KARINA ÁLVAREZ, SIN TAPABOCA-

Modificación y actualización de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Encuentro en la Casa Rosada con funcionarias del Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete.

Karina Álvarez en la Casa Rosada

Karina Álvarez, concejala de Moreno es parte de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios. Habla de la agenda política feminista y federal, explica en dónde se ubica la perspectiva de género que se piensa para la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades): «Ya está en la etapa de que hay que presentarla en la Cámara para que sea tratada allí, estamos justo esperando la fecha exacta porque últimamente hay cosas muchísimo más importante entonces como que estamos esperando el tiempo y el momento exacto para hacerlo»

Como han trabajado mujeres concejales legisladoras, dígame algunas características que ustedes intentan introducir en una Ley Orgánica que por supuesto debe ser actualizada ¿en dónde está la perspectiva de género, qué es lo que ustedes traen?

Primero te voy a dar un detalle, concejales no, concejalas ese es uno de los puntos de la Ley Orgánica empezamos a usar el femenino. Segundo, te cuento, esto que le pasó a una concejala en el distrito de Merlo, en la cual no tenemos licencia por maternidad, entonces te digo los puntos chiquitos como para hacerlo, a nosotras nos debería corresponder una licencia por maternidad no puede ser que vos vayas a tener familia y tengas que dejar el cargo hasta que puedas incorporarte, no es justo y más en la actualidad como estamos. Es una de las cosas que está en la Ley Orgánica.

Participó de una encuentro en la Casa Rosada con funcionarias nacionales de Economía y Jefatura de Gabinete, ¿cuáles fueron los temas?

Es algo muy importante que se ha trabajado junto a la Red Federal de Concejalas, nosotras en esa foto éramos 8 concejalas que representábamos a todo el país desde Jujuy a Ushuaia y que nos den la posibilidad de participar en una mesa de trabajo junto al gobierno para nosotros es muy importante

¿Y ese trabajo en qué consistió?

Lo que nos plantea es tener una carpeta mensual para trabajar con Economía, por ejemplo en un proyecto que he presentado que a ustedes los varones le suena medio raro, que es en cuanto a la menstruación. Por qué damos ese punto que los varones no quieren hablar, porque en economía cuanta plata se gasta en la toallitas y protectores diarios, entonces basamos el proyecto en que se distribuya en las salas y en los bolsones pero recicladas ¿qué quiere decir? Que serán cooperativas que fabriquen estos productos, se cuida el medioambiente y en economía sea más barata, esto es la economía circular.

A mí no me genera ningún ruido, le podría agregar copa menstrual eso también podría ser parte de una política no solamente de género sino también sanitaria

Exacto, la copa menstrual en lo que se ha planteado en las empresas que lo hacen, bueno que nosotros tengamos la posibilidad y sentarnos en una mesa donde por ejemplo en otro distrito lo que hicieron fue comprás una, estoy hablando de la parte del gobierno, y te dan una, entonces vos comprás mucha cantidad y podés bajar a distribuir en la sociedad y también ayudarías con la economía en esos lugares. También se habló de enseñar a utilizar home banking, porque de los 4 millones de beneficiarios de la IFE hubo mucha gente que se demoró más de dos meses en cobrarlo porque no tenía conocimiento de toda la línea bancaria, entonces trabajar en eso, capacitar tanto a los jubilados como a toda la población para que se sientan seguros y puedan usarlo y a su vez hacer uso de la tarjeta que cobran el IFE, la UAH y bajar posnet en todos los comercios barriales para que la misma economía que llega al distrito sea utilizada…

El lunes por la tarde hubo un encuentro de mujeres del Frente de Todos en el Teatro Roma. Me puede decir que es lo que no se está haciendo en materia de políticas de género, en un distrito que tiene diez femicidios en siete meses

Mirá, lo que no se está haciendo es trabajar en conjunto, en general sin importar quien sos y de donde sos, eso es lo que nos falta, salir al territorio entre todas juntas, porque si bien el Ejecutivo y la Secretaría de Género están trabajando pero no da abasto porque es muy reducido el personal, es muy reducido los trabajadores que se ocupan de esto, así lo que hay que hacer es unirnos todas como hicimos ayer, anoche (por el lunes) estaban todas las referentes de las agrupaciones, referentes sindicales, concejalas donde nos pusimos de común acuerdo quien sea, de donde viene, quien sea el referente, pero que con esto tenemos que llegar todas juntas al territorio, trabajar todas juntas en el barrio y asistir, no importa a quien sea. De esa forma vamos a mejorar esto. Si, lo que hay que aclarar es que hay 10 femicidios, lamentablemente solo uno de los casos tenía la denuncia de violencia el resto no, por eso es lo que falta, trabajar más el territorio.

