0 shares







LA DIPUTADA PROVINCIAL POR MORENO PROPONE EL DEBATE –

Débora Galán legisladora del Frente Renovador, dirigente de Moreno, presentó el proyecto de Ley de Endometriosis, luego de reuniones virtuales celebradas con asociaciones, médicos y pacientes autoconvocadas: «Presenté el proyecto porque conozco y acompaño, desde el año pasado, el trabajo de distintas asociaciones de pacientes que existen y que luchan por el derecho a la salud de las personas que padecen esta enfermedad”.

La enfermedad debe tener una respuesta sanitaria, médica, por lo que el proyecto afirma el saber qué es la endometriosis: «Aparece en el tejido endometrial que, normalmente, reside en el útero, se encuentra y crece fuera del mismo y puede o no presentar dolor. Es necesario, en principio, declararla crónica ya que reduce la autonomía de las mujeres y

llega a generar, en algunas, incapacidades. Si duele no es normal, por eso hay que hablar de endometriosis, es garantizar derechos y salud integral”

¿Cuáles son los problemas existentes en torno a la necesidad de una ley que busque reparar los mismos?

El problema reside en que muchos médicos y médicas no saben o no se especializan en el tema, los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas son caras, muchas obras sociales no las cubren y, al diagnosticar muy tarde, en ocasiones, luego de 8 o 10 años las mujeres pierden, en esos años, su calidad de vida deteriorando toda su salud en general.

El proyecto, además, incluye declarar el mes de marzo como el mes de la endometriosis, durante el cual se desarrollarán las campañas de difusión e información. Asimismo, prevé la creación de un Registro Único de Endometriosis que tendrá fines estadísticos y demonitoreo de casos para el estudio y análisis de la enfermedad.

A pesar de carecer de datos oficiales, se estima que en la Argentina tres de cada diez personas con útero padecen de esta enfermedad –alrededor de un millón de personas en edad reproductiva-, al tiempo que hay muchas que desconocen su diagnóstico o son subdiagnosticadas, como consecuencia de la normalización del dolor durante el ciclo menstrual