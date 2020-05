0 shares







HABLA LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE –

Será en tiempo y forma el hisopado a cada una de las personas que estuvieron presentes el jueves pasado en el Teatro Leopoldo Marechal. En la palabra de la Presidenta del cuerpo se ratifica el comunicado oficial que ayer emitió el gobierno.

La velocidad de las muestras y los resultados responden a lógicas, así como el gobernador Kicillof escuchó la recomendación de los especialistas y se realizó el test COVID -19 y en pocas horas se anunció NEGATIVO, es de esperar la misma celeridad para la Intendenta Mariel Fernández, por la función e importancia del cargo que ejerce.

Hasta que eso ocurra permanece en aislamiento obligatorio. Pero la situación epidemiológica de los concejales /as reviste otro tratamiento: la Secretaría de Salud se comunica con ellos /as, fija fecha para que personal de SAME concurra al domicilio a tomar la muestra que será analizada.

Presidenta, ¿está en marcha el operativo de testeo a todo el personal que concurrió el jueves pasada a la sesión en el Teatro Leopoldo Marechal?

Es una situación compleja acá y en todo el mundo. Dicho esto, se produjo una situación en la cual un grupo de concejales se reúne con el Sindicato de Camioneros ante el tratamiento de la ordenanza de GIRSU. Ya sorprendió la actitud porque en ninguna parte de la ordenanza se afectaban los puestos laborales de nadie, de todas maneras fueron a ese reunión. Luego la Intendenta se reúne con el Secretario Gremial (Aparicio) a quien le se confirma COVID -19 positivo. Esa persona más otros compañeros asistieron a la sesión del día jueves donde se cumplieron con todos los protocolos de cuidado, una sesión que encima duró diez horas. Cuando aparece el resultado positivo del Secretario Gremial, todos los que asistimos a esa sesión debemos estar en cuarentena o aislamiento estricto durante 14 días.

Serán testeadas todas las personas que estuvieron en el Marechal, sí o no

Se seguirá el protocolo porque los testeos no se hacen por voluntad, está en combinación con Provincia y Nación. Si alguien estuvo en contacto con alguien contagiado debe aislarse por 14 días y en caso de aparecer síntomas se hace el testeo. Dada esta situación particular donde la Intendenta ya fue hisopada y nosotros, los concejales, somos personas públicas, tendremos los testeos. Se harán en tiempo y forma, no se harán todos en el día de hoy, pero la Dirección de Epidemiología se está comunicando con cada uno que estuvo en la sesión, lista que pasé personalmente, de los concejales y asesores que asistieron, a pesar que había una disposición para hacer una sesión con la menor concurrencia posible. En definitiva, todo el listado lo tiene la Secretaría de Salud quien se comunicará con ellos /as y definirá los procedimientos. Deben tener paciencia porque hoy Moreno tiene 91 casos confirmados y la Secretaría está siguiendo los contactos, con la cual hablamos de una tarea enorme.

¿Entonces hoy no hubo concejales /as que fueron hisopados?

Hoy comenzaron los llamados, sé que hoy la Intendenta ya tuvo su hisopado y que según me dicen el resultado estaría hoy a la tarde o mañana. Varios concejales recibieron el llamado, lo que no sé es si arreglaron el tema de los hisopados, me van avisando a medida que los llaman.

También para ver esto Presidenta, ha sido muy clara la disposición en términos de comunicación del Concejo Deliberante, que la sesión era cerradas sin acceso al público, pero estuvo Aparicio y otros compañeros Camioneros, pero también martilleros públicos en la sesión del jueves pasado, ¿es así?

Hubo dos, me acaban de pasar los nombres y los teléfonos y justamente en este momento se lo estaba pasando a la Secretaría de Salud porque es quién compone la lista. Si, insisto, el tema de Camioneros no tiene mucha explicación. Primero no había nada en la ordenanza que afectara los puestos laborales, de manera que no comprendo todavía porque ese grupo de concejales fuera a reunirse al Sindicato de Camioneros en Capital, una vez producido eso se desataron una serie de acontecimientos: primero que la Intendenta se reuniera con el Secretario Gremial para explicarle lo que ya estaba claro, no había nada que afectará el trabajo de los camioneros y luego, cuando se produce la sesión, hubo una manifestación que no sé de dónde había salido, hubo un grupo de sindicalistas de camioneros dentro de la sesión pero también hubo un grupo en la plaza y esto obviamente que viola las pautas establecidas en este marco de la pandemia. Ahora, nos excede, por lo menos nos excede al bloque al cual pertenezco porque nosotros no participamos ni de la reunión de CABA ni de la manifestación o la concurrencia a la sesión, porque vuelvo a repetir no había nada que afectará la fuente laboral de los trabajadores, por lo tanto ese grupo de concejales lo que tiene que explicar es porque hicieron todo esto.

