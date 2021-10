Debate el Frente de Izquierda y Avanza Libertad

Educación, trabajo, planes sociales, participación del Estado. Los grupos concentrados y el sistema económico y político.

Pablo Lopardo del MST en el Frente de Izquierda es uno de los candidatos a ocupar una banca en el Concejo Deliberante. Es parte de la tercera fuerza electoral que necesita de medio punto más que el obtenido en las P.A.S.O para hacer historia. Del otro lado ideológico Néstor Bottazzi con Avanza Libertad, la cuarta estructura que cosechó más sufragios el pasado mes de septiembre no titubea al plantear un modelo educativo opuesto al actual, sin derecho a medidas de fuerza (paro) otorgando a alumnos /as elegir la institución educativa.

Adelanto del debate entre la Izquierda y la Derecha que se emite esta noche a las 21 horas en Quórum por Desalambrar y Canal 6.

Bottazzi / Avanza Libertad: «Con Espert a la cabeza, la propuesta de educación es la de voucher, que permite una mayor competencia en los colegios para que den un mejor servicio educativo que el que hoy da el colegio estatal que lamentablemente es deprimente y que no le genera oportunidad que al chico que va al privado justamente. Es como una especie de bono que paga el Estado, en donde todos los chicos por igual tienen ese bono y van a poder utilizarlo en el colegio que ellos vean pertinente, o sea, el padre no tiene porque esclavizarse con un colegio específico que es malo y está en el barrio. Va a poder elegir el colegio, y los colegios van a tener para que no se le vayan los chicos, van a tener que esforzarse en tomar mejores decisiones para atender mejor a los padres, a los alumnos, que no les falten los docentes, van a tener que hacer una modificación. Dio mucha ventaja en los países que los utilizan. La educación tiene que pasar a ser una de las actividades esenciales. Esenciales significa que no van a tener que hacer paro.

Pablo Lopardo MST Frente de Izquierda: «La definición de Bottazzi es la de un Estado mucho más chico, insignificante, que tiene que sostener la educación porque si no de dónde salen los recursos del Estado, es medio raro. ¿Qué nos parece a nosotros? El acceso irrestricto e ilimitado de todos los pibes y pibas a una educación de calidad, gratuita, que sea accesible para todos y que los contenidos pedagógicos tengan mucho más que ver con las necesidades que hoy tenemos los laburantes, porque lo que ellos están pensando es específicamente que los contenidos pedagógicos vayan en consonancia con los negocios particulares»

