miércoles (21 de mayo) volvió de trabajar acá en el barrio. No nos había contado ese día de que le dolía un poco la garganta, el jueves le contó a mi mamá que se sentía un poco decaído. Le tomamos la temperatura y la verdad que no notamos nada raro en él, por la tarde le agarró “chuchos” de frío, y le tomamos la temperatura y tenía 37,7° que no llega a ser fiebre cuando no sos caso positivo. Le dimos Ibuprofeno. A las cinco de la mañana mi mamá se vuelve a levantar y le vuelve a dar otro porque veía que le costaba respirar y tenía 39,3° de temperatura. El jueves llamé al SAME y me dijeron que espere 48 horas, viernes a la mañana cuando yo lo encuentro con 39,3° de temperatura voy a la salita de 25 de mayo y me dicen que lo lleve a la salita de Indaburu, le dije “yo no sé lo que tiene, si tiene las amígdalas inflamadas y eso es lo que le da mucha fiebre o no quiero creer que es el virus”. Le pedí por favor si podían venir a verlo y ahí me dijo que lo lleve directamente al hospital, llegue a casa, llamo al 107 y me dijeron que tenían demora y que lo acerque en un auto al hospital.

No hubo ambulancia, conseguiste que alguien lleve a tu padre

Sí, cuando salgo de acá del barrio estaban los de tránsito y había muchos policías que estaban controlando la calle Lamadrid, cuando yo voy me paran y les digo que mi papá se sentía muy mal, me abrieron el camino y me mandaron al hospital, ni siquiera ahí me dijeron “lo llevamos nosotros”, llegué al hospital, comenté el caso, me dijeron que pase directo a hablar con los médicos. Les comento que no podía caminar porque sentía las piernas muy débil, el médico me dijo que le pida al personal de Entrada que me ayuden a entrarlo porque los camilleros están ocupados, yo voy a hablar con el de Seguridad y me dice que no lo puedo bajar que hay que activar todos los protocolos porque este es un caso sospechoso de Covid-19. Vuelvo a ingresar con los médicos y me dicen que espere que se iban a cambiar, pasó aproximadamente una hora, yo lo veo a mi papá tirado en el asiento de atrás del auto con mucha fiebre, vuelvo a decirle a los de seguridad y me dicen “no, lo tenés que llevar a tu casa, que de acá vamos a llamar al 107 que iban a ir a controlarlo allá” les comento que yo no lo puedo llevar así que no sabía que lo que tenía, que hay personas de alto riesgo y que no quiero que estén juntos, necesito que lo revisen y si me dicen que es una angina me lo llevo tranquilamente. Me hicieron esperar media hora más, que desinfectaban todas las habitaciones y hasta que viene el médico y me dice “¿tanto le cuesta respirar?, le respondo “si usted se acerca como profesional lo va a notar, yo no soy profesional por eso lo traigo”.Ahí se acercó lo vio, me dijo que lo bajara y como pude lo hice.

Eso lo hiciste vos sola, ni enfermeros, ni camilleros ni personal de seguridad

Sola lo hice, sigo con mucho dolor porque hice mucha fuerza, mi papá es muy grande. Empujaba como podía esa silla de ruedas y el doctor me miraba, le decía “creo que no voy a poder” y me dijo que «lo empuje y lo lleve a la habitación.

Queda internado tu papá y ¿en qué momento de caso sospechoso se convierte en caso positivo, cuántos días pasaron?

El quedó un viernes, el día sábado nos llama y dice “que se venía para casa” que la enfermera le dijo que en un rato salía su resultado y que el doctor habló con él y lo iban a traer en ambulancia. Mi mamá pensó que había delirado de la fiebre, me dijo que tenía que ir al hospital porque capaz mi papá estaba delirando y diciendo cosas que los médicos no sabían. Me acerqué al hospital y veo que una ambulancia salía y le digo “a donde lo lleva” me responden que a la casa y que me aleje porque no puedo tener contacto directo con él, es un caso de Covid-19, y le pregunto que en que momento confirmaron, porque a mi no me habían llamado. Me mandaron a hablar con los médicos, que a ellos lo mandaron a mi papá a la casa en aislamiento, les pido que no los lleven porque tengo a mis hijos, mi mamá y otros nenes. Ellos arrancaron y lo llevaron, yo entré, golpeé la puerta, escuché como se reían y me dijeron que esperara, tenía unas ganas de tirar ese puerta por la desesperación hasta que entré, había siete médicos que me dijeron “mirá el es una persona adulta, él firmo el consentimiento de que se iba a la casa, que tiene un baño y la habitación adentro”, pero les comento que no es una habitación con un baño estamos utilizando todo eso juntos, me vuelven a remarcar que firmó el consentimiento. Cuando mi papá ingresa al hospital ese mismo médico le había preguntado si el padecía una enfermedad y mi padre dijo que no, pero que tomaba una medicación porque es hipertenso, entonces les dije “si usted no entendió esa respuesta que le dio el viernes cuando ingresó significa que lo que le hizo firmar tampoco entendió”.

