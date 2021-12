De los 10 mil millones de pesos en gastos de personal ¿cuánto corresponde a la planta jerárquica – política?

Julián Cigna, concejal de Juntos, es quien instala el tema a analizar, indagar y explicar a la sociedad en su conjunto. Apela a una figura: «El Municipio es como un árbol que tiene un tronco grande pero que da pocos frutos».

Luego de la primer sesión donde se trató el Presupuesto que fue rechazado por toda la oposición, responde preguntas institucionales y políticas: «Algo que encontré dentro de este nuevo Concejo Deliberante, que es una nueva etapa para mí, es un ecosistema distinto, con otra lógica. Yo nunca había estado en un ámbito legislativo, siempre participé dentro de la militancia o el ejecutivo».

Es una fauna dijo el concejal Mirko García

Es una fauna dijo Mirko. Es un ecosistema. Entendiendo la responsabilidad que tenemos nosotros. Hicimos un análisis exhaustivo del Presupuesto, lo hicimos con un trabajo en equipo, con el grupo de concejales que estamos trabajando, decidimos no aprobarlo. Votarlo en contra.

Todo Presupuesto parte de una base pero si el ejecutado en este año de desconoce y el proyectado para 2022 es parecido al de 2021, no sé con qué con que dinero va a administrar la Intendenta todo aquello que piense y sueñe.

Uno de los elementos centrales para haber tomado esa decisión como conjunto, como oposición, fue el no tener el ejecutado en ejercicio previo. Eso si uno no tiene una base con cual comparar certera, no puede hacer una precisión que es un estimado. Un estimado que está dentro de un margen de variación. Pero más allá de las apreciaciones contables creo que tiene consideraciones políticas.

¿Cuáles?

Que no solamente interpela o debe interpelar al oficialismo, sino también a la oposición. ¿Cuál es el costo de la política? Analizaba el presupuesto de las secretarías, si uno ve que el 50 por ciento de los recursos del presupuesto global que ellos habían hecho como estimado, terminaba siendo al pago de sueldos de la planta municipal, cuánto de ese gasto en personal, en la coordinación de políticas públicas se lo lleva la planta jerárquica, la planta política. Ese es un trabajo que vamos a hacer.

AUDIO 1 CIGNA

¿Ustedes como parte de la política se animan a abrir esa discusión desde adentro?

Vos me planteabas si yo me sentía parte de la casta, palabra que está muy en boga, y tal vez se hace frívola a veces ¿no? No, yo no comparto los privilegios de la política ni las apetencias de esa casta que existe. ¿Me incomoda? Si lo pensara en términos individuales, sí. Si lo pienso en términos de que estamos intentando generar un hecho colectivo y un proceso que se da en las reglas del juego que tiene la política hoy, para nada.

AUDIO 2 CIGNA

Las elecciones no sellaron la grieta, la subgrieta de Juntos, por un lado está bien ¿Para qué la van a caretear? La pregunta es ¿Por qué no hay que caretearla? ¿Qué es lo que hace que no pueda estar todo el bloque unido y junto?

No, creo que es parte de la dinámica que eligió el grupo de los ocho concejales que ingresaron para desarrollar la tarea legislativa.

Hay dos bloques de Juntos.

No creo que sea una consideración ni buena ni mala que haya dos bloques. En realidad me parece que más allá de que hoy hay dos grupos, hubo una articulación entre los dos.

¿En el Presupuesto?

En el trabajo legislativo. tal vez faltan figuras como si hay en cámaras provinciales y nacionales del interbloque que da más plasticidad y más articulaciones entre los distintos grupos que hay.

En este sub-bloque de Juntos está Agostinelli, la presidenta. Y en el otro sub-bloque está Juan Fernández. Antes de esto había un bloque que estaba de un lado Agostinelli y del otro Claudia Asseff, por eso digo que hay una continuidad. Existe una diferencia sino habría un solo bloque y una presidenta /e. ¿Que haya dos es que no se acuerdan las políticas súper estructurales? ¿Cuál es el trabajo que ustedes se proponen?

En principio es renovar si se quiere, no una cara, una propuesta de personas, sino una agenda. Trasladar una agenda de lo que se está necesitando en este distrito. De lo que nos expresa la sociedad que precisa y plantearlo, después llevarlo al debate en el recinto y transformarlo en política pública. Yo creo que la oposición tiene que asumir, creo que tiene que asumir que es parte del gobierno de Moreno. Que al menos influye en las decisiones de la política del distrito, porque si no es así ¿para qué está? Tiene que asumir la responsabilidad. Somos gobernantes, en mayor o menor medida, obviamente en menor medida de lo que hace el Ejecutivo. Pero si no me parece que es un rol muy cómodo el del opositor de decir ‘toda la responsabilidad es del Ejecutivo y yo soy una máquina de oponerme’. Yo soy malo para ser opositor y soy malo para ser oficialismo, yo no creo en esa lógica, lo que está bien se acompaña, lo que está mal se opone y uno tiene que ser el vector entre la comunidad, el pueblo y la política.

AUDIO 3 CIGNA

El Peronismo de Moreno convocó a la amplia unidad y construir un proyecto desde el 2023 y a largo plazo, ¿eso te convoca?

Los postulados me convocan, sin duda. Tengo mis enfrentamientos y cuestionamientos a un gran sector de los que estaban integrando ese espacio o ese brindis, pero sí creo que nada irrumpe de forma que puede tirar por la ventana la historia, que puede tirar por la ventana la experiencia. De hecho Lombardi que lo nombraste, había dicho una vez que una síntesis debe incluir a lo anterior para ser nuevo. Y sino de esa forma es hueca, si no aprende de la experiencia ajena no creo que sea buen puerto. En ese camino, nosotros los jóvenes como generación lo tendríamos que replicar. Darnos el encuentro para que, más allá de los partidos, podamos darnos el debate. Perón decía que los partidos nos quedan chicos, estamos en un proceso transicional donde si se van rompiendo rompiendo ciertas estructuras nos tiene que quedar chico. Digo, si el partido es una estructura que impide el crecimiento y que impide que se dé la idea hay que superarlo por arriba.

AUDIO 4 CIGNA