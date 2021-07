«Debemos celebrar que una cooperativa pone sus bienes al servicio del Estado municipal, yo no veo empresas privadas haciendo lo mismo»

La Cooperativa 2 de Septiembre Ltda obtuvo un convenio con la Secretaría de Economía Social por el cual recibe un aporte de 112 millones de pesos. Esos recursos le permiten (a la cooperativa) hacerse de bienes de capital que serán puestos en el partido de Moreno para darle dinámica a una política integral: Residuos Sólidos Urbanos. Necesaria traducción: limpiar todo tipo de basurales, lograr un Moreno Limpio.

Por esa prestación de mano de obra y fuerza de trabajo, la Municipalidad de Moreno pagará 12 mil pesos mensuales a cada uno de los 366 asociados que tiene la Cooperativa 2 de Septiembre, además de cubrir el combustible de las unidades (duraderas), seguro contra terceros, traslado al CEAMSE. Cualquier parecido con EL MODELO de recolección de residuos domiciliarios no es una COINCIDENCIA.

La sesión ordinaria del jueves tuvo algo de brillo para discutir. La palabra y la vehemencia en pos de explicar, debatir y defender el modelo de gestión. Lucas Franco es, sin lugar a dudas, El Capitán del bloque de concejales /as del Frente de Todos dio muestras de carácter político. No fue él quien tomó la batería de preguntas que formuló la oposición en relación a la centralidad que objetivamente tiene el Movimiento Evita. Puso en un intento más lúcido de debate lo que son dos modelos dentro de un mismo sistema. El privado que reduce la incidencia asociativa. Si lo damos vuelta, queda en la órbita que la mayor presencia asociativa – cooperativa es aquello que en el fondo, más que en la superficie, cuestiona la oposición.

Intervención de Lucas Franco para escuchar y leer: «A mí siempre me preocupa el cuestionamiento sistemático de la oposición alrededor de un modelo de gestión a través de la economía popular. Y a través de las cooperativas como estrategia organizativa de los trabajadores y trabajadoras para prestar servicios, para construir fuentes de trabajo, para aportar en este caso a la construcción de un proyecto del Municipio no aparece con el modelo de gestión de la empresa privada. Y la verdad que yo no veo muchas empresas privadas diciendo voy a poner mi capital al servicio de una estrategia de política pública del municipio de Moreno. Cuando una empresa pone el capital al servicio de una propuesta espera ser contratada, tiene un amplio margen de ganancia habitualmente y por ejemplo, en el modelo de gestión a través de las licitaciones con empresas privadas, generalmente las empresas además solicitan que se deposite un anticipo, un anticipo financiero para poder iniciar los trabajos. Ese modelo, no es habitualmente cuestionado o no es fruto de supina desconfianza como cada vez que aparece la forma organizativa cooperativa en nuestra mesa de debate. Acá hay una cooperativa que está poniendo al servicio un capital, bienes de capital, de una política pública y el Estado municipal va a complementar esa estrategia para poder desarrollarla, deberíamos estar celebrando que hay trabajadores y trabajadoras organizados en cooperativas que van a poner al servicio del estado municipal y por lo tanto, de la comunidad de Moreno sus bienes, los bienes que son propiedad colectiva de la cooperativa para desarrollar una política pública. Y no lo que se intenta plantear sistemáticamente porque cuando discutimos la estrategia de vivienda también se planteó una a priori desconfianza, es que el modelo de gestión a través de conveniar con los trabajadores y trabajadoras organizados en cooperativas, nubla las posibilidades de control, se dijo acá. ¿Cómo vamos a controlar? Acá se está planteando un convenio entre tres partes en el que la capacidad de control la tiene el Estado municipal y el Estado Nacional. Ojalá y perdonen si soy demasiado optimista, ojalá tuviéramos una fila de empresas poniendo los bienes de capital de los que disponen al servicio de una política pública diciéndole al municipio ‘vos complementa los gastos, combustible, luz’. Ojalá tuviésemos esa realidad, porque eso significaría también que conceptualmente inclusive el empresariado nacional va comprendiendo la necesidad de poner codo a codo y hombro con hombro la reconstrucción del país. No es lo que ha pasado y mucho menos es lo que ha pasado en los cuatro años anteriores a este gobierno popular. No es lo que ha pasado. Entonces cuando cuestionamos, sistémicamente y constantemente el modelo de gestión que propone vincular al Estado con las cooperativas que son estructuras organizativas de trabajadores y trabajadoras, automáticamente aparece la desconfianza. Pero no pasa lo mismo con el modelo habitual al que estamos absolutamente acostumbrados y acostumbradas de contrataciones a empresas privadas, que siempre cada vez que van a poner sus bienes de capital, ya no al servicio sino a disposición de una contratación, esperan de ellos obtener una ganancia y siempre reclaman y condicionan legalmente, porque nuestra estructura administrativa así lo plantea, anticipos financieros. Para poder avanzar en políticas públicas integrales también tenemos que poder debatir cuáles son las características diferenciadoras de este nuevo tiempo. Y acá hay trabajadores y trabajadoras que van a poner los recursos de los que disponen colectivamente al servicio de una política pública del municipio, y eso debería ser motivo de celebración, de consenso de este cuerpo, ya que lo vamos a disfrutar todos los habitantes de Moreno, al ejercicio y a la ejecución de esta política pública la vamos a disfrutar los vecinos y vecinas de Moreno. Por lo tanto, recordarnos a todos los aquí presentes que tuvimos la oportunidad en la secuencia de discusión de la transformación del sistema de recolección de residuos y del tratamiento de residuos, de visitar el lugar geográfico donde se va a llevar adelante esta propuesta, precisamente para charlas las condiciones de esta propuesta. Por lo tanto, lo que se nos está llegando es la traducción en formato administrativo de algo que tuvimos la oportunidad de debatir in situ en Cuartel V, en uno de los lugares donde se va a desarrollar esta propuesta y pudimos compartir una mirada de que era absolutamente necesario abordar la temática, trabajarla y además incluir a la comunidad».

