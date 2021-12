Dale gas Mariel… y Pueblo Libre enciende la llama

PROYECTO ESTRATÉGICO, DEBATE ASEGURADO EN 2022 –

Reunión final con la frutilla del Presupuesto. Habrá convenios marco, proyectos sobre Tablas (homologar a Estefanía De Dios como Jefa del IMDEL, cargo en el que ya está Daiana Anadón) y un expediente particular. Porque la lupa del concejal Juan Cíccolo ya estuvo en esa hoja de ruta, el hombre de Pueblo Libre en el Frente de Todos casi que entregó una enseñanza a la next generation: si el Concejo vota por unanimidad un pedido de informes con un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo responda y pasan los meses y no llega nada, ¿cómo es posible asumir de verdad que la palabra asegura compromiso?

El tema es, una vez más, parques industriales. El Departamento Ejecutivo trabaja un proyecto, en conjunto con la empresa Naturgy, un grupo multinacional español, para financiar con recursos coparticipables públicos (dinero de los morenenses) la obra de «tendido de gas de alta y media presión Ruta Provincial N° 24».

Al comprometerse recursos públicos, que serán descontados de la coparticipación provincial (precio de la obra agosto de este año, 66 millones de pesos), es que debe producirse un llamado a los Mayores Contribuyentes porque esos representantes son partícipes necesarios en la aprobación o rechazo.

Si bien la carátula dice Préstamo, ayer SOLO era construir la plataforma administrativa para que el aterrizaje en 2022 no sea tan forzoso.

Pero el concejal Juan Cíccolo demostró que con un alfiler se puede hacer esgrima y tocar una parte del cuerpo inmaculado: «Desde ya adelanto mi negativa a cualquier gestión para habilitar un préstamo que será destinado al proyecto de gasoducto del parque industrial, debo remarcar en primer lugar que hace varios meses continuamos esperando la remisión del informe por parte del Departamento Ejecutivo de avances sobre los hechos más relevantes del desarrollo de los Parques Industriales, el cual debía ser enviado con una periodicidad mensual, como lo dice la Ordenanza 5263/13″.

Cíccolo, con ese primer paso adelante fue a fondo: «La falta de conocimiento, por parte de éste Cuerpo sobre los datos del Parque Industrial, impide el correcto control de gobernabilidad, determinado por la Constitución de la Provincia de Bs. As. para los Consejos Deliberantes, ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente judiciales de los funcionarios que omitieron el cumplimiento de la ordenanza mencionada. Así todavía no teniendo la información necesaria el Departamento Ejecutivo de manera osada nos envía el presente proyecto para que resolvamos, cubriéndolo en un aparente beneficio para los vecinos y vecinas de Cuartel V. Debo decir, que este proyecto no solo no beneficia a ningún vecino o vecina de Moreno, sino que perjudica enormemente a la economía de nuestro Municipio. Este crédito que se le pretende otorgar en beneficio de los Parques Industriales, compromete la coparticipación del Partido, dejando como resultado solo una boca de gasoducto en la Ruta 24, teniendo que hacerse una nueva inversión para que definitivamente sea un recurso que verdaderamente favorezca a los vecinos y vecinas. Por otro lado, el fideicomiso o cuerpo administrativo que funciona en dichos Parques Industriales, debería con las ventas que se hacen de los lotes del Parque y los recursos que deberían estar ingresando, poder solventar tamaña obra o proyecto de gasoducto. Cuando se votó la Ordenanza 5263/13 una de las finalidades del emplazamiento de los Parques Industriales, era que los mismos contribuirán al desarrollo económico, atracción de inversiones y recursos económicos para el Partido de Moreno. Muy por el contrario, este proyecto que venía a sumar a nuestro partido, busca endeudar considerablemente y no ha generado nuevos ingresos para nuestro Municipio. Debo reiterar que adelanto mi voto es negativo en lo que respecta al proyecto que tratamos y quiero sumar y solicitar de estricto cumplimiento al 2º párrafo del Art. 36 que dice: “ El HCD podrá designar un integrante del Cuerpo con facultades de “ veedor”, debiendo El Consejo de Administración (Parques Industriales) suministrar los informes adicionales que le solicite el mismo, además de los ordinarios, comprometidos de manera mensual…” Por lo tanto, de manera urgente designemos a un veedor que nos permita obtener información que no nos proporcionan de manera debida, aún teniendo la obligación de hacerlo y ejercer el contralor que como institución podemos realizar, lo que según la normativa nos otorga.

En definitiva, seguimos sin saber ¿ a quién? y ¿ a cuánto se venden las tierras de los parques? ¿a qué se compromete el Municipio con esas ventas? ¿ Quién se está beneficiando con estas ventas? Si todo está bien y es tan exitosa la gestión en los parques, muestren los papeles y respeten la decisión de este cuerpo. Y si no la “ transparencia” , palabra tantas veces escuchada acá, seguirá siendo una frase más de la jerga demagógica que una realidad».

La concejala Gisele Agostinelli de Juntos propuso que el expediente vuelva a comisión para ser analizado antes que abrir la preparatoria con los mayores contribuyentes. Acompañó la demanda de Cíccolo porque «aquel pedido de informes votado por unanimidad sobre a quiénes y por cuánto se vendió la tierra de los parques industriales no fue respondido por el Departamento Ejecutivo». Esa moción de vuelta a comisión solo fue aprobada por cinco concejales /as (Agostinelli, Cigna, Aguilar, Naya y Cíccolo).

Es probable que antes que termine el año descienda al cuerpo lo que fue solicitado por unanimidad en el mes de agosto.

Por la importancia del caso y el juego de la política, el ANHELADO INFORME puede ser muy completo, es decir, cubra desde el arranque con Mariano West, siguió con Festa y ahora lo maneja Mariel Fernández que empoderó al licenciado Federico Fongi, Presidente del Consejo de Administración de los Parques Industriales públicos.

El gasoducto tiene 49 millones de pesos que presta la Provincia (financia el 75 por ciento) que descuenta de forma directa de la Coparticipación (el capital se paga de una sola vez al cuarto año de efectuado el primer desembolso). Los intereses (12 por ciento anual) se descuentan semestralmente.

El 25 por ciento restante (alrededor de 16 millones de pesos) será inversión del Fideicomiso Parques Industriales Moreno.