Tu padre vuelve a la casa

No, el vino acá y yo tengo comunicación con uno de los directivos, hablé con ella y me dijo que me iba a solucionar esto, hizo que mi papá vuelva al hospital. El mismo chofer de la ambulancia se baja y le dice al compañero “capo, vamos porque nos confundimos de paciente”.

Entonces, tu papá no vuelve a ingresar a tu casa

No, nosotros no permitimos porque ya sospechábamos que se venía esto, se volvió al hospital y el lunes 25 de mayo me llaman de epidemiologia y me preguntaron si yo ya sabia lo que le había dado a mi papá y le digo que no y supongo que es negativo el resultado porque el domingo a la mañana lo subieron con dos pacientes más a una habitación y están todos juntos, pero me dicen que él tiene que estar aislado y solo porque le dio positivo.

Desde el momento en que aparece el virus en tu familia, en el barrio ¿Qué pasa? ¿Son solidarios los vecinos /as? ¿Comprenden lo que está pasando? ¿Hay señalamiento o culpabilidad?

Al principio nos señalaban todos, hasta el martes que no teníamos leche ni nada. A mi nene le puse agua porque no tenía ni té para hacerle, nosotros comprábamos todos los días, estábamos esperando del Municipio y me dijeron que podían llegar a tardar hasta tres días, les pregunté ¿Cómo hago para decirle que no tengo? El más chiquito empezó con diarrea, los pañales que tenían iba desapareciendo minuto a minuto. Vino una vecina a golpearnos las manos y nos dijo “Me enteré lo de tu papá”, “si es positivo ¿pero sabés lo que más me duele? Que todos nos señalan pero nadie nos preguntó si teníamos para comer. «Si me preguntás con toda sinceridad que no tenemos, si quieren ayudar estamos dependiendo de ustedes” le contesté. Ese mismo mediodía vinieron los del Consulado Paraguayo a repartir mercadería en el barrio, ya habían anotado, vinieron a dejar al lado de mi casa y no fueron capaces de dejar una bolsa en la puerta sabiendo la situación que estamos atravesando. Un abandono total, tanto de nuestra misma gente paraguaya del Consulado como de los vecinos, pero luego se empezaron a movilizar, me dejaron pañales por la ventana, frutas en la puerta, fideos y arroz.

Hoy recibís la ayuda solidaria del barrio, de los vecinos/as

Si, hoy me trajeron, el martes y el miércoles, nos estamos arreglando con eso. La Municipalidad el miércoles tipo dos de la tarde mandó arroz, fideos, azúcar y esas cosas, les dije ¿ustedes no traen frescos como dijeron en las noticias? – “Nosotros no traemos carne” me respondieron. Tengo el nene chiquito, yo puedo comer fideos pero 14 días mantenerlos a ellos con fideos y arroz no me cierra, yo no tengo como hacerles otra cosa, no tenía fruta, verdura, carne, nada.

Cómo es la comunicación con el equipo médico, los que siguen el aislamiento en domicilios por ser personas que estuvieron en contacto cercano

Desde Epidemiologia nos pidieron que nos quedemos adentro, que ellos iban a pedir al Municipio que nos acerquen la ayuda económica y en la salita de 25 de Mayo iban a pedir la medicación de mi mamá. Recién hoy me trajeron una pastilla (hidrocloroxila) que es diurético pero no me alcanzaron la de la presión que es la que más necesita, ayer le subió y está sin ese, ni el Sertal ni otra medicación que necesita para el corazón. Hasta el lunes no me traen la medicación porque no estaba la médica clínica para hacer la receta.

Es el coronavirus y todo lo que estaba antes de la enfermedad

Cuando estoy sola viéndolos a ellos (sus hijos y sobrinos) siento preocupación y angustia, no porque nos pueda suceder sino porque cuando podíamos salir a trabajar nunca nos faltó nada y hoy me piden y tengo que decirles “no hay” eso duele mucho. No darle más cantidad de agua al nene para que no haga pis y no llene el pañal que estás contando con los dedos, sabés que los vecinos te pasaron de corazón pero por ahí el martes tenían y hoy no van a tener para darte… porque todos estamos iguales.