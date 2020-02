0 shares







AJUSTE, TERCERIZACIÓN, FLEXIBILIZACIÓN –

Es una carta que pide circulación. Como se plantea (algunas veces) si Tocan a Uno el impacto es para todos, ese llamado no produce ecos. Cuando la palabra SOLIDARIDAD recorre los nichos de la administración pública, la propuesta no se priva de aplicar acciones que derrumban el criterio. Cuatro mujeres del Ministerio de Trabajo (delegación La Matanza) se quedan sin trabajo por cambio de empresas tercerizada. Son ellas quienes escriben:

«Queremos mantener nuestros puestos de trabajo. Somos cuatro trabajadoras tercerizadasde maestranza del Ministerio de Trabajo de La Matanza y somos el único sostén de nuestros hogares. Por eso le pedimos al ministro Moroni nos garantice la continuidad para no quedar en la calle. Nosotras somos Sandra (39 años), Cristina (40), Susana (44) y Cristina (51).Trabajamos en el edificio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de La Matanza desde hace entre cuatro y ocho años. Desde siempre contratadas por empresas tercerizadas. Somos los sostenes de nuestras familias y tenemos a cargo a hijos, nietos y maridos con diferentes enfermedades. Le pedimos al Ministro de Trabajo Claudio Moroni que garantice nuestra continuidad en la dependencia del MTEySS donde cumplimos tareas hace años. Tenemos claro que a nuestra edad es muy difícil conseguir otros empleos. Nuestros compañeros del edificio nos apoyan realizando asambleas, fondos de lucha, presentando notas al ministro esperando una respuesta positiva del mismo. Vamos a ir pedir solidaridad e intervención al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Ya con nuestros sueldos de 23 mil pesos al mes cobrados en cuotas la vida es muy difícil, quedando en la calle resulta imposible. ¿Cómo hacemos para decirle a nuestros hijos y nietos que no tenemos un plato de comida para llevar a la mesa? Sabemos que es posible porque en tres cambios de empresas anteriores pudimos mantener nuestros puestos de trabajo. Esta vez, ante un nuevo cambio de empresa decidido por el ministerio, no sólo nos negaron la continuidad dejándonos en la calle sino que también la policía nos impide ingresar al edificio. Las veces anteriores fue posible mantener el puesto de trabajo si las autoridades del ministerio así lo deciden. Por eso le pedimos al Ministro Moroni que interceda y nos permita volver atrabajar.Tenemos en claro que esta situación es consecuencia de la precarización y la tercerización laboral y que la salida definitiva es el pase a planta permanente de quienes estamos precarizados bajo estas contrataciones desde hace años.Tal como ya les dijimos, somos cuatro mujeres que queremos trabajar para poder sostener nuestros hogares. Le pedimos Sr. Ministro que tome cartas en el asunto y garantice nuestra continuidad, no queremos seguir perdiendo derechos».