Bueno, para no entrar en análisis porque no corresponde, Camioneros es un sindicato que tiene lectura política gremial usted lo conoce tanto como yo. Si la Intendenta le da la palabra a Pablo Moyano que no habrá afectación de los puestos de trabajo y aún así moviliza, ya excede a los doce concejales que fueron a CABA, fue una decisión de Camioneros

La verdad que sí, es una decisión y digo los gremios tienen la misión de defender sus fuentes de trabajo, esto lo que hace un sindicato y hasta ahí se comprende, lo que no se comprende, insisto, es porqué un grupo de concejales de Moreno fueron a reunirse para tratar un tema que no estaba en discusión, ni estaba en peligro y eso fue lo que desató todo lo demás, entonces como siempre digo hay que aprovechar las circunstancias malas porque donde abunde lo malo surge algo bueno, por ahí esto nos está llamando a la reflexión y bueno, si en el marco de la pandemia y que aquí en la Argentina se habla tanto de dejar las especulaciones políticas de lado, se habla esto a nivel Nacional y Provincial, tal vez llegó el momento de hablarlo en Moreno.

Objetivamente estaba discutiéndose el sistema va a entrar en vigencia a partir de julio o noviembre, entonces yo nunca descarté que se discuta la municipalización. Como eso no era claro y había artículos que permitían conveniar, ahí estuvo la discusión más que la especulación política. Debo decirle que era una discusión que el mismo concejal Franco dijo menos mal que ahora la clase política se anima a discutir este tema.

La discusión que estamos dando la estamos dando a luz de todos, acá no hay nada oculto, estamos haciendo un debate a la luz de todo el pueblo y además esta ordenanza concretamente tiene una ampliación que había sido aprobada en noviembre del año pasado por unanimidad. Hay que ubicar los temas como corresponde, lo que estamos viviendo no ha sucedido nunca, no tenemos un manual donde ir a consultar que hacer cuando te aparece una pandemia, entonces entre todo los que tenemos que hacer es poner el mayor esfuerzo de cada uno, el mayor razonamiento de inteligencia para poder lograr sortear lo que estamos viviendo. En el caso de esta ordenanza concreta yo le aseguro que hace mas de un mes y medio que se está debatiendo en el Concejo Deliberante, en reuniones de comisión, han venido los funcionarios del Ejecutivo ha explicar las cuestiones, los concejales han incluido dentro de esta ordenanza la cantidad de modificaciones, realmente hay un ámbito de discusión clara y sin ningún tipo de doblez, entonces lo que impresiona es que se compliquen las cuestiones de esta forma. Están todos los elementos en Moreno para que la discusión sea abierta y clara.

Y fíjese esto Presidenta, ayer en la página de Desalambrar, que es un portal de noticias, el concejal Fraiz dice yo estoy de acuerdo con la municipalización si es responsable y Patricia Rosemberg, que es la presidenta del Bloque del Frente de Todos, expresa no es tiempo de la municipalización, por lo tanto yo creo que no se trata de especulaciones sino de pensar un tema estratégico y eso hace que se discuta y que estén las dudas, es así de simple y complejo

Lo que yo digo, insisto, es un tema estratégico porque ya sabemos que lo que se paga por el tema de la basura es un disparate, no se puede sostener y además sabemos que el servicio no es bueno, todos los morenenses los sabemos porque vivimos acá. Por supuesto que es un tema para debatir, lo que no comprendo es sacar el debate de este ámbito y colocarlo en otro ámbito para meter ruido con cosas que no tenía ruidos, nadie estaba discutiendo los puestos de trabajo de los trabajadores recolectores de residuos, estábamos discutiendo otra cosa que es más básica que eso. El Ejecutivo tiene una decisión que es muy clara y que es mejorar el sistema de recolección de basura y también tiene la decisión de como está no puede continuar y eso estábamos debatiendo. Si hay que municipalizar habrá que hacerlo ¿Cuál es el problema? Se buscara la manera para poder llevar a cabo esa municipalización, después si los concejales están de acuerdo o no es la opinión de cada uno, el Ejecutivo es la decisión que tiene por lo menos lo que ha comunicado a nuestro bloque, entonces en el marco de esa discusión sigamos dándola, no la compliquemos con ruido que no traen claridad al debate que estamos teniendo.