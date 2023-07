«Decidimos acompañar a Damián Contreras, el candidato de los trabajadores y del peronismo de Moreno»

ACTO HOMENAJE A EVITA –

Un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte. Concurrencia a la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM). «A 71 años de la muerte de Evita la estamos recordando en el marco de una coyuntura electoral que no es algo menor. El movimiento obrero tiene que se partícipe porque la salida es política. Estamos en un momento donde los /as trabajadores sufren persecución y hostigamiento; paritarias que muchas veces se cierran por decreto y la imposibilidad de dialogar, algo que no terminamos de entender. En esta coyuntura nosotros decidimos acompañar al candidato de los trabajadores y del peronismo de Moreno como lo es Damián Contreras«:

«Del otro lado hay una manifestación del aparato de gobierno, acá un sentimiento de la militancia», expresó Laura Muñoz, primer candidata a concejala de la Lista 1 Celeste y Blanca Unión por la Patria: