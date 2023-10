«Debemos definir qué sociedad y modelo queremos para vivir»

El Lic. Martín Etcheverry, Director – Decano del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, presente en la jornada abierta y pública para defender la casa común y la educación pública ante el embate de la derecha reaccionaria.

«Lo que estamos haciendo hoy es una jornada de repudio al ataque a la universidad pública, pero sobre todo de reflexión y de concientización. Quienes estamos somos todos los que conformamos la comunidad universitaria que no solamente son los estudiantes, son los graduados, los docentes, los no docentes, las familias nuestras que también forman parte de esta comunidad. Más allá de este ataque puntual del cartel, lo que vemos, es que estamos como sociedad en un momento muy crucial porque se dirime con mucha más claridad que en otros momentos de nuestra historia reciente, qué modelo de sociedad no solo de país, qué modelo de sociedad vamos a querer, una sociedad en la que para poder acceder a alguno tiene que pagar, o sea que está gobernado por leyes de mercado o una sociedad donde las personas tenemos derechos. Bueno, nosotros pensamos masivamente que todas las personas somos iguales, que no, que vivimos en una comunidad que tiene que tener un nivel de organización tal que nos permita a todos acceder a aquellas cosas que necesitamos para decirlo básicamente».

Es algo que excede a lo partidario, creo que es una encrucijada cultural lo que se está viviendo, que no se si hay dimensión de ella.

Por esto esta jornada vas más allá del hecho puntual, porque sí hay dos momentos, uno muy crucial, que por supuesto es la elección, porque en la elección uno elige quienes nos van a gobernar los próximos años y ahí es muy claro, que hay dos posibilidades o nos gobiernan aquellos que piensan usar el Estado para debilitarlo a tal punto de que las leyes del mercado sean las que regulen nuestra vida diaria, entonces el que no puede pagarse una vacuna no va a poder vacunar a sus hijos, el que no puede pagarse la educación no lo va a poder hacer, el que no puede, bueno leyes de mercado más claro imposible, o seguimos profundizando o buscando profundizar un modelo de derechos, eso digamos es una de las dimensiones. La segunda es bueno la elección pasa el 11 de diciembre, existe enero existe el año que viene existe y la verdad que lo que creemos es que en cualquiera de los dos escenarios, ojalá sigamos siendo un país que apuesta a tener cada vez más derechos para todos sus habitantes, pero como sea, el 11 de diciembre, como decía recién el futuro existe lo que necesitamos generar cada vez más comunidad, más organización en la comunidad para defender aquellos derechos que están y para mejorar todo aquello que falta que seguramente es mucho pero que la única forma de hacerlo es así, juntándonos los distintos espacios, dialogando, buscando las coincidencias por sobre marcar las diferencias, erradicar los mensajes de odio que no es solamente explicitarlos, visibilizarlos, que es importante visibilizar aquellas personas que tienen estos mensajes, pero sobre todo es esto es construir comunidad si nosotros somos capaces de construir comunidad muy probablemente el 22 de octubre del ahora de octubre, el 19 de noviembre tengamos este la posibilidad de que el pueblo elija a personas que los van a representar y a defender, pero aparte de eso vamos a estar construyendo antídotos para todos aquellos que quieren que las cosas no sean derechos sino que sean privilegios para pocos no puedan avanzar.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: