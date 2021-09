«De chico cartoneaba y era un juego pero ahora me dolió volver a hacerlo»

No es una cadena de producción sino el encadenamiento que se produce cuando la potencial urbanización se come al verde campo. Las viviendas en el fondo de Santa Brígida / Villanueva son el resultado de movimientos migratorios, disponibilidad de tierra, carencia de planes habitacionales, negocios consagrados y políticas públicas muy laxas o permisivas.

Tal fenómeno social no cuenta con los servicios públicos para postular un buen vivir. Difícil imaginar el desplazamiento de ambulancias, patrulleros o camiones recolectores de basura por pequeñas calles de tierra que algunas se conectan con la conocida Portugal.

La vida cotidiana de miles de familias, en esa zona, genera una organización que puede y se traduce en «recolección informal de la basura». Los carreros prestar el servicio y la carga se deposita a 150 metros del Parque Agroecológico y a menos distancia del campo familiar de los Ferreyra, que siembran sin veneno comercial.

Luis respira el humo de la quema. El fuego consume lo que no es material reciclable. Su carro atado con alambre pero con dos ruedas acondicionadas, le permiten al joven de 31 años salir de ese fondo. Como se abrió una planta cerca del basural donde cada día busca el sustento, ya no debe recorrer más de cincuenta cuadras hasta llegar al depósito donde vendía plástico, aluminio, cobre, cartón:

Tenés tu carro, los guantes, tenés 31 años. ¿Este es tu trabajo?

Yo era plomero, ayudante de albañil, pero como no hay trabajo tengo que salir a juntar todos los días. Lamentablemente me queda esto, tengo 4 pibes y tengo que estar manteniendo eso.

¿Desde cuándo hacés el trabajo de reciclado?

Me agarró la pandemia a mí en marzo y en abril más o menos empecé a juntar porque no tenía a dónde ir a trabajar, no podía hacer más nada. Y no me dejaban salir a ningún lado, tenía que juntar y vender así en el barrio. Te pagan miseria, en ese momento te pagaban poco…

¿Qué reciclás? Contame cómo es el día a día

El día a día mío, me levanto a las 7 de la mañana, desayuno con mi señora, y vengo a juntar todos los días las botellas, plástico o cartón, cobre, latitas de aluminio. Junto eso todos los días.

¿Ya sabes a dónde llevarlo?

Sí, ahora hace poco, 6 meses más o menos abrió una planta acá, un lugar donde se puede vender las cosas que es más cerca. Sino yo tenía que ir hasta Ruta 23, de acá son como 50 cuadras más o menos y ahí iba a entregar.

¿Ibas con el carro?

Si…

¿Por Ruta 23 y llegas cerca de La Perlita?

Sí, ahí. Y con eso voy juntando de a poco. No es mucho pero para comer todos los días me alcanza.

Este es un trabajo de riesgo, estás con la basura, manipulando residuos. ¿Cuánto obtenés por día?

Y a veces hacés 600 pesos o 1000 pesos, depende los días buenos o malos. Los días malos hacés $300, $200. No hay días buenos digamos… siempre vas buscando y si encontrás, encontrás. Y sino te venís con las manos vacías.

¿Haz encontrado algunas particularidades en la basura que te sorprendieron?

Sí, perros, gallinas, pedazos de vaca. Acá en el barrio matan los animales, vienen y los tiran acá.

¿Ratas?

Uff, ¡ratas un montón! Yo vivo en mi casa con las ratas, tengo que estar constantemente comprando el veneno y tirándole a las ratas.

Me decías que vivías en Merlo y hace dos años llegaste acá a Moreno

Estoy desde donde ustedes entraron, por el caminito ese (calle Portugal), una cuadra. Enfrente del campo estoy.

¿Tenés algún tipo de beneficio? ¿Integrás alguna cooperativa?

Hace poco gracias a la pandemia que me tuve que meter para poder cobrar algo. Ingresé en el Polo Obrero Tendencia, hace poco que estoy de ahí y vamos de a poco con esa plata zafando. No es mucho pero me alcanza para subsistir dos o tres días.

¿Es un Potenciar Trabajo?

Algo así, algo parecido. Vas a marchar y a veces tenes que ir al comedor que está acá nomás “Pequeños Gigantes”. Y de vez en cuando vas y ayudas ahí, se hace la comida comunitaria para el barrio.

AUDIO 1 LUIS

¿Qué quisieras hacer? Cerrar los ojos e imaginar un lugar

Yo la verdad tengo un proyecto grande con mi señora que era Eco Ayuda, que es lo mismo que esto. Que es una cosa grande para poder ayudar a más gente, porque yo veo el beneficio éste, donde los plásticos y demás se reciclan, se venden y se puede comprar mercadería para ayudar. Eso es lo que es mi proyecto, pero no se puede en este momento porque no te da, con el carro no te dan los recursos. Y no hay gente que te apoye en eso. No hay gente, porque si te ayudan te quieren sacar más de lo que vos das y eso no te sirve. Y estamos con ese proyecto con mi señora hace ya un año. Porque yo de chico hacía de esto, juntar cobre para jugar, joder con las amistades, pero empezar de nuevo me dolió. No quisiera eso, pero vi algo bueno para poder salir y ayudar a más gente. Porque esto realmente es un beneficio, si vos lo hacés bien es un beneficio a largo plazo para ayudar a otras personas, y eso te hace bien.

¿Me dijiste que tenés cuatro hijos?

Cuatro hijos tengo. Tengo dos de mi señora que son de ella, de otro matrimonio y dos míos. Y después tengo otros dos hijos que viven en Merlo. Con esto lamentablemente no puedo ayudarla a ella, me duele decirlo pero no puedo ayudar a mis hijos.

¿Qué te duele de este país, de este lugar?

Lo que realmente me duele es que los que tienen, los políticos, los que tienen, no ayudan, vienen hacen un poco de política y se van y se olvidan. En vez de decirte te ayudamos en esto, te ayudamos en lo otro, no te ayudan en nada, mienten. Te mienten. Un montón de veces vienen y te dicen te ayudamos en esto, te vamos a traer chapa, te vamos a traer lo otro, filman con los periodistas, con todo y después al otro día los llamás y te dicen “no, no podemos por esto, no podemos por lo otro”. Siempre el obstáculo de decir que no pueden. Pero cuando están las cámaras dicen todo que sí, que te ayudamos en esto o en lo otro. Y si vienen, vienen y ayudan a una o dos personas.

AUDIO 2 LUIS