SUBSISTIR CON EL VIRUS Y UNA AYUDA ESTATAL INSUFICIENTE –

Tiene 31 años, tres hijos, vive en Barrio Satélite. A lo largo de once minutos de entrevista muestra firmeza, sin caer en la demanda que tiene peso propio. Su compañero de vida ya no puede vender las flores en la calle. no accede a la IFE y sólo cuentan con la AUH.

La bolsa que asegura entregar Desarrollo Comunitario llegó a fines de mayo, también un (1) colchón y una (1) frazada. Su historia se parece bastante a la de otras familias que están aisladas conviviendo con el coronavirus.

«Cuando salga de acá voy a donar plasma», firma al pie Yesica, empeñando su palabra:

¿Desde cuándo sos covid positivo y cómo te contagiaste?

A mí me dan el resultado el 26 de mayo, me contagié de mi hermano que es Policía Local de Moreno, él contrajo el virus trabajando pero no sabe como ocurrió. Empezó con síntomas el 23, el domingo se lo llevaron y le hicieron el testeo y el lunes estaba el resultado. Yo empecé con síntomas el lunes, el martes me hicieron el hisopado y el jueves me dan el resultado.

¿Se produjo el bloqueo como señala la Secretaria de salud? Es decir, toda la familia vinculada a tu hermano fue registrada por el SAME

Cuando a mi hermano le dio positivo, nosotros teníamos que llamar al 148 y registrarnos porque fuimos contacto estrecho y a los únicos que le tomaron nota fueron a los que estuvieron con él. Tuve que llamar al 148 y decir que estuve con un positivo, mi hermana, mi cuñado y mi primo también porque ellos dieron positivo

Es decir, toda la familia, ¿viven cerca para que se produzca ese contagio?

Si, nosotros tenemos dos casas y vivimos juntos en un mismo terreno. Ellos tienen la casa atrás, están aislados en su casa. Mi hermana tiene un nene de 14 años pero está con la madrina, gracias a Dios esos días se había quedado a dormir ahí.

Cuando te dan el test positivo, ¿de qué manera continuó el asunto, te llevaron al hospital, te asistieron?

Yo tuve que llamar para que me den el resultado y ahí me dijeron que tenía coronavirus y le pregunté ¿cómo hago con mi marido y mis hijos? Porque yo necesito que le vengan a hacer el testeo a ellos, porque convivo con ellos, me responden que el protocolo dice que se testea cuando ellos tienen síntomas, pero ¿si son asintomáticos? Le pregunto, y me dicen que van hacer un seguimiento familiar, a mí no me llamaron después para ver como seguía, de los 14 días me habrán llamado tres veces, a mi marido si lo llamaban para preguntarle como estaba, si tenía síntomas.

En esos 14 días ¿estuviste en tu casa o en el hospital?

Estuve dos días en el hospital y después me trajeron a mi casa

Y mientras estuviste en tu casa, ¿cuáles fueron los síntomas?

Estuve desde el miércoles hasta el sábado con dolor de cabeza, de cuerpo, después se me pasó el dolor de cabeza pero no tenía gusto, ni olfato, estuve casi una semana y media así

Aislada en tu casa ¿recibiste asistencia alimentaria por parte de la Secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Moreno?

Una vecina se comunicó con una chica, y ese domingo me trajeron mercadería, después nunca más

¿Me podés contar que mercadería te entregaron, te acordás?

Si, mi marido me dijo que habían entregado aceite, harina, fideo, lo básico, vió que nunca se acuerdan del azúcar, yerba

Ahora sos paciente que superó el Covid o seguís con el rango de positivo

Sigo con el rango de positivo, el jueves pasado me testearon pero tuve que pelear para que me testen porque no querían, querían que yo salga así de mi cuarto, que empiecen a estar con ellos, ¿cómo lo iba a hacer si mi hermano no tuvo síntomas y terminó siendo positivo? Yo puedo contagiar a mis hijos. El jueves me hicieron el hisopado y ayer martes me dio que sigo siendo positivo, y les digo que “vieron que ustedes querían que salga” para que haga vida normal ¿y si contagiaba a todos, a mi familia? Ahora me dicen de nuevo que no van a venir a testearme, que hasta dentro de 10 días si no tengo síntomas me van a dar el alta pero yo les digo que vengan.

Esa bolsa de mercadería del Municipio, ¿en qué fecha estuvo disponible para vos y tu familia?

Fue en mayo cuando vinieron a darme el bolsón, después tengo el jardín que va mi nena que hace apoyo escolar, ellos en la semana me traen una bolsita con pollo, verduras, como para que tenga esa semana.

Contame como hacen para vivir económicamente

Mi marido era vendedor ambulante, vendía plantas ahora está sin trabajo, no pudo recibir la ayuda del IFE porque yo tengo asignación y de eso vivimos, del día a día.

¿Qué es lo que más te duele de lo que pasás junto a tu familia?

Y, lo más doloroso es no estar con ellos, compartir el día a día, estar encerrada. A veces pienso que soy tan egoísta porque yo estoy bien, gracias a Dios a pesar de todo esto, y hay gente que la está pasando mal, que está en terapia, yo cuando salga de acá voy a donar mi plasma.

En el Hospital, ¿cómo resultó la atención?

Fue básica porque vienen y te dan el termómetro para que te lo pongas, te preguntan lo básico, no vienen ellos, yo me tuve que acercar para preguntar si me podían dar algo para el dolor de cabeza que me sentía mal.

¿Estuviste compartiendo la habitación con otras personas que eran Covid positivo?

En donde estamos nosotros si, pero estuve en una habitación sola, pero compartíamos el baño, eso me pareció raro.