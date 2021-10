De asfaltos, calles de tierra y obsoletas, historia conocida con 26 años de abandono

María Giménez, Secretaria de Obras Públicas del municipio, explicó con meridiana claridad el valor que tiene asfaltar una calle, sin dejar de reconocer que la herencia recibida marca un número impresionante: sólo tres de 16 mil calles están en sólidas condiciones de transitabilidad.

El ingeniero Jorge López, ex funcionario municipal en la misma cartera que Giménez, analizó en profundidad y de forma didáctica las causas que explican la falta de infraestructura urbana. Habló, en primer orden, de la explosión demográfica a partir de los años ’90 en un distrito que tenía mucho campo, asimilando esa característica con un suelo vegetal, pasto que se va degradando y agregando capa de humus. La llegada de mayor población, sin ordenamiento planificado: «Se levantaron esos barrios, se marcaron las calles, pero no se hizo el trabajo que correspondía, esto es retirar la capa de humus, no se hizo un paquete estructural determinado. Luego, por necesidad del barrio, se pasó la máquina y se le tiró una carpeta asfáltica de 5 o 6 centímetros de asfalto negro. Ese asfalto precario tiene una durabilidad con relación al tránsito que va a tener. Te digo más, si se retira el agua, se realizan zanjeos bien hechos o se hace una obra pluvial, no hace ni falta tirar algo arriba…»

JORGE LÓPEZ / INGENIERO, ex funcionario municipal

Hace 26 años que eso, algo inobjetable, no se realiza

Bueno, recuerdo que en la época de Duhalde con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, llegó a Moreno una cantidad de dinero. Doy un ejemplo, daba para hacer 300 cuadras de asfalto precario u 80 calles de hormigón. Por crecimiento de los barrios, que demandan otros servicios como el transporte público o el recolector de residuos, llevó a ampliar lo precario, En resumen, el asfaltito que soportaría un tránsito esporádico, menor a tres toneladas, recibe un tránsito de 15 toneladas sin contar con desagües, dura diez días (NdR: ese tipo de obra tiene un costo actual de 1 millón de pesos).

Bueno, hoy Moreno cuenta con la asfaltera municipal

Claro, se puede producir bien el material para reparar el daño que tiene muchos años, habló de cinco o seis mil calles que están obsoletas, pero primeramente hay que acondicionar el suelo sino estamos en el mismo problema. Al vecino se le miente desde siempre, quiero decir, hoy puede ver que llegó la máquina, levanta lo que tiene la calle, luego se le coloca ese asfalto pero a los pocos días verá que la calle se vuelve a romper, bueno, esa película ya la vimos y el final lo conocemos.