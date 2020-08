0 shares







CRÍTICAS DE AGOSTINELLI AL SISTEMA MIXTO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS –

Puede que resulte imperceptible en la mirada del usuario que sigue los debates legislativos por You Tube que circula un direccionamiento personalizado de las voces del oficialismo hacia una colega que, parada y ubicada en la posición opuesta, va elevando el tono de los cuestionamientos por la práctica institucionalidad del bloque mayoritario. Gisele Agostinelli, de Juntos por el Cambio, en presencia del cuerpo colegiado y al votarse el nuevo pliego de recolección de residuos domiciliarios, que sólo contrata fuerza de trabajo, sostuvo lo mismo que en la conferencia de prensa del día miércoles, ahondando en datos que salen del pliego y cruzándolos con la realidad que ella registra como no expuesta por el Frente de Todos.

En uso de la palabra, en pleno ambiente de exposiciones y apertura de nuevos caminos históricos, Agostinelli hace un punteo de lo que ve, cree y siente: «Realmente no puedo entender porqué no se municipaliza, creo que es el momento, estamos ante un momento único y tal vez hasta histórico. Hoy se supone que el Municipio cuenta con el apoyo de Nación con la entrega de 27 camiones, algo a lo que este municipio nunca pudo acceder ni por asomo, porque los préstamos que le pueden dar a un municipio económicamente como el nuestro no alcanzan ni para empezar. Pero hoy con esa carta y con este panorama se debería llevar adelante una municipalización y la verdadera capitalización del municipio. Sin embargo, se opta por contratar mano de obra a precios irrisorios. Van a sacar tres préstamos para comprar camiones poniendo de garantía la coparticipación que es el sueldo de los trabajadores municipales, para entregarle esos camiones nuevos a una empresa. Nos hacemos cargo del combustible, del GPS, de la auditoría, del ploteo, de la amortización, de la planta de transferencia, pero contratamos para cinco zonas la mano de obra a precios descomunales, y dejamos la zona más desfavorable a los trabajadores municipales que son los que ponen en riesgo su sueldo, los que no cuentan con los elementos de trabajo, quienes van a usar los camiones viejos, por un sueldo hasta tres veces inferior que el de los trabajadores de la zona privada que realizan el mismo trabajo».

Con esa introducción, la concejal de Juntos por el Cambio, avanza a otro casillero, escalando la voz de fuerte crítica: «Entonces hay que crear un relato y ahí lo tienen, eso es lo que hicieron: sacamos al Trébol, terminamos con la caja de unos pocos, terminamos con una matriz de 20 años, nos ahorramos el 46%, se termina con la privatización, capitalizamos al municipio, se amplía las superficies servida en 1000 cuadras, se conservan todas las fuentes laborales y construimos el camino a la municipalización. Pero déjenme decirles algo, esto no es más que un relato, el mismo relato que se vendió en el 2013. Se creaba la zona 3 que era el camino a la municipalización, se ahorraba plata con eso y se ponía las auditorias para un control efectivo, siete años después seguimos igual: Moreno sigue tapado de mugre, los municipales siguen siendo los que menos reconocimiento tienen y una empresa es la que gana«.

A esa postura de distancia total con la fundamentación política del miembro informante del proyecto, Lucas Franco, le añade el componente tampoco tratado en todos los años anteriores (seis): «Me pregunto será que existen trabajadores de primera, de segunda y hasta de tercera porque debo decir que hasta acá esté pliego solamente reconoce una clase de trabajadores: Los camioneros y recolectores de SICHOCA, pero parece ser que los choferes y recolectores municipales no tienen los mismos derechos. Peor aún, parece ser que los administrativos deben ser los trabajadores de tercera porque sus derechos y sus puestos de trabajo no se defienden en ninguna parte, muy por el contrario, quizás su gremio está dormido o quizás sea porque este pliego sólo se contempla las fuentes de trabajo del convenio colectivo 40/89, solamente camioneros. Pero no me sorprende, que podemos pedirles si son los mismos, los que cuando se fueron firmaron sus liquidaciones, sus vacaciones, se aumentaron las categorías abismalmente, son los mismos que cuando hubo que venir a una sesión para hablar sobre los despidos no vinieron, son los mismos que inventaron una Comisión para dormir el tema, acompañados por los que en su momento votaron para que una empresa extranjera se lleve la plata de los morenenses mientras el trabajo lo hacían los municipales. ¿Qué puedo pedir? ¿Empatía? Si los municipales se encadenan frente a la municipalidad para pedir condiciones dignas de trabajo y recibimos un pliego que lo único que se molesta es por cuidar que la empresa haga el aporte sindical a camioneros. Pero hablemos, hablemos de eso que quieren vender: que terminan con la caja de unos pocos, terminan con una matriz de 20 años, que se ahorra el 46%, que se termina con la privatización y se da la capitalización del municipio. Yo me pregunto si nos quieren tomar por tontos, capitalizar al municipio, como lo veo yo capitalizan una empresa. Plantearon una contratación de 6 años, ahora dicen que la bajan a 4. ¿Cuánto te puede durar un camión en un Moreno destruido, abandonado como está? Pero igual inventan un “ seguro de caución para mantener incólume el valor de los equipos propiedad del Municipio dados en custodia a la Adjudicataria para la prestación del servicio. Es la primera vez que escucho de la existencia de un seguro que mantiene el valor de los vehículos que se deprecian con el paso del tiempo. Pero seamos sinceros, realmente después de 4 años un camión en Moreno, ya no está en condiciones, entra permanentemente en servicio. O sea que dentro de cuatro años, al momento de replantear el camino de la municipalización, vamos a estar en la misma situación teniendo que salir a comprar los camiones nosotros. Pero sostienen que realmente este es el camino a la municipalización, el fin de un sistema que nos saca el 20% del presupuesto. Saben cuánto presupuesta este pliego, Cláusula 7 – PRESUPUESTO OFICIAL, se calcula por 6 (seis) años la suma de $ 3.734.687.924, lo que significa 622.447.987, si bien, ahora dicen bajar la cantidad de años a 4, eso no modifica lo presupuestado anualmente. El presupuesto por día es de 1.995.025, lo que equivale a 181,33 por cuadra. A enero del 2020, la empresa privada factura $192,73. Son $11 menos que lo que hoy se paga con el sistema privado pero a eso hay que sumar el gasto en camiones, en el alquiler de la planta de transferencia, en los empleados para la planta, en el transporte al CEAMSE, en el control, la auditoria externa e interna, en sistema de geo posicionamiento, en el ploteo y todo lo demás. ¿En serio nos quieren hacer creer que se ahorran un 46% y que nos sacamos de encima un sistema que nos come el 20% de la recaudación? Este sistema nos sale más caro que el otro. Y debo decir: Esto es un negocio y de unos pocos. Y me atrevo a decir esto porque es lo que se aprecia de este pliego, porque lo mostré con los números.