AUDIO 1 FRANCO

En una de sus intervenciones, Claudia Asseff, presidenta del bloque Juntos por el Cambio, preguntó por qué sienten enojo o hablan desde el enojo, los /as concejales del oficialismo, si el planteo nace de un expediente, las respuestas que no se dan y los convenios que se direccionan a estructuras organizativas del Movimiento Evita, lo que genera dudas o suspicacias. Lucas Franco aguardó el segundo momento de participación en el debate para lanzar la descarga política hacia el modelo macrista que tiene representación en el HCD: «No estamos enojados, la vehemencia no siempre es enojo. Yo no confundo enojo cuando alguien levanta el dedo o nos quiere dar lecciones de qué deberíamos hacer a pesar de haber dicho 20 minutos antes que ningún concejal puede decirle lo que debe hacer a otro. Digo por esta invitación a que los concejales del oficialismo digamos tal o cual cosa. Los concejales del oficialismo tenemos plena libertad para decir lo que creamos conveniente, en el momento en que lo creemos conveniente. Claramente no fue Mandrake el que puso la plata y el que pone los recursos para que nuestro municipio tenga una política pública. Y en buena hora no fue Mandrake, yo quisiera saber si Mandrake fue el que le dio el préstamo a Vicentín que después se fugó. Mandrake puso el préstamo del FMI que después se fugó, Mandrake le condenó la deuda al correo cuyo familiar era al mismo tiempo autoridad del gobierno nacional e involucrado en la contracción de esa deuda. Mandrake decretó la posibilidad de que los familiares blanqueen dinero que tenían en el extranjero, Mandrake participó de las licitaciones de los parques eólicos o del peaje y Mandrake, siendo ministro de energía se compraba su propia empresa, la nafta de otros lugares o el gas de otros lugares, de otros países en contra de nuestra estrategia energética nacional. Claramente tampoco fue Mandrake en ese momento, entonces, como hay definiciones políticas sobre qué hacer con los recursos o cómo utilizar el Estado y en ese momento no fue Mandrake y ahora tampoco es Mandrake. Ahora hay un gobierno que decide apostar, en este caso, al crecimiento de nuestro Municipio y lo hace a través de una forma organizativa. La singularidad es que la cooperativa pone a disposición esos recursos a los que accede, solicitándolos o en vínculo o en convenio, porque hay un previo convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de una política pública y el complemento de los recursos necesarios de esa política pública, el combustible y demás cuestiones que son complementarias y accesorias a la ejecución de esa política y a los bienes puestos a disposición del Estado Nacional, porque además incluso se incluye, perdón la redundancia, en el expediente la figura del comodato para los bienes de capital puestos a disposición por la cooperativa del Estado Municipal. Por lo tanto, me parece que estamos polemizando alrededor de un modelo de gestión, y está bien que discutamos que nos parece o no nos parece llevar adelante determinado modelo de gestión. Ahora, lo que suena polémico es esta idea de las vinculaciones políticas entre las distintas estructuras organizativas porque lo podríamos pasar 15 días discutiendo acá las vinculaciones políticas de cuando gobernaba quienes hoy están en la oposición al gobierno del Frente de Todos, con el sector empresarial y los beneficios que le produjeron al sector empresarial, decisiones políticas que se tomaron».

AUDIO 2 FRANCO