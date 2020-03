0 shares







Marzo, mes largo que transfiere a abril el segundo tramo de la cuarentena. El mensaje presidencial de domingo no dejó dudas acerca del mayor control que debe ejecutarse sin ubicar como secundario lo social = alimentos = hambre. Fernández (Alberto) pidió cuidar a los adultos mayores en los sectores más vulnerables. Puede suceder que la práctica conduzca a un cierre controlado de las zonas de más circulación o que los barrios sean fuente (no oasis) de respuestas a lo más urgente. En Quilmes, por ejemplo, efectivos del Ejército ya trabaja en la distribución de alimentos. Moreno ya está en el radar de esa planificación que tiene a Nación y a Provincia de Buenos Aires como observadores ocupados y preocupados.

Barrios de Pie en Libres del Sur cuenta con trece (comedores) diseminados en todas las localidad morenenses. Explica el presente Juan Soto: «Estuvimos haciendo un relevamiento con nuestros compañeros que están en los comedores y nos plantean que no hay presencia del Municipio en una parte de los barrios, hay control policial o por parte de las fuerzas de seguridad pero no se termina viendo por parte del Municipio. Los lugares más afectados son los barrios alejados del centro».

Como Barrios de Pie ¿están recibiendo ayuda alimentaria por parte de Nación o Provincia?

Nosotros estamos recibiendo asistencia de Nación y Provincia pero con todo lo que viene pasando y que venimos denunciando, hay poco porque viene incrementando el número de gente que se acerca a los comedores. Venimos asistiendo alrededor de 500 familias y lo que nos plantean los compañeros es que eso aumenta día a día.

¿Llegan al merendero comedor en un gran número? ¿En una hora especifica? Por eso de la distancia que tiene que ver con algo epidemiológico, pero en lo social hay hambre

Claro, los funcionamientos de los comedores son los habituales de todos los días, pero o hacemos en forma de viandas, sabemos que no podemos tener a los chicos que son quienes generalmente se acercan al comedor, no pueden estar en el lugar, por eso entregamos en viandas las comidas a las familias. Pedimos que quienes se acerquen sean los mayores para buscar la comida de los más pequeños.

¿Qué es lo que pueden armar en las viandas? ¿Qué están recibiendo de Nación y Provincia?

Venimos recibiendo todo lo que es seco, no estamos recibiendo carnes, frescos o verduras que nos permitan hacer otro tipo de comidas. Estamos haciendo pizzas, pizzetas, algunas compañeras se las ingenian para hacer algún guiso con carcaza de pollo o alitas, algún especie de fresco para que sea un poco más nutritivo, pero sale del bolsillo de las compañeras o de las donaciones que salen a pedir.

Con la Municipalidad de Moreno, Dirección Comunitaria ¿hay vínculo, diálogo, fluidez?

Nosotros llamamos en la semana, venimos con escasez en productos de higiene, alcohol en gel, guantes, barbijos, para ver si el Municipio podía facilitárnoslo o la materia prima para poder fabricarlo. Tenemos compañeras que cosen, vecinas que se ofrecen a dar una mano con las cosas que puedan surgir, hemos pedido materia prima pero no nos dieron repuesta. Con gente del gobierno local tenemos diálogo y nos ponemos a disposición de lo que el Municipio necesite, necesitamos estar todos unidos y juntos, nos ponemos a disposición como lo hemos hecho del día de la asunción de Mariel Fernández porque tiene que haber unidad verdadera.

¿No fueron convocados nunca?

No, no hemos sido convocados en ningún momento. Nos hemos acercado el día de inicio de sesiones del HCD, estuvimos presentes, nos hemos acercado a las oficinas, por ejemplo de Educación, para facilitar el trabajo en las escuelas de las cooperativas, nos han atendido, hemos tenido algún tipo de respuestas. Creemos que puede haber una respuesta un poco más satisfactoria para las organizaciones que no somos oficialistas, pero viene todo un poco cerrado y nosotros queremos que se abra.

Ustedes tienen cooperativas ¿participaron de lo que es pintura de escuelas o algo más?

Eso no está concreto, nos dijeron que se iba a concretar en este tiempo pero pasó lo del Coronavirus y por eso no se ha podido concretar. Nosotros hemos pedido que nos incluyan en el espacio de las organizaciones sociales y quien está a cargo de eso, que pertenece al Movimiento Evita, nos abrió las puertas y nos invitó a participar de las reuniones.

Juan Soto, integrante de Barrios de Pie en Libres del Sur (NdR: una parte de la organización social está en SOMOS) entregó una frase de interés para el análisis: Nos pusimos a disposición del gobierno (local), pero aún no nos llaman.

Abrir en tiempo de una crisis que dejará secuelas cuando el virus deje de ser el enemigo al que se le declaró la guerra no hace a la debilidad de quien dirige sino a la capacidad de aquellos que deben ser la CONDUCCIÓN.