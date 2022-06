«Damián Contreras es el compañero que convoca y respeta la libertad de cada espacio político»

«Es la casa que está reagrupando a compañeros /as que coincidimos en diferentes actividades y propuestas en esta caso que está reuniendo al Peronismo de Moreno».

La frase pertenece a la concejala mandato cumplido Carola Hernández que en las elecciones de 2021 integró la propuesta de boleta corta que tuvo a Romina Uhrig como cabeza de lista. En tiempo presente, proyectando el futuro, trabaja, milita en un espacio que respeta las identidades partidarias e ideológicas para revincularse de forma continúa con el pueblo en sus barrios:

¿Estas coincidencias en las actividades lo son en la parte programática para dar la pelea en el 2023?

Tal cual, ese es como el objetivo general pero lo que estamos haciendo es trabajar justamente para eso. En una primera instancia trabajamos en la unidad de diferentes espacios y compañeros y con el objetivo final que recién nombraste. La política actual está discutiendo aspectos o situaciones que no están acordes a lo que ocurre en la sociedad, en los barrios. Por eso el primer momento es que contamos con herramientas para acercarnos a los barrios, por ejemplo lo vemos con los centros de jubilados y la herramienta que pone el ANSES, es decir, el primer gran objetivo que nos convoca y reúne es trabajar fuertemente en los barrios.

Esto que la política no ve en los barrios, ¿a qué te referís? ¿Que no hay puentes con la Municipalidad, con un gobierno que se define de y por las comunidades?

Puentes hay pero no con todos los actores. A lo largo de las notas que me hiciste en estos años siempre planteé que «la cercanía es con aquellos que coinciden o que engloban los mismos ideales», pero hay personas que no pueden estar de acuerdo con distintas acciones o maneras de llevar adelante algo y entonces quedan afuera. A ellos nosotros estamos llegando, con las herramientas que disponemos, trabajando mancomunadamente, diciendo la verdad, pero lo más importante que vemos es que las acciones generan vínculos. Podemos hacer actividades, intervenciones, pero lo hacemos es generar un vínculo con la comunidad permanente no circunstancial.

¿Qué función cumple Contreras en este llamado de unidad, de reagrupamiento del peronismo? ¿Es la figura rectora o se trata de un proyecto político que da un salto respecto a elaboraciones que ya vimos?

Damián Contreras es el compañero que convoca y respeta la libertad de cada espacio político. Hoy estamos acá como Peronismo – Kirchnerista, tenemos una identidad, una historia. Acá no solo abren las puertas sino que lo más importante es que existe una libertad de acción, donde se cuida la identidad, bueno eso es Damián (Contreras), el que convoca a todos /as a que todos nos sentamos en una mesa donde la voz de todos /as es importante.