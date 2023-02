¿Cuántos millones recibió el Consejo Escolar y qué cantidad de obras realizó durante el receso 2023?

En el día de los enamorados, celebración de San Valentín, se produjo una reunión importantísima en la Ciudad de La Plata a la que concurrieron autoridades municipales y de Consejo Escolares. En la gacetilla de prensa, la administración Kicillof anuncia que durante el receso escolar se invirtieron 4 mil millones de pesos en obras a través de los Consejos Escolares. Al encuentro del pasado 14 de febrero se hicieron presentes funcionarios /as de los distritos de Merlo, José C. Paz, Florencio Varela, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Bahía Blanca, Moreno, General Pueyrredón y La Plata.

El encabezado de la gacetilla oficial dice Educación convocó a reuniones para el seguimiento de las obras de gas en las escuelas. Es interesante saber si esas intervenciones en Moreno responden al sector de comedor ya que el año pasado, tanto la Presidenta del Consejo Escolar (Sonia Beltrán), como la responsable de Infraestructura, María González, plantearon que, ante los problemas en las conexiones de gas, la Provincia comenzó el plan térmico, reemplazo de estufas (en aulas y salones) por aire acondicionado frío – calor.

COMUNICADO COMPLETO DE LA PROVINCIA

Educación convocó a reuniones para el seguimiento de las obras de gas en las escuelas

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, llevó adelante

reuniones de trabajo con representantes de distintos municipios bonaerenses, Consejos

Escolares y jefaturas de Inspección Educativa y de Infraestructura, para el seguimiento de las

acciones tendientes a mejorar las condiciones de las instalaciones de gas de las escuelas para

este ciclo lectivo 2023.

En este sentido, se desarrollaron encuentros en la sede de la cartera educativa provincial en la

ciudad de La Plata, con representantes provenientes de los distritos de Merlo, José C. Paz,

Florencio Varela, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Bahía Blanca, Moreno,

General Pueyrredón y La Plata.

Cabe destacar que la Provincia invirtió 4 mil millones de pesos a través de los Consejos

Escolares de los 135 distritos para la ejecución de obras durante el receso escolar de verano.

“Anunciamos esta inversión extraordinaria para el reacondicionamiento de las escuelas de cara

al inicio del ciclo lectivo y realizamos reuniones con las autoridades de los Consejos Escolares de los distritos con más problemas edilicios, para conocer la ejecución y la situación particular de cada una de sus instituciones. Creemos que es un gesto de responsabilidad trabajar

articuladamente con los Consejos para resolver estos problemas de infraestructura”, sostuvo

Alberto Sileoni.

Durante las reuniones, las y los participantes de los diferentes sectores del sistema educativo

de los municipios fueron recibidos por autoridades de la DGCyE, para dialogar acerca de las

distintas obras que se están realizando en las escuelas y consensuar acciones para el

seguimiento y la concreción de las mismas y de esta manera optimizar los recursos invertidos y

los esfuerzos de todas las partes.

De estas reuniones participaron los equipos técnicos y administrativos de cada organismo y

acordaron continuar con el seguimiento de las obras haciendo foco en garantizar el

reacondicionamiento de las escuelas para que estudiantes, docentes y auxiliares cuenten con las mejores condiciones edilicias.