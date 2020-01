7 shares







EN EL PREDIO DE SITRAM Y CON LA LEY EN LA MANO –

La obra con dos grandes espejos de agua en la parte posterior del predio impacta. Cuatro años de un proyecto que se inauguró el pasado 27 de diciembre y que hoy tuvo el corte de cintas de las piletas.

Mucho antes de ese instante, Marcelo Cosme, concejal del Frente de Todos y Secretario General de SITRAM, trepó a las alturas llamando a los invitados a compartir unos mates y gaseosas.

En el último piso de la torre – mirador, se sentaron Damián Contreras, líder del Frente Renovador y funcionario nacional, Débora Galán diputada provincial por el Frente Renovador de Moreno; los concejales de Juntos por el Cambio Mirko García y Gisele Agostinelli; los ediles oficialistas Lucas Franco y Josefina Díaz Ciarlo y el concejal del Frente Renovador Andrés Destéfano. Esperaban a ese grupo los diputados provinciales mandato cumplido Hernán Doval (impulsor de la Ley 14.656 que consagra el trabajo municipal) y Rubén “Cholo” García Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FESIMUBO). No era el predio recientemente inaugurado la causa central del “encuentro”.

Cosme abrió la bienvenida con su planteo del grave conflicto por los despidos anunciados por la gestión de Mariel Fernández. Como en una especie de mesa redonda y el mate circulando, los testimonios del amplio peronismo tuvo un eje en común: rever los errores y garantizar el trabajo de los que trabajan (fuera del planteo están los jerárquicos que llegaron con Festa y ñoquis – virtuales).

Marcelo Cosme, Mirko García, Lucas Franco, Cholo García, Damián Contreras y Hernán Doval, en ese orden, expusieron sus criterios sobre el conflicto, la crisis y las vías de solución que están escritas en la ley 14.656, sin dejar de lado el problema político que se arrastra desde ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de las PASO y elecciones GENERALES. Es una interna cuyas consecuencias están en la agenda del Ministerio de Trabajo provincial de Axel Kicillof.

Ya en tierra y con las piletas a punto de ser inauguradas llegó el flash que dispara un suceso de relevancia para el Sindicato:

En diálogo con Desalambrar, Rubén «El Cholo» García, expuso las consideraciones que vertebran el conflicto laboral: «En esta reunión importante donde hubo presencia de los concejales de todos los partidos, espero que se haya entendido que nosotros tenemos varias instancias para defender al trabajador. Lo primero es el diálogo que tiene que ser del Poder Ejecutivo con los sindicatos, independientemente de la Comisión de Concejales para saber quien es quien, pero la ley dice que más de un año lleva a que un trabajador sea planta permanente…»

Cuando se produce la comunicación oficial de la intendencia y luego habla el Subsecretario de Legal y Técnica, se señala que aquel que entró al Municipio el 1° de enero de 2019 se le vence o no se le renueva el contrato el 31 de diciembre del mismo año

Cuando se habla de contrato se refiere a un fraude laboral porque el contrato no existe, salvo que se trata de algo específico, una tarea que no realiza el trabajador municipal, como por ejemplo la poda. Ahora bien, ese contrato tiene que estar firmado por tres actores, el Poder Ejecutivo, el trabajador y el Ministerio de Trabajo donde se registra ese contrato…

¿Y eso se hace?

No, por eso para nosotros es un fraude laboral. Creemos que lo que ocurre debe ser resuelto en una mesa de diálogo y que todos los trabajadores que laboral y tienen más de un año de servicio ingresen nuevamente al Municipio y se les reconozca su estabilidad. En segundo lugar, si esto no se produce así vamos a actuar haciendo una denuncia ante el Ministerio de Trabajo provincial. En tercer lugar vamos a ir a la justicia pero no en el fuero Contencioso Administrativo, lo digo porque muchos Intendentes no entienden que los trabajadores tienen Convenio Colectivo de Trabajo y ya no son agentes, por lo que iremos al fuero Laboral donde se interprete bien que esto es un avance de la mala política en contra de los trabajadores legalizados.

Hasta el momento se entregó el número oficial de por lo menos 600 personas que no siguen prestando servicio. En Mesa Técnica se revisará caso por caso (tal vez el próximo lunes), pero en el mientras tanto hay angustia e incertidumbre en los que recibieron la notificación y los que aún están sin destino laboral concreto. No puedo pasar por alto que el concepto elegido para no renovar los contratos fue el de militante

Habría que saber qué es un militante en el concepto de esta gestión. Ningún trabajador ingresa por concurso sino de la mano de la política, salvo que sea un técnico. Ahora, el compañero trabaja, cumple horario y una función. Ellos por ahí se equivocan y los llaman militantes que se tienen que ir y no es así porque el que trabaja, no importa del color político que sea, será defendido porque son trabajadores. Aclaro, no queremos ni defendemos a ñoquis que los días 29 van a cobrar el sueldo porque eso va en detrimento del erario municipal y en contra de la carrera municipal. Tienen que entender que todos somos militantes de algún color político pero cuando llegamos a la Municipalidad somos trabajadores si cumplimos la tarea. Con la ley 14.656 pasamos a ser empleados de la Municipalidad y no empleados del intendente, por lo tanto no puede echarme cuando se produce un cambio de gobierno.