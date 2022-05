De abajo hacia arriba, a fuego lento se cocina el paro municipal

Frase de Marcelo Cosme que nunca falta en la entrevista: «Los gobiernos pasan y lo que siempre quedan son los /as trabajadoras».

Una administración peronista quitó derechos a los municipales, luego vino otra y por las luchas se conquistó la Ley 14.656, votada a nivel provincial pero con un carácter optativo. En la gestión de Walter Festa se homologa la ley, tiene rango local y desde ese momento el Convenio Colectivo de Trabajo rige el vínculo y distancia entre los sindicatos y el Departamento Ejecutivo. Sin embargo bajo la administración de Axel Kicillof se modifican dos artículos de la ley que reponen la legalidad arbitraria en clave de salario familiar, esto es, cada Intendente /a, resuelve lo que está al alcance de sus manos: «Lamentablemente al mejor estilo Vidal, meten en el presupuesto adulterando y modificando nuestra ley el artículo 676 que habla del salario familiar. Eso estaba sujeto a la legislatura nacional y que, nuestros hijos percibían el salario como cualquiera de otro trabajador. Estas modificaciones deja a criterio de cada uno de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires que, que mañana tal ve deciden que nuestros hijos /as valen 150 pesos. Lamentamos que este gobierno nacional y popular lo haga, nosotros militamos en los cuatro años de macrismo para volver a tener un gobierno que piense en los más humildes, que piense en los trabajadores. Nuestra ley fue producto de la lucha de los trabajadores, nadie nos la regaló, vino a generar más derechos a que el compañero pueda ser un trabajador más. Días atrás escuchaba atentamente a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, hizo alusión de que había trabajadores formales y pobres, municipales».

La mayoría de los /as trabajadores /as municipales de Moreno perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza

Y eso es una indignación terrible porque que no se logre divisar en lo territorial. Que los intendentes siempre en cuanto a lo discursivo están en superávit, celebro los asfaltos, que la Provincia y la Nación está ayudando económicamente y políticamente a Moreno como nunca, y eso lo celebro porque yo vivo en Moreno, pero lo que nosotros planteamos es que no puede ser que los trabajadores no tengamos la indumentaria, no puede ser que siempre quieran discutir salario la baja, que nosotros siempre tenemos que estar. Es nuestra labor, siempre lo vamos a hacer, discutir siempre un poco más. Cuando nosotros logramos un 46, un 30, el porcentaje que sea ellos después se lo quieren adjudicar. Pero al principio no nos quieren dar nunca nada. Eso también es real. Nosotros elevamos todas las notas, estamos armando una carpeta muy grande de todas las condiciones que están nuestros compañeros y compañeras trabajando en cada uno de los establecimientos. Vamos a llevarla al Ministerio de Trabajo, queremos ver cómo van a actuar.

También estamos trabajando con nuestra federación para volver a las calles donde siempre estuvimos.

Este sindicato ha peleado para obtener esta ley, ha sido parte del armado de esta ley, hemos sido los creadores de este convenio colectivo de trabajo. Estamos trabajando fuertemente con las bases porque también es cierto que hoy nos atravesó los cuatro años de Macri, los dos años de pandemia y la verdad que desde la politiquería han aprovechado un montón de situaciones para con nuestros compañeros y compañeras. Nosotros estamos trabajando para generar esa conciencia de que el derecho es sinónimo de lucha.

Si una mujer que denuncia un hecho grave en un hogar, cuidando niños, la amenazan, le mienten y la expulsan. Si trabajadores que están reclamando por sus derechos, que es una obra social, son trasladados de una órbita ejecutiva a un ente descentralizado y ahora reciben una suspensión sin goce de sueldo, ¿qué es lo que hace falta para un paro? ¿Estás no son condiciones objetivas para un paro en Moreno?

Sí. Nosotros con respecto a las medidas de fuerza, las tomamos el año pasado, hemos hecho una movilización. Nosotros estamos trabajando justamente con esto, y te digo que las cosas que estamos atravesando no solamente en Moreno sino en toda la provincia, hay un plan sistemático. Desde el Ejecutivo en cuanto a lo psicológico, esta cosa de abusarse de la militancia, de la buena voluntad de los compañeros, esta situación de los compañeros de poner el cuerpo todo el tiempo. Ha habido un maltrato y un trabajo sistemático con respecto a eso. Comparto con lo que vos me planteas y yo estoy convencido, la huelga, el paro, la movilización es un derecho constitucional que tenemos los trabajadores y nosotros la hemos llevado adelante las veces que han sido necesarias. Lo hemos hecho real con el acompañamiento no solo de los trabajadores y trabajadoras sino también de otras organizaciones y también con parte de algunas instituciones del pueblo. Creemos que también hay que trabajarlo porque ha habido un trabajado muy fino en cuanto a la necesidad. Hoy tenemos un gobierno nacional y provincial que apuestan a las cooperativas, y me parece que cuando hay una situación económica del país delicada no está mal que se acompañe, que se ayude a quien lo necesita. Nosotros no estamos en contra de eso, pero si es cierto que a veces se confunde la precarización, porque eso se tiene que transformar en un trabajo genuino. No puede ser que paguemos IOMA todos los meses, vamos a IOMA y nos dicen que es problema de la municipalidad. Y mientras tanto los compañeros que tienen una situación de salud delicada y necesitan la obra social todo el tiempo, se ven afectados. ¿Por quién? Por alguno que se le ocurrió uno para acá, otro para allá… es un maltrato, eso es maltrato laboral.

Y el paro

A veces la pelea es desigual porque es contra todo el poder del Estado. Más allá de que nosotros seamos peronistas y trabajadores y militemos todo el tiempo, es pelear todo el tiempo contra todo el gobierno que nosotros pusimos. Porque nosotros militamos para que ese gobernador sea gobernador, o ese presidente sea presidente. Acá hubo muchas internas. Siempre apostamos a que sea un gobierno nacional y popular que esté al frente del municipio. Lamentablemente empezamos mal, nos encontramos con un gobierno que empezó a echar a los 700 compañeros, pero de ese número recuperamos 600 compañeros. Los intendentes de cada gestión nos desordenan la vida. Año tras año. Buscamos el diálogo, sentarnos a charlar pero tenemos una carpeta de notas sin responder, no les interesa. Va a tener que suceder lo que tenga que suceder. Queremos que se resuelva, ojalá que tengamos un llamado, ojalá que esta compañera de niñez la podamos reincorporar como corresponde y así a tantos compañeros que han sido despedidos de mala manera. Aquellos compañeros que se creen que hoy tienen el poder de tener un cargo y lo bajan sobre otra persona les digo que están totalmente equivocados…