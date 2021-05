¿Cuánto aumentó la planta municipal? ¿A quiénes y por qué le dieron las 40 horas?

Memoria y actualización. La actual gestión colocó en su primer mes de gobierno una denuncia contra la administración Festa que, con tres decretos, aumentó la planta de personal, otorgó categorías y ungió de derechos a la tropa propia. Mariel Fernández derogó los decretos y puso en estado de levitación a más de 600 trabajadores /as.

A más de un año de aquella «normalización» basada en no dirigir los privilegios sino admitir derechos, el aumento en la planta es considerado y considerable, como también el ingreso de personal con categorías altas y algunos obteniendo las 40 horas que se le niegan a muchos trabajadores /as que tienen muchos años de antiguedad.

Ariel González de SITRAM explica, una vez más, lo que establece la ley respecto a las 40 horas semanales: «La ley 14656 establece dos regímenes de horario para los municipales de la provincia de Buenos Aires, son 30 y 40 horas semanales. La ley anterior, 11757 permitía a los intendentes hacer lo que querían, incluso manejar la carga horaria. La ley no lo regula eso y lo trae en base a la ley de empleo, a lo que es la ley de empleo de la República Argentina. Entonces como el 99% de la planta municipal de ese momento estaba en un régimen de 30 horas le da la opción al compañero que opte por las cuarenta horas semanales que implica, dos horas más de trabajo diario, no es que te la regalan, es un 33% más de carga horaria y por ende un 33,33% más de sueldo. Entonces es obvio que todos los compañeros ante la necesidad que tienen eligen trabajar dos horas más, que también es quitarle horas más a su familia, o a sus actividades personales pero para percibir un salario un poco más digno. El convenio nuestro establece que el compañero tiene que optar por los dos regímenes de horario. Entendemos que eso es progresivo porque haber pasado en algún momento toda la planta municipal a cuarenta horas semanales hubiese sido peor que la implementación del 3 % de antigüedad».

¿Progresivo está dado para un trabajador que tenga 20 años de antigüedad?

Bueno, hoy se elige para quien la autoridad de aplicación que es el Intendenta y los secretarios solicitan y se firma el decreto, es eso lo que queremos modificar. Para nosotros claramente el criterio tiene que ser la antigüedad, tenemos que hacer un listado. Igual ya lo tenemos trabajado.

¿El listado ya lo tienen ustedes?

Exactamente. Luego de lo que es la recategorización corresponde trabajar en juntas

Junta de Ascenso y Calificación, son 600 trabajadores y trabajadoras que pasaron a planta permanente, ¿ese es el número o no?

Ese es el número, 587, pero en nuestro trabajo y que fue digamos anterior y posterior a la firma del decreto, en realidad el decreto no lo tenemos todavía, si el acta que firmamos, es lo que estamos solicitando todavía el decreto, quedó un remanente de compañeros que también deberían pasar. El número que al menos nosotros manejamos, son 78 compañeros más, lo que haría un número alrededor de 650, que era el número que nosotros teníamos. También aparecen 35 compañeros queestaban

¿Ahora no están?

Estaban en el alta, y no están en el decreto y tenemos 43 compañeros que están en un cargo que creó la gestión anterior en la carrera temporaria para ingresarlo. Los promotores comunitarios pero que no crearon el escalafón de planta permanente entonces no tienen a donde pasar, es también trabajo de la junta y del Ejecutivo reglamentar ese escalafón para realizar el pase a planta permanente de esos compañeros, sería la primera vez que estos compañeros pasan a planta permanente.

Con Festa había 5400 trabajadores y hoy se habla de 6300, la pregunta es, ¿los cooperativistas se están municipalizando?

Hay un incremento significativo en la planta municipal es evidente

Estoy hablando de la planta, no de lo jerárquico porque también hay un salto cuantitativo y cualitativo

Sí, nosotros puntualmente tenemos la información hasta ahí no más, hay un incremento significativo de la planta municipal, es notable. Así como bien dijiste lo de los decretos, hay muchísimos compañeros que gracias a Dios volvieron y creo fue un trabajo que hicimos hasta en silencio, porque hay muchos compañeros que no se enteraron porque volvieron, nos pasa con la planta, nosotros desde SITRAM damos la lucha porque es lo que establece la ley del Convenio para la totalidad de la planta municipal y a veces, no la totalidad de la planta está afiliada y no la totalidad de la planta se entera de como es el trabajo y después te pasa que los subsecretarios le dicen “bueno te pasé a planta permanente” pero bueno, eso es cuestión de consciencia de clase también y de un trabajo que tenemos que profundizar nosotros, pero más allá de eso me quedo con el discurso que se dijo al inicio de esta gestión que había 6400 municipales que nosotros estábamos convencidos de que no era así, donde también se nos señaló como culpables de eso, pero el número real era 5400. Entonces si hoy ese número creció y en algún momento lo cuestionamos también podíamos decir que parte de la crisis, parte de no poder resolver un montón de cuestiones de hoy

Parte de que no puedan pagar el 35% de acá a diciembre es porque hay 1100 trabajadores más

Bueno, no tengo ese número pero creo que debe andar por ahí, entonces creo que hay que hacerse cargo y hacerse responsable de estas cuestiones y no poner de nuevo en el medio a los compañeros y compañeras que necesitan llevar el mango a su casa. Yo creo que hoy el porcentaje podría ser mayor también si uno analiza a fino todos esos números. Y una cuestión que tiene que ver con las 40 horas, gran número de los compañeros y compañeras que entraron, y que uno no tiene nada en contra de ellos porque todos alguna vez entramos a la municipalidad, hoy están en 40 horas. Los que entraron hace pocos meses están en 40 horas. Y vos tenés compañeros que recibieron la pre jubilación en diciembre, que están a tres años de jubilarse, muchos de ellos con 40 años de municipal y siguen estando en 30 horas y no se le pudo dar el pase a 40 en ese momento y que lo estamos solicitando y ojalá y Dios quiera se pueda dar.

Pero vos te acordás que el argumento político de la Intendenta fue que Festa le pagó a trabajadores en detrimento de otros que por derecho lo debían tener, es lo que pasó y está pasando

Por eso nosotros decimos que es más de lo mismo y creo que es el juego de la política hasta ni siquiera una cuestión de partidos te diría, es el juego de la política, y lo dijimos antes que la compañera Mariel Fernandez asuma, que iba a tener la autoridad política para tomar las decisiones que tenga que tomar y corregir lo que estaba mal hecho porque nosotros confiábamos en ello.