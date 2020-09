0 shares







SOBRE LAS TOMAS DE TIERRAS EN GUERNICA Y EN OTROS PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES – Por La Gremial de Abogados y Abogadas //

La Gremial de Abogados y Abogadas no se cansará de decir una y otra vez que en un sistema capitalista no existen los derechos. No hay derechos constitucionales ni garantías procesales. Decir lo contrario es un invento de juristas. Académicos, Jueces , hasta organizaciones de DDHH, y por supuesto Colegios de Abogados.

Como siempre decimos, no somos ingenuos y sabemos que nuestra posición es muy minoritaria. Igual nos alcanza y sobra tanto para las duras peleas jurídicas que damos, como para esclarecer cada vez a más y más compañeros y compañeras.

Y para ratificar que hay cosas que no son aunque muchas instituciones oficiales y organismos no oficiales nos digan que son, vamos a dar algunos ejemplos de “tomas” de tierras en el Gran Buenos Aires.

Ejemplo 1, GUERNICA.

Como todos saben, paramos el desalojo sobre la hora frente a un Fiscal y un Juez jugados a favor de la Intendencia y las grandes inmobiliarias. Una vez suspendido el desalojo, varios funcionarios de Nación y Provincia hicieron lo imposible y mucho más para sentar a la Intendenta Blanca Cantero en una supuesta “mesa de diálogo”.

Pese a los esfuerzos de los funcionarios la mujer intendenta se mostró con espantosa naturalidad como lo que realmente es: una típica puntera del PJ, típica “capataz de estancia” que cuida los intereses de los ricos. Maltrató a compañeras y compañeros de 7 organizaciones que la trataron con respeto y consideración.

Amagó levantarse dos veces de la reunión y desplegó las formas típicas, arrogantes y altaneras de esos dirigentes. Pero hay dos o tres perlitas que demuestran que hay cosas que no son, aunque se diga que son. Nos referimos a que no hay derechos aunque nos digan que los hay.

Veamos :

a) frente a nuestros planteos de la necesidad urgente de más de 3.000 personas, la Señora Cantero, intendenta PJ de Guernica nos dijo en nuestra cara que ella “tiene que velar y priorizar los 18 countrys” que hay en su Partido. Para ella, la importancia no estaba en los 3.000 pobres de toda pobreza sino en sus “18 countrys”

Ni nosotros, ni los funcionarios de provincia y Nación podíamos creer la cruel naturalidad de la mujer.

b) Nos dijo sin inmutarse que cuando ella asumió “los fiscales pertenecían a la Administración anterior, así que yo los saqué a todos y puse a los míos”

De eso habla la Gremial cuando dice que los funcionarios judiciales no son independientes ni justos y que esperemos siempre lo peor de esa gente.

c) nos habló una y otra vez de la “responsabilidad de los padres que hacen pasar frío a esos niños de la toma”. Y no se inmutó cuando le dijimos que esos niños igual pasaban frío antes de ocupar los terrenos.

Salimos de la “mesa de diálogo”, sabiendo que era imposible otra reunión con semejante energúmena. Y eso se ratificó pocos días después cuando todos los intendentes del PJ del Conurbano se juntaron en Guernica a respaldar a la Sra. Cantero y pedir mano dura con las tomas.

Ejemplo 2, FLORENCIO VARELA

La Gremial llega al lugar llamada por los ocupantes y nos encontramos con un gran cerco policial. Le pedimos al Jefe del operativo Comisario Inspector Rodríguez una orden judicial. Nos dijo que tenía “órdenes de arriba para el desalojo” y que desalojaría.

¿Quién era ese “arriba”? ¿Acaso un juez? No!! Era el Intendente PJ Watson y su Ministro de Gobierno. El desalojo se produjo con violencia y rápido, con prisa y sin pausa. Hasta se detuvo a un abogado de la Gremial.

Pero lo grave no es nada de lo relatado. Lo grave es que cuando los colegas fueron ante el Juez de turno este negó conocer la toma, negó haber ordenado el desalojo y desconoció la existencia de detenidos. No hay porque no creerle al Juez porque a los detenidos se les dio un papel de notificación, sin expresar ni detención, ni aprehensión y sin indicar causa alguna.

Ejemplo 3, Kilómetro 32 González Catán.

Se trata de predios de la Nación, con construcciones empezadas y abandonadas hace más de 10 años. Hubieran seguido así, pero una vez que los vecinos desesperados ingresan al lugar (algunos munidos de papeles donde eran adjudicatarios de viviendas) se inicia un cerco al mejor estilo de la Edad Media.

Mucha Gendarmería, muchas tropas de infantería de la Bonaerense y muchísima policía de la Intendencia municipal del PJ. Durante días y días, durante semanas, no se permitía ingresar ni agua ni alimentos. Sí!!, tal cual.

Los niños con hambre porque no se podía cocinar.

Intensas gestiones de la Gremial para lograr que levanten el cerco de agua y alimentos, que se levantó parcialmente. Estos tres ejemplos nos indican que el Derecho no existe. Y que no es, por más que se diga que es.

Las aulas de las Facultades de Derecho, los lujosos salones de conferencias sobre Derechos, sobre garantías constitucionales y los cómodos despachos de jueces y fiscales están muy lejos de Guernica, de Florencio Varela o de González Catan.

Lo más terrible del derecho no es que digamos que sea una ficción, sino creerla realidad.

Por supuesto la gente seguirá luchando por un espacio propio, los señores feudales de las intendencias seguirán ordenando represión y disputándoles a los pobres para sí mismos y sus negocios, esos pedazos de tierra. Y la Gremial seguirá defendiéndolos y poniendo el pecho.

Serán barrios que darán niños, niñas y jóvenes como futuras víctimas de causas armadas, trata o Gatillo Fácil. Muchas veces ganamos en la pelea jurídica, muchísimas. Otras perdemos. Pero aún ganando lo que la Gremial plantea sigue siendo cierto: compañeras y compañeros no busquen Derecho ni justicia dentro del Capitalismo.

Quizás por el camino de la Organización y la lucha las cosas resulten más sencillas.