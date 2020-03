0 shares







REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO –

Los presentes en el Salón Latinoamericano son los que, cada uno en su espacio, caminaron juntos a lo largo de meses en defensa de la escuela pública tras las muertes de Sandra y Rubén. Movilizaciones, marchas, reuniones con la Avocadora Karina Politi, plan de obras y ejecución de las mismas.

En este 2020 los roles difieren. La interpretación del qué hacer tiene base en la recuperación de los poderes ejecutivos, nacional, provincial. En lo local las listas de consejeros escolares que tuvo la interna del Frente de Todos albergó a directores /as, docentes y militantes sociales. Con otro cuadro e idénticos problemas estructurales, los y las protagonistas recorren otro momento de la «lucha».

María Rosa Álvarez (fue candidata a consejera escolar por el MST en el FIT) es una de las mujeres que tuvo y tiene participación en el Comité de Crisis rebautizado hace largos meses como de Seguimiento. Vecina del barrio Cuatro Vientos, militante de territorio, emprende desde el espacio Familias por la Escuela Pública, una exigencia – demanda por el estado edilicio de servicios que no respetan lo básico y están lejos de los 12 Puntos.

El jueves pasado y en el Salón Latinoamericano del Palacio Municipal se produjo un encuentro del Comité de Seguimiento con la Intendenta Mariel Fernández.

Las consideraciones de Familias por la Educación Pública expresan la distancia que hay entre la máxima autoridad del Departamento Ejecutivo y una parte de la estructura que compone el Comité de Seguimiento: «La reunión fue con el Comité de Crisis y la Intendenta, como para que ella nos informe y nos de a conocer cómo está trabajando respecto a las escuelas. Pero de parte de Familias en Defensa de la Escuela Pública sentimos que fue un acto más político o un discurso donde ella pretendía que todos fuéramos obsecuentes, y eso es lo que recibió por parte de la mayoría que estaba en la reunión. De nuestra parte sostenemos lo que dijimos siempre, no confiamos en los que se fueron y tampoco los que venían, pero estamos dispuestos a controlar todo lo que tiene que ver con Infraestructura y el SAE. Ella dijo (Mariel Fernández) que le había ganado la pelea a Vera (consejero escolar por el Frente de Todos) con respecto al SAE y se quedó con una gran porción de la torta ya que hizo contratación directa de proveedores y ninguno es de la localidad de Moreno (NdR: la contratación directa es provisoria, en dos meses se llama a licitación pública).

AUDIO 1 MARIA

¿Entonces como calificás la reunión?

Estuvo bien hasta que Familias por la Escuela Pública pidió participar o tener un control sobre SAE e Infraestructura y que diera cuenta de cómo invertirá el Fondo Educativo, a lo que contestó que no estaba dispuesta a aguantar ningún reclamo o interpelación. Si ella se postuló para Intendenta y no permite eso no sé para qué esta. Si pretende que todo el mundo le diga que Sí a su gestión está equivocada…

¿Y eso se lo pudiste decir?

Si, se lo dijimos de frente, no se lo mandamos a decir. Ahí dijo que se terminaba la reunión, se levantó y nos dejó hablando por lo que le expresé que eso era de una persona mal educada.

AUDIO 2 MARIA

Es parte de la evidencia histórica que la unidad en la acción suspende las diferencias secundarias cuando el enemigo o adversario está bien identificado. Luego de vencido en las urnas ese poder anti popular, resucitan las diferencias que podrían entenderse en una pregunta: a partir la situación edilicia, escolar, ¿el Comité debe ser de Crisis o de Seguimiento?

Familias por la Escuela Pública no tiene dudas… la crisis sigue su curso porque hay materias que no pueden aprobarse.