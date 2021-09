Cuartel V: Base aérea y depósito judicial de automóviles, dos temas en investigación

Uno de los dos sucesos acontecidos en la localidad de Cuartel V tuvo amplia cobertura de los medios nacionales el día lunes. Tres jornadas antes del titulado frustrado intento de robo de armas o intento de copamiento de la Brigada, el depósito de autos judicializados tuvo un fuego comprobado en escala y preguntas que aún no tienen respuestas.

Juan Ciuccio, Secretario de Seguridad del Municipio de Moreno, habló en el programa Quórum que se emite mañana a las 21 horas por este medio y Canal 6. A modo de adelanto, el hombre que conduce una cartera sensible y de permanente exigencia, contestó:

Dos personas intentaron ingresar o copar la base aérea en Cuartel V. Desde un razonamiento muy lógico y hasta elemental suena poco creíble. ¿Qué información y opinión tenés al respecto?

Yo a ciencia cierta no creo que haya un intento de copamiento. Lo que tenemos nosotros de información es la que está relatada mucho en los medios de comunicación.

Provista por la policía

Provista de la policía y también por supuesto que nosotros en el primer momento nos comunicamos con el Comodoro de la Brigada Aérea, con los cuales nosotros manejamos una muy buena relación porque ellos nos proveen unas de las pistas para que entrenen los choferes de policía, del comando de patrulla.

¿Vos sabes cuántos efectivos hay en esa base?

Esa es información que es muy reservada, nosotros no la poseemos, es una brigada, una de las pocas que hay de helicópteros en Argentina, de ahí salían los Mirage a Malvinas. Lo que sabemos del hecho en sí que supuestamente dos personas.

¿Dos personas van a copar la Brigada?

Por eso me parece que, intento de copamiento, darle un tinte político, me parece que es desacertado, por lo menos esta es mí opinión.

Con la información que tenés y es la que circula

Con la información que tengo, la que circula, el Comodoro se comunicó con nosotros para reforzar el patrullaje que tenemos, ahí hay un límite con la localidad de José C Paz, con lo cual nosotros también tenemos una buena relación con José C Paz. Hemos reforzado el patrullaje, lo que se cree que fue un intento de entrar a la sala de armas, también lo podemos calificar como un intento porque dos personas es muy difícil que puedan copar una sala de armas. Hubo hechos como este en otros lugares, supuestamente por diversas fuentes, siempre los hay en otras bases militares. Lo que nos lleva es un llamado de atención, estar más atentos en cuestiones que me parece que exceden las problemáticas de la seguridad estrictamente como seguridad.

Se incendió el depósito de coches judicializados, ¿qué es lo que ocurrió ahí?

Ocurrió un incendio, otra cosa que está en materia de investigación judicial, ahí están los vehículos que están judicializados, muchos de ellos son los se llevan de las comisarías. Nosotros queremos darle una mano al ordenamiento de eso, estamos trabajando.

¿Estaban trabajando un ordenamiento?

Nosotros estamos trabajando, personal tanto de la Secretaría de Justicia como de Seguridad de este municipio, queremos dar un ordenamiento mayor a ese depósito. Ofrecimos colaboración a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad de la Provincia para ver si también habría la posibilidad porque es muy complicado el tema de la compactación. No es lo mismo que con tránsito municipal porque allí son contravenciones, en este caso son vehículos que están judicializados, pero, el hecho en sí del incendio aceleró las tratativas que estamos llevando.

Digamos que esa es la política a trazar y que tiene un recorrido, pero vuelvo a preguntar, ¿por qué se originó el incendio? ¿Qué lo causó?

A ciencia acierta, está el informe de bomberos, lo están haciendo, no tenemos todavía nosotros. De la Secretaría hemos estado trabajando con Dirección Comunitaria porque eso genera otros problemas por fuera del incendio en sí, que es la problemática de tener esa cantidad de autos en ese lugar y los barrios que lo circundan. Hubo otros incendios pero no el de esta magnitud, entonces estamos viendo que se originó, pero vuelvo al principio porque es el Ministerio de Seguridad el que tiene la potestad también para intervenir, y nosotros ayudando en cuanto a distinta maquinaria que pueda ayudar también a ordenar eso. No es fácil con la cantidad de vehículos que hay ahí y estamos esperando que. a través de ese informe, después generar las herramientas necesarias para la compactación.

