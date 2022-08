Cuánto pagan los plazos fijos en pesos a partir de este viernes

Télam.-El nuevo piso rige para las imposiciones a 30 días hasta $10 millones y es una forma de evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas. El Banco Central aumentó además 950 puntos la tasa de política monetaria, la suba más alta desde 2019.

La suba de tasas de interés de política monetaria que fijó este jueves el Banco Central (BCRA) -de 60% a 69,5%- comenzó a regir a partir de este viernes e impactará de manera inmediata en los depósitos a plazo fijo en pesos, como una forma de evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas.

En el caso de los depósitos de hasta 10 millones de pesos hechos por personas humanas, el nuevo piso garantizado de tasa nominal anual (TNA) será del 69,5% -antes era de 61%- para los depósitos a 30 días, lo que representa un rendimiento mensual del 5,79% y un rendimiento anual efectivo del 96,5%.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada será del 61%, lo que representa una tasa efectiva anual de 81,3%.

Esto quiere decir que si este viernes una persona hiciera un plazo fijo por 30 días de $100.000, al finalizar el plazo recibirá $105.791, es decir los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $5.791.

Sin embargo, si decidiera al final de ese plazo hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $ 5.791 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 111.917, es decir los $ 105.050 depositados a principio de mes más un interés de $ 6.126.

En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados, en 12 meses tendría $ 196.525

Es decir, los $ 100.000 depositados inicialmente más un interés de $ 96.525.

Los bancos también ofrecen los plazos fijos «UVA + 1%» pre cancelables, como una opción de inversión a tasa real positiva para las personas ahorristas ya que ofrecen una tasa mínima de 1% anual sobre la tasa de interés equivalente al Índice de Precios al Consumidor que informa el Indec más la tasa anual de 1%, lo que permite mantener el poder adquisitivo del ahorro y ganarle por un punto a la inflación, si se cumple el plazo contractual de 90 días.

La particularidad de este producto es que dispone de la opción de pre cancelación a partir de los 30 días, aunque con una tasas de interés equivalente al 85% de la TNA que dan los plazo fijos tradicionales, que en la actualidad sería de 59,075%.

Actualmente es obligatorio que todos los bancos ofrezcan en los home banking los plazos fijos «UVA + 1%» a través de todos los medios, ya sea en las sucursales con presencia física o a través de las plataformas electrónicas.

AUMENTÓ 950 PUNTOS LA TASA DE POLÍTICA MONETARIA, LA SUBA MÁS ALTA DESDE 2019

El Banco Central (BCRA) aumentó este jueves 950 puntos básicos la tasa de política monetaria, que pasó de 60% a 69,5% anual, la suba más alta desde el inicio de la gestión de este gobierno en 2019 y acumula un incremento de 1.750 puntos básicos en menos de un mes, con el objetivo de lograr un descenso de la inflación y de estimular el ahorro en pesos.



La medida fue adoptada por el Directorio de la autoridad monetaria, que dispuso que la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pase de 60% a 69,5,



«Luego de dos meses en los que la inflación mostró una tendencia a la baja, los precios se aceleraron en julio en el contexto del incremento que se observó en la volatilidad financiera a nivel local y que afectó negativamente a las expectativas de inflación», marcó el BCRA en un comunicado.



«Debido a ello, el BCRA considera necesario incrementar una vez más la tasa de política monetaria y acelerar así el proceso de normalización de la estructura de tasas de interés activas y pasivas de la economía para acercarlas a un terreno positivo en términos reales, en consonancia con los Objetivos y Planes para 2022 establecidos en diciembre de 2021″, agregó.



Esta es la segunda suba de tasa que implemente el BCRA en el último mes, luego de que el 28 de julio la tasa de Leliq pasara de 52 a 60% anual, una suba de 800 puntos básicos que ya había significado la suba de tasas más alta para la gestión de Miguel Pesce.



«La suba en la tasa de política contribuirá a reducir las expectativas de inflación en lo que resta del año y a consolidar la estabilidad financiera y cambiaria alcanzada luego de los eventos disruptivos de los últimos dos meses que motivaron la intervención del BCRA en el mercado secundario de títulos públicos», afirmó el BCRA.



La decisión de mantener una intervención sobre la tasa de interés estará atada «a la evolución pasada y prospectiva del nivel general de precios y la dinámica del mercado de cambios».



Aún así, el Central dijo que proyecta «una desaceleración del proceso inflacionario» y que por ello una desaceleración del proceso inflacionario fijó la tasa de interés de la Leliq a 180 días «en un nivel efectivo anual menor que su correspondiente a 28 días.



«A los efectos de optimizar la transmisión de la tasa de política monetaria a los distintos segmentos del sistema financiero y del mercado de capitales, se abrirá la posibilidad de que los Fondos Comunes de Inversión concierten operaciones de pase con el BCRA», agregó la autoridad monetaria.



Esta última medida era un pedido que mantenía el sector de los fondos de inversión que, ahora, tendrán un acceso mucho más inmediato a pesos, lo que asegura que no haya riesgos de liquidez en los fondos que disparen la volatilidad en los precios de los bonos.



«Este accionar se complementa con una profundización de los esfuerzos de coordinación con el Ministerio de Economía de la Nación para que la estructura de tasas de interés del BCRA presente spreads razonables con las letras del Tesoro Nacional», concluyó.



El Ministerio de Economía informó ayer que cerró un canje de billones en títulos que vencían en agosto, septiembre y octubre, lo que implicó una renovación del 85% de los vencimientos de los próximos tres meses.



Esto implica que los compromisos de deuda en los próximos tres meses será de menos de 480.000 millones de pesos.



Hasta julio, el Tesoro había podido refinanciar el 130% de sus vencimientos, un número en línea con los objetivos fijados en el acuerdo con el FMI.



Sergio Massa dijo la semana pasada que el Gobierno no le pedirá al Banco Central que financie su gasto hasta final de año, por lo que sobrecumplirá la meta fijada en el programa con el FMI que establecía un tope de financiamiento con Adelantos Transitorios de hasta un 1% del PBI.



«Básicamente, lo que vamos a hacer es no pedir más plata de emisión para financiar al tesoro al Banco Central. Nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con financiamiento que podamos conseguir del sector privado», aseguró Massa en la conferencia de prensa posterior a haber jurado como ministro de Economía.