Pero por las dudas voy a ejemplificar mejor. Con el convenio de SICHOCA (Sindicato de Choferes de Camiones) CCT 40/89 a abril un camionero gana de bolsillo $196,08 x hora, sujeto a retenciones $ 235,30, más las provisiones y cargas sociales, más la comida da un costo de $ 375,45, el básico por día son $1364,06 mas el adicional del 15%, así un chofer ganaría por mes $78.093. Mientras que un recolector gana de bolsillo $180,81 x hora sujeto a retenciones $216,30 más las provisiones y cargas sociales, la comida da un costo de $346,31, el básico por día son $1257,82 mas el adicional del 15%. Un recolector gana $72.032. Esto nos da un gasto de mano de obra $14.805.000 mientras que el presupuesto oficial del pliego por la contratación de mano de obra es de $ 51.870.000 pesos por mes, es decir, 37 millones más. Calculemos 6 millones en adicionales, en los administrativos y mecánicos, y tal vez me animaría a sumar el mantenimiento de los camiones. Da un gasto 20 millones pesos más pero ¿saben cuál es la diferencia? Más de 30 millones de pesos casi 32. Anualmente son 360 millones de ganancia para la empresa. Y serían nuestros leasing. Voy a agregar que incluso con los números que el Ejecutivo había pasado 70 choferes y 180 recolectores son 18 millones. O si tomamos los recorridos que figuran en el pliego y considerando las suplencias,tenemos 84 choferes y 168 recolectores nos da 18.661.000 pesos mensuales. Llevemos esos 6 millones adicionales de antes, serían 24 millones de pesos, siguen siendo 28 millones de pesos diferencia entre el presupuesto y lo real, o sea ganancia para la empresa. Pero si alguno se perdió, les cuento que sigue habiendo una caja, es la misma matriz de los últimos 20 años, no se ahorra el 46%, por el contrario solo de presupuesto oficial no hay ahorro y nos hacemos cargo de un montón de cosas que implican más gastos no contabilizados acá. Y si lo comparamos con lo que realmente se gasta en manos de obra se infla un 159 % presupuesto. La privatización es el efecto de privatizar, y PRIVATIZAR según el diccionario, es poner bajo explotación y administración del sector privado empresas, bienes o servicios que eran de propiedad estatal. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia».

A esa velocidad, manejando su hoja de ruta en clara colisión con el proyecto oficial, celebrado por lo histórico, trascendente y fundacional, Agostinelli no perdió de su vista el espejo retrovisor: «Perdón si disiento con su relato, inflan la cantidad de operarios, arman un pliego por contratación que nunca especifica la cantidad de trabajadores que realmente necesitan y después inflan el presupuesto. La diferencia entre lo real y lo que aparece en el pliego NO se llama reducción, se llama inflación. Se llama negocio. Y por eso es lo que hoy sostengo, hoy con estos números que no mienten, digo que cambiaron la caja. Que la matriz es la misma. Mariano, Festa y ustedes son lo mismo. Es un negocio nuevo con olor a viejo. Votaron y votan lo mismo. Recordemos, 2013, ese otro pliego de West, lo votó Festa y Mariel, y ahora con la manos de los concejales de Mariano y los de Festa aprueban el pliego de Mariel. No se puede esperar resultados distintos con mismas acciones. Solo se pueden esperar RELATOS. Y vuelvo a insistir hoy, ahora, con los camiones que dicen que les van a bajar, esos 27, pueden hacer historia, algo que nadie pudo o se atrevió a hacer».