Cuatro mujeres golpeadas en la noche de Cuartel V

LA FUERZA POLICIAL POR UN MORENO LIBRE DE TOMAS –

La zona está dentro del trabajo que el IDUAR y la Municipalidad de Moreno desarrollan para evitar tomas y lograr cierta regularización. El 7 de mayo pasado se registra el antecedente de intervención con topadoras y policía montada:

El domingo 24 de octubre los patrulleros llegan hasta una precaria vivienda del barrio 1 de Marzo en Cuartel V. Es de noche y la fuerza no da tregua. Una adulta mayor y su nieta son trasladadas a la Comisaría 4ª de Moreno. Una mujer embarazada que intentaba socorrer a su vecina, que quiso grabar la violencia policial, recibió golpes en su vientre.

El predio que meses atrás estaba destinado al uso social y común, presenta hoy un buen núcleo de casillas, todas de madera y nylon.

Anuncia González tiene 61 años. A ella trasladaron detenida, junto a su nieta, imputada por usurpación y resistencia a la autoridad: «Viví lo peor, un infierno. La policía me llevó arrastrándome por el piso hasta el patrullero, mi nieta al lado mío pidiendo auxilio. Yo no quería saber nada, me llevaron presa, amanecí en un banquito con mi nieta, mi nieta se sentía mal y bueno, amanecimos ahí. A mi nieta no me permitían llevarle una mantita para tapar porque mi nieta no puede tomar frío, no me dejan nada.

La policía, gente de la Municipalidad y te llevan detenida, ¿por qué, de qué te acusan?

Porque yo no tenía que entrar ahí, que no era de nosotros, ellos tenían otra gente que tenían que meter. Nosotros tenemos otra comisión y ellos otra comisión que están con la Municipalidad…

Eso me queda claro en este punto, la Municipalidad puede argumentar que la tierra le pertenece, está ubicando a familias que están emergencia y te desalojaron. ¿Estuviste detenida en la comisaria de Cuartel V con tu nieta, que tiene una operación?

Me llevaron de acá como a las nueve, diez de la noche y estoy ahí hasta las seis, siete de la mañana. Mi nieta tenía mucha tos pero la policía no me dejaba salir.

¿Estuviste en un calabozo o en una oficina con tu nieta? ¿Te cuidaron?

Que me van a cuidar, ahí estábamos encima en un banquito con mi nieta y amanecí ahí en una piecita así y después como que mi nieta tocia mucho les pedí que le dejaran salir pero me respondieron “no por vos estás detenida, no se puede”.

¿Vos te resististe ese día?

No, yo le dije que había mucha gente en casillas, igual que la mía, pero nadie les dijo nada. La policía solo vino a sacarme a mí.

Y por eso la policía interpretó la resistencia a la autoridad y tenés una causa penal, ¿y te explicaron de qué te acusan?

No, no me explicaron nada, ahí me dijo que había un papel y que yo me resistía. Yo ya no puedo venir ahí, no puedo entrar más ahí.

¿Tenías tus pertenencias, que tenías en la casilla?

Tenía mi cama, mi ropa, mis cosas de pertenencia tiraron todo afuera y tiraron mi casilla.

AUDIO 1

Nory es vecina de Anuncia. Escuchó sus gritos y corrió a asistirla en esa noche oscura del 24 de octubre:

¿Cómo actuó la policía con vos?

A mí me arrastró con la bebé, me tiró al piso, me lastimé la rodilla porque me arrastró al piso y después otra cosa que cuando me estaba agarrando perdí un diente. Yo fui a ayudar porque escuché que estaba gritando, fui a acompañarla porque no podían hacer eso.

Las personas que te golpearon, te arrastraron, ¿eran hombres o mujeres?

Eran hombres.

¿Vestidos con el uniforme de la Policía Bonaerense?

Sí, si, algunos estaban vestidos y algunos de civil.

AUDIO 2

¿Recibiste atención médica?

Nosotros por nuestra cuenta fuimos al hospital de Moreno y no nos quisieron atender. Le dijimos que estábamos golpeadas, que fuimos agredidos por la policía y ahí nos atendieron, pero a mí y algunas de mis compañeras, a la que estaba embarazada no la quisieron atender.

AUDIO 3

La mujer que no fue atendida en el Mariano y Luciano de la Vega es Vidalina, que solo quiso registrar la violencia policial es institucional. Ella está embarazada y los golpes fueron en su vientre: «Escuché los gritos y me fui corriendo y quería sacar video y ahí vino uno de los policías y me dio un codazo. Después se fue riendo y me dijo “perdón”, pero pasó de nuevo y me volvió a golpear. Me pidió otra vez perdón, pero burlándose de mí, yo le dije, no pueden hacer eso, no pueden golpear a una embarazada y la policía dijo “ustedes también están usurpando, ustedes no deberían estar acá, ustedes lo que están haciendo es un delito, la señora está usurpando el terreno”, pero el terreno es de la señora

¿Solo a vos te tomaron la denuncia?

Solo a mí porque, no sé si porque soy paraguaya o porque entiendo poco de las leyes también. Le dijo «tienen que pasar mis compañeras a declarar, cada uno tenemos versiones distintas le dije, “no no, a ellas no”, a ellas no les quieren dejar. Una secretaria me dijo que «si ustedes ven a una señora o a cualquier persona que lo están matando a tiros ahí, no se metan”.

AUDIO 4

Hebe es la cuarta víctima de un procedimiento INSTITUCIONAL que se desplegó un domingo por la noche: «Yo fui arrastrada, me agarraron la muñeca mientras que yo me paro delante del marido de Nory porque le querían sacar la nena de los brazos. La policía gritaba, saquénle la nena y lo insultaban, ahí siento que me toman de un brazo y me llevan arrastrando hasta la calle (Calixto Oyuela). Yo gritaba, le decía que no podía hacer eso y me gritaba «callate hija de… » y yo gritaba más. Esto era a las 23:30, todos los vecinos se encerraron en la casa, nadie nos socorrió, había policía femenina pero tampoco intervino, eran 7 móviles de policías.

No mostraron ningún papel

Ellos nunca muestran una orden, ellos dicen que está judicializado, que los manda la fiscalía y que esto tenía que salir en citación, que no podía estar ahí, que estaba usurpando.

¿La única familia fue la Anuncia González?

Ese día era la única, ese día fue a ella porque anteriormente hubo otros casos, de otros vecinos que los han llevado a la comisaria y le han hecho un acta no más, pero lo han largado, pero a ella la tuvieron detenida.

AUDIO 5