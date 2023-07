«Damián Contreras acepta tal y como soy, del otro lado te quieren llevar a patadas en el culo»

PASO 2023 –

Acompaña toda la trayectoria de Agustín Rossi desde un largo tiempo. Opta por no caer en las roscas y siempre estar en el barrio porque el Sur existe. Comenta que una persona la respondió, «ahora podré comprarme unas zapatillas blancas» en referencia al asfalto que ahora cubre la calle, una síntesis extraordinaria del sentir y vivir, que no es todo porque Victoria Luján admite lo real a tal punto que le pregunta a pibes /as qué quieren ser, que desean ser, para que no caigan en la fábrica a cielo abierto que recluta soldados cada día.

Victoria Luján, Corriente Nacional de la Militancia, trabajadora en el Ministerio de Seguridad bonaerense en el área de género, desglosa ese sinuoso rumbo recargado de contradicciones pero con límites que ella decide no superar. Habla de la presencia de la organización en el propuesta que lleva Damián Contreras. En esa lista, la Número 1 Celeste y Blanca de Unión por la Patria, se encuentra un cuadro excepcional: Celia Ferreyra.