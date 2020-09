0 shares







JUAN MANUEL CÍCCOLO Y EL ACOMPAÑAMIENTO CRÍTICO –

El bloque oficialista en el Concejo Deliberante tiene matices, texturas e identidades que pueden ubicarse en lo que se llama loteo del poder. La aprobación de un proyecto que deja atrás la concesión de la basura en manos privadas para dar lugar a una contratación solo de mano de obra por cuatro años, impuso en el debate (no saldado) aquella iniciativa tantas veces negada: la Municipalización total del servicio. Surge de manera inequívoca que, como nunca antes, se contará con una ayuda extraordinaria del gobierno nacional que, vía préstamo internacional, asume el compromiso de entregar al gobierno de Mariel Fernández unos 27 camiones que engrosan el alicaído parque automotor.

En la sesión del pasado día jueves, varias voces del Frente de Todos dejaron en claro que acompañan la dirección que le imprime la Intendenta pero con algo más que reparos. Juan Manuel Cíccolo, uno de los tres concejales que tiene la histórica agrupación Pueblo Libre, integrante de la lista ganadora de la interna en 2019, arrancó su exposición poniendo en mayúscula la lealtad del proyecto de gobierno: «En principio dejar en claro nuestra lealtad política a este proyecto que militamos y trabajamos totalmente convencidos, pensando que era la mejor opción para todos los vecinos. También poner en valor lo que decíamos a nuestros vecinos, que este sería un Concejo Deliberante de cara al pueblo enriquecido por el debate. En este debate me surgen varias certezas, la primera es que debemos darle herramientas al Ejecutivo para implementar las políticas necesarias para mejorar el servicio de recolección de residuos, una certeza que terminó con un servicio de recolección deficitario que no satisface las necesidades actuales del vecino de Moreno. Debemos festejar y agradecer la posibilidad trascendental que nos da el gobierno nacional representado por el Presidente Fernández y el Ministro Cavandié con la entrega de una cantidad de camiones nunca antes recibida en el Municipio. Debemos dar respuestas claras y detalladas, en que se van a usar los 50 millones mensuales, que serían el equivalente a 1100 muy buenos sueldos municipales. Debemos explicarle a la sociedad que estamos representando acá por qué este sistema y no la municipalización del servicio, poniendo el valor el municipalismo y a los compañeros municipales que son en parte el real sostén del Municipio, quienes son a veces junto a los vecinos quienes sufren las consecuencias si las políticas no son las correctas, quienes son capaces con la motivación y elementos adecuados de generar verdaderos cambios en la administración y ejecución de los servicios públicos».

Cíccolo puso de relieve en el arranque de su ponencia, que el tema de la municipalización total de la basura fue expuesto por los concejales de Pueblo Libre en cada una de las instancias de debate antes de llegar al recinto… y también en él.