OSDEPYM ENTREGÓ 10 MIL VIANDAS AL GOBIERNO LOCAL –

Construcción de vínculos y relaciones. El actual Presidente de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario Damián Contreras, ex concejal y líder del Frente Renovador, motorizó la ayuda alimentaria que llegó desde la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM). El Interventor de OSDEPYM, Horacio Alonso, condujo la llegada de diez camiones con alimentos.

En el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano fueron recibidos por la Jefa Comunal, Mariel Fernández. Debe destacarse que el evento contó con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que luego recorrió con la Intendenta el Polideportivo de Paso del Rey (operativo de entrega de las Tarjetas AlimentAR que aún no habían sido retiradas), el Mercado Popular del IMDEL, la posta de Salud de la Secretaría, y la posta de Atención al Vecino y a la Vecina.

Alonso explicó a Desalambrar cómo y por qué la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) realizó un aporte alimentario al distrito: «Hablé con el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y me manifestó que uno de los municipios con mayores carencias era Moreno. A posteriori, el compañero y amigo Damián Contreras me ratificó el diagnóstico social que había entregado el Ministro (Arroyo) y en el día de hoy efectivizamos una colaboración. Llegaron a Moreno diez camiones con siete pallets, lo que significa diez mil viandas equilibradas en nutrientes alimentarios que la señora Intendenta, y en particular Desarrollo Social (Comunitario) del Municipio lo administrarán para contribuir a merenderos, comedores y familias en situación de vulnerabilidad. Esto lo hacemos nosotros desde la responsabilidad social empresarial».

¿Me puede contar qué tienen estos bolsones o viandas? Ya que habla de equilibrio o carga nutricional

Son 16 productos, le aclaro que no son de terceras marcas. Obviamente que tiene harinas, sal, pastas, elementos para hacer postres (gelatinas y turrones), entre otras cosas ya que, entendemos, que hay que dignificar la ayuda social.