ALFAJORES EN TIEMPOS MODERNOS-

El sindicato de Pasteleros denunció «explotación laboral» y constató 28 trabajadores en negro, con jornadas laborales de 12 horas, que fueron retenidos contra su voluntad durante una inspección. Detectaron al menos 4 casos sospechosos de coronavirus, uno de los cuales finalmente dio positivo y está internado. Piden intervención del Ministerio de Trabajo provincial.

Esa planta que produce los alfajores con el slogan Una Marca Familiar. Dentro del parque industrial privado de La Reja, Vimar desarrolla sus productos con modelo propio, que muestran el ejercicio de flexibilización laboral y empleo en negro.

Fue despedido por una causa poco clara o bien porque ser elegido delegado o vocero no está en el protocolo. Alrededor de ocho personas despedidas e igual número de contagios. Así lo afirma Alberto que ingresó hace un mes a trabajar. Cobraba por semana y el último pago lo recibió bajo la atenta mirada de personal policial: «El 1° de mayo arranca todo cuando va el Sindicato de Trabajadores Pasteleros a la planta porque se entera que más del 50% del personal está en negro y ahí arranca la seguidilla de problemas que nos abarca a todos. El sindicato va, los encargados se encargan de decir que no podíamos ingresar a la planta mientras que el turno noche estaba encerrado en la planta y no los dejaban salir, recién los dejaron salir cuando se fue el Sindicato y los sacaron escondidos en autos de 4-5 personas«.

Parece de película lo que estás contando pero es una realidad, ¿y vos fuiste despedido en qué momento y por qué?

La causa de mi despido no tiene mucho sustento, la razón fue la discusión con una compañera, básicamente.

¿Desde cuándo estás despedido?

Y ya son dos semanas que me despidieron a mí y al resto de mis compañeros. El 29 de mayo llegó el Sindicato, en la empresa ya había otro ambiente, llegó un inspector de la Municipalidad, hablando con una compañera. Le digo que me llamó la atención que habían llenado todo de alcohol siendo que no lo teníamos a mano, nosotros en el sector que estamos trabajamos todo el tiempo estamos en contacto con otros empleados, bueno más allá de eso, le digo que me resulta raro y otro compañero de otro sector me dice que me calle la boca, de mala manera, y yo le respondo que ella era una esclava más de todo esto y que me parecía hipócrita que los defienda, eso lo dejamos ahí. Martille toda la noche, me clavé un clavo y al otro día no me presento a la empresa, era la primera vez que faltaba, yo llevaba un mes dentro de la empresa. Le consulto al de Recursos Humanos le pregunto que tengo que llevar y me comunica que la constancia de que me hice ver, como fui a la salita y me dieron la antitetánica le mando la foto del comprobante, el día miércoles la encargada, de nombre Miriam, no me dejaba entrar. Le mando un mensaje a Javier de Recursos Humanos y me contesta que vaya a las 15:00 horas, me acerco en ese horario y le digo “Javier, disculpá, yo necesito la plata” generalmente la empresa paga los días lunes siguiente a la semana trabajada y me dice que tiene un montón de problemas, le respondo que yo también, está en riesgo mi trabajo y es plata que yo necesito, tengo que mantener una casa. No me quiere dar el dinero, se acerca la hija del dueño que se estaban llevando un empleado no sé donde, me dicen que espere ahí pasa un rato y llega la policía.

AUDIO 1

¿Por qué estaba la policía?

La policía me pregunta porque estoy ahí y le cuento que estaba esperando que me paguen para irme a mi casa. Uno de los efectivos me trató mal y el otro bien, por suerte, hablando con ellos se acerca Jorge, que no se bien que rol cumple en la empresa a hablar con el policía que me había tratado mal y nos hacen pasar a todos. Ahí la policía estuvo dos horas y recién cuando terminé de cobrar me acompañaron hasta la calle Güemes que está a dos cuadras.

AUDIO 2

¿Sabés la cantidad de despidos en Vimar?

Alrededor de nueve dentro de la planta, el turno de la noche está inactivo por lo tanto no cobran sueldo y se siguen manejando de esta forma porque también hubo alrededor de 8 a 9 contagios.

¿Esto lo tenés chequeado de que hay nueve contagios de Covid en Vimar?

Alrededor de nueve contagios, sí. Los dos de calidad están contagiados y la mayoría de los contagios son de turno noche, son de acá la zona de Moreno.

¿Cómo era el protocolo de trabajo en Vimar?

Y dentro de la fabrica ya no existía, solo se veía en la entrada que te tomaban la febre y lamentablemente mucha gente se habrá tomado un ibuprofeno y entraban igual. Recién ahora tienen más control, teníamos un vestuario y todos nos cambiábamos ahí, la empresa en ningún momento deja de funcionar

¿El Sindicato qué hace?

Se acerca para relevar nuestro nombres y lleva al Ministerio de Trabajo al tener más del 50% del personal en negro, solo quería relevar nuestros nombres. En ningún momento nos impidió la entrada, se acercaron cordialmente hacia nosotros.

Me sorprende la cantidad de personal en negro

Es terrible, habiendo dos mujeres embarazadas. Hablando con Javier le digo que vamos a ser transparentes, que las cosas no se están haciendo bien que hay dos mujeres embarazadas trabajando y me responde que “ellas trabajan porque quieren”.

AUDIO 3

Del portal lanoticia1.com obtenemos la palabra del Secretario General de Pasteleros Marcelo Grasso: «Es cínica la actitud de los dueños de Vimar, con maniobras escandalosas y privando de la libertad a nuestros compañeros quisieron evitar una inspección laboral y encubrir una situación desastrosa en la empresa. Son 50 familias afectadas por la conducta indolente de la parte empresaria que se niega a dar respuestas y mantener un diálogo para intentar desentrañar la penosa situación de los compañeros», sostuvo Gasso». Por último, Pasteleros denunció una maniobra lamentable: Tras la inspección, el propietario obligó a 8 trabajadores a firmar la desafectación de la empresa ante escribano público asegurándose que no se activen reclamos en su contra«.