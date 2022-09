«Cuando se rompen los canales de diálogo es muy difícil resolver un conflicto que golpea a los alumnos /as»

MUNICIPIO, UNIVERSIDAD, POLITÉCNICA –

Damián Contreras, funcionario nacional, líder del Frente Renovador de Moreno, recibió la consulta periodística acerca de una «pelea entre el gobierno municipal y la Universidad». Es la tierra que levanta una polvareda política. Contreras lee una partitura que no le es propia pero deja los acordes que cree son revelantes. En primer lugar señala que «cuando se rompen los canales de diálogo es que el conflicto no quiere ser resuelto». En segundo lugar «aboga a recuperar verdaderas mesas de trabajo y ubica al Concejo Deliberante como actor de importancia». El tercer punto, que es el principal, tiene una definición: «Los únicos perjudicados en la coyuntura son los alumnos /as. Es retrasar la posibilidad de generar una infraestructura que conduce a acceder al conocimiento, a esa igualdad de oportunidades que debería brindar el Estado».