De la Torre en Moreno: «Cuando no hay internas se rompen las coaliciones»

Gisele Agostinelli abrió su local en la calle España, no muy lejos de la colectora (Gaona), una palabra que adquiere presencia en ciertos años electorales. Su presentación como aspirante a la Intendencia de Moreno carga con postulados ORDEN, seguida de TRANSPARENCIA y RENOVACIÓN. Joaquín de la Torre la respalda. El ex Intendente de San Miguel, actual senador provincial comenzó a construir su puja por gobernar la Provincia ni bien terminó la elección legislativa en 2021. Caminar, recorrer y exponer que las experiencias que impone el laboratorio de CABA (sea de Juntos o Cambiemos, Unidad Ciudadana o Frente de Todos) han fracasado.

Hacia adentro lanzó un mensaje contundente: «Hay algunos que quieren maniatar las internas, las quieren usar para su beneficio, y hablan de Y y V corta, pero la experiencia democrática dice que los espacios se rompen cuando no hay internas. Cuando hay internas puede haber discusiones pero con todos adentro, pero si no hay internas al que no lo dejan discutir se va. Todas las rupturas de los espacios se produjeron cuando no hubo internas. Si tienen cosas para proponerle a la gente los espero en un gran debate, al igual que Patricia Bullrich, porque queremos que a los candidatos de Juntos los elija el pueblo».

En la parte final de su discurso, De la Torre toma como válido el apotegma de Mariel Fernández quien escribe en cuanto muro esté disponible «Nadie lucha porque lo que no ama», título elegido en su documental que se proyectó por C5N.

El aspirante a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires expresó que es cierto que «nadie lucha por lo que no conoce» y sentenció: «En la Provincia candidatos de la Provincia, los ajenos que vuelvan a su territorio. La Provincia ya ha soportado demasiado candidatos ajenos y está como está».