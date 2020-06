0 shares







La elaboración de los insumos esenciales es parte de proyectos educativos, que en el marco del aislamiento social y obligatorio, son elaborados por profesores y auxiliares. El objetivo es fortalecer el vinculo entre la escuela y la comunidad. El lunes 8 de junio la Escuela Técnica 5 de Moreno “Pte. Juan Domingo Perón” realizó la entrega de máscaras protectoras y alcohol en gel a instituciones de salud de la zona. Allí estuvo Ana Cabaña, Secretaria de Salud del Municipio de Moreno.

Entre las Unidades Sanitarias que recibieron los materiales se encuentran: Anderson, Molina Campos y Parque del Oeste. Mientras que en la Unidad de Pronta Atención (UPA) los elementos fueron recibidos por el flamante Director Pablo Raffa.

En diálogo con Desalambrar, el director de la Técnica N° 5, Profesor Daniel Chávez (ex consejero escolar), se mostró muy conforme con los resultados y destacó el diálogo y trabajo articulado con la gestión Fernández: «Hace rato veníamos trabajando con la producción de alcohol en gel, años anteriores lo hacíamos para utilizar en la escuela, tenemos la impresora 3D. Este año debido a esta situación que estamos atravesando, la pandemia y la cuarentena por COVID, nos pareció importante colaborar con nuestra comunidad y nuestros compañeros trabajadores de la salud en Cuartel V que están trabajando muchísimo en estos tiempos tan difíciles, están al frente en la trinchera y nosotros queremos colaborar. Sabemos que ellos ponen el pecho al trabajo en la emergencia sanitaria, por eso nos contactamos con la Secretaria de Salud que nos hizo el vínculo con la salita, a algunos los conocíamos y a otros no tanto, nos hizo el contacto con el nuevo director del UPA, estuvimos charlando con ellos, están trabajando y finalizando el hospital de emergencia que armaron para la gente que se vea afectada por el virus. Decidimos llevarles máscaras protectoras y alcohol en gel para el cuidado de los compañeros trabajadores de la salud y para cuidar también a la gente. Cuidándonos nosotros cuidamos a todos, cuando hacemos la entrega de alimentos en la escuela tomamos todos los recaudos necesarios, también concientizamos a la comunidad para que se cuide, respete las distancias, use tapabocas, ese es el espíritu siempre solidario y transformador que tenemos. La cultura del trabajo, el respeto, la solidaridad en estos momentos que hace más falta llevarla a la práctica lo hacemos en la escuela con los alumnos y la comunidad, por eso articulamos con la Secretaría de Salud y pudimos alcanzarle los recursos a la salita.

La noticia tiene que ver con el espíritu colaborativo y fortalecimiento del trabajo, pero el dato es que hay un canal de trabajo y diálogo entre la política de la escuela, en términos educativos y pedagógicos y el Municipio de Moreno, que no sucedió con las administraciones de West y Festa

Cambió la situación, hoy tenemos una relación con el Municipio por lo que es el Servicio Alimentario, ahí empezamos a hablar cuando vino la gente del Municipio y de la Secretaría de Educación a ponernos al tanto. Hoy creemos que es un tiempo donde uno tiene que pensar por el bien común de todos los vecinos de Cuartel V y acompañar todo lo que sea la gestión para el bien común de todos, apuntalar y tirar todos para el mismo lado que es lo que más necesitamos, dejar las diferencias. Nosotros sostenemos lo que decimos que “cuidándote a vos nos cuidás a todos”, nosotros nos cuidamos y cuidamos a toda nuestra comunidad, tratamos de hacer lo mejor posible, siempre que sea para ayudar a la gente y beneficiar a la comunidad, al vecino y a nosotros mismos que somos parte de esta comunidad siempre vamos a estar dispuestos a colaborar y trabajar, cosa que desde el Municipio nos están demostrando, en otro momento no teníamos acceso, ayuda ni contacto con nada. Esta situación nos está mostrando como trabajar por el bien común y eso tratamos de hacer.

Servicio Alimentario Escolar,¿cómo lo califica, bueno, muy bueno, regular o malo?

Bueno, nosotros teníamos al ser una escuela técnica un menú de merienda reforzada casi comedor porque los alumnos están casi todo el día en la institución. Ahora con la emergencia están llegando los bolsones, módulos de mercadería así lo llaman ellos, que es llevarles la ayuda directa a las familias. Veo bien que todas las escuelas tengan merienda o comedor, que todos los chicos reciban la mercadería, eso es muy importante, Moreno es un distrito bastante golpeado por las crisis y la situación social, en Cuartel V está muy jodido. A medida que pasa el tiempo, los meses se ve mucho, hay familias que la están pasando muy mal, nosotros estamos asistiendo con esta ayuda que llega desde la Provincia y el Municipio. La escuela es un termómetro social, ahí repercute y uno ve la situación y la verdad es que está muy complicado, hay gente que la está pasando mal, hay muchos que trabajan por su cuenta, al no poder salir y estar con aislamiento obligatorio se está complicando. Vemos que esta ayuda directa es muy beneficiosa para muchas familias.