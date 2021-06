Cuatro cartas como Ultimátum

1- Crecimiento exponencial de la pobreza e indigencia, mayor demanda en comedores y merenderos, pero desde el mes de febrero los alimentos que debe proveer el gobierno nacional no llega en tiempo y forma.

2- La actualización de datos de los /as beneficiarios /as del Plan Potenciar Trabajo trajo muchos problemas administrativos dejando decenas de compañeros sin cobrar.

3- El ingreso al programa Cooperativas Potenciar Trabajo solo está abierto a determinadas organizaciones sociales en desmedro de la mayoría