EL TRÉBOL, LA PERLITA, GRUPO ZAG, TIPSA, ESTACIONAMIENTO MEDIDO –

La Gran Emergencia dejó afuera lo que no es negociable dentro del propio Frente de Todos. El Concejo Deliberante aprobó el paquete pero servicios públicos y hábitat, por ejemplo, quedan bajo la facultad de controlar que tiene el Poder Legislativo. Antes que suceda lo del día sábado, antes de las notificaciones de bajas y no renovación de contratos, la Jefa Comunal habló del contrato de la basura, el transporte y el gran desarrollador urbanístico que opera en el distrito: «Como prioridad y base de discusión es que se cumpla el convenio, es algo que conversé con La Perlita y con El Trébol y la prórroga de ese contrato: «Con El Trébol tenemos el problema de que la gestión anterior no le pagó durante tres meses y acarreamos esa deuda. Es una realidad que no se puede pagar ese servicio porque no hay plata en el Municipio para un servicio tan caro. No hay una decisión tomada, pero queremos ejecutar políticas en torno a la separación de residuos en origen, la generación de puntos verdes en distintas localidades y la incorporación de cooperativas para hacer ese trabajo».

El contrato de la empresa es por día y por cuadra, haya más o menos bolsas para la empresa es igual

No es una decisión tomada, estuvimos hablando de la posibilidad de que solo hagan el centro de Moreno. Estamos recuperando el parque automotor porque había solo cuatro camiones en funcionamiento.

¿Los camiones que compró Festa están en funcionamiento?

Los estamos arreglando, son nuevos pero al no ocuparse de los repuestos se fueron desarmando camiones nuevos para arreglar otros. Estamos recuperándolo con bastante rapidez, le pedimos a Festa que por favor nos dejara sacar la barredora que tenía cortada dos correas para empezar a arreglar. Nos llevamos algunos camiones antes de ser gobierno para cuidar nuestro patrimonio municipal que es de todos y nos permite brindar servicios. Empezamos a hacer cosas básicas como barrer, desmalezar, erradicar micro basurales, poner a funcionar máquinas que salen a la calle a trabajar. Todo esto lo hacemos en medio de un Municipio quebrado totalmente, lo hacemos con la voluntad política y la colaboración de empresarios de Moreno que tienen talleres grandes, como Prieto a quien le pedimos que nos ayude a arreglar los camiones, a Morrone que nos reciba máquinas en sus talleres. La mayoría de las cosas se arreglaron con trabajadores municipales. Me parece que pone en otra sintonía a los trabajadores.

Un Municipio que tiene una función pública la puede ejecutar y el privado puede acompañar sin que eso sea prebenda o no controlar un contrato

Hay que entender que a Prieto le pido en tanto la Mercedes Benz que tiene repuestos y un taller, después charlé con Cristina Mesa (La Perlita) que es la representante de la empresa, que cumplan el convenio. Todo lo que se pida aparte se descuenta siempre del servicio y eso es una locura, le pedimos a la comunidad que con el compromiso de esta gestión de sacar a Moreno adelante que nos acompañe desde el lugar o el rol que cumple, el sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones sociales, que nos permita construirnos como comunidad. Tenemos una desintegración en Moreno, no hay una identidad, está todo por construirse.

¿El proceso que dejó Festa va a terminar en la Justicia?

En principio seguimos haciendo una revisión del Patrimonio, lo que falta se debe decir porque si no se tiene que hacer cargo la gestión entrante de cosas que no existen. Hay cuestiones que tienen que ver con la justicia que no tienen que ver con denuncias mías, hay otros procesos

¿Vinculados o no con la gestión, anterior a que usted llegue?

Nosotros no hemos denunciado nada todavía.

Si hay 1200 personas que se incorporaron durante el gobierno de Festa, no es que se van 700 y entran 300 suyas, eso es importante aclararlo porque si no las señales de austeridad no son tan austeras.

Nosotros achicamos el organigrama Municipal a la mitad por lo menos, vinculado a lo que necesita el Municipio para funcionar. Me hubiera encantado generar la Secretaria de la Mujer pero no lo hicimos, es una Dirección General, justamente vinculado a pensar una gestión para estar al servicio y no servirse de la municipalidad. Estamos haciendo un organigrama nuevo con directores y secretarios propuestos por la nueva gestión, con incorporaciones vinculadas al trabajo o específicas y técnicas.

El grupo ZAG es algo que me preocupa. El Concejo Deliberante estuvo muy cerca de lograr una interpelación sobre el final del mandato de Festa por dos complejos Solares y Ciudad Barceló. Qué ve usted de eso, que estuvo a punto de ser un escándalo, pero sigue

En principio, de las irregularidades que podemos observar es que es un complejo con más habitantes de los que debiera, por eso le encargué a Carolina Amaya, la administradora del Instituto de Tierras que los cite para volver a revisar las habilitaciones y el plan de desarrollo que tienen. Antes de asumir hable con el grupo ZAG, a todos les digo lo mismo, cumplir con las habilitaciones. Entiendo que Barceló es un proyecto de acá a 15 años, hay personas que no acceden a un crédito hipotecario y es como un sistema de ahorro, queda todo sujeto a revisión porque debe cumplir con las normas, sino lo hicieron serán multados. No me dan miedo las inversiones privadas, pero no corresponde que no haya planificación sobre eso, que venga un desarrollador urbanístico que compre un pedazo de tierra y haga lo que quiera sin ser parte de una planificación integral del Municipio de Moreno.

El aumento en las Tasas Municipales llega hasta el 45 por ciento, ¿cómo se logra que la clase media no sienta esa presión porque en verdad es lo último que paga?

La demanda más grande es que se pueda ampliar la cantidad de contribuyentes, solo paga el 30% y hay que generar un compromiso con el Municipio que brinde servicios. Hay que hablar con los barrios cerrados porque también pagan el 30% y se entiende que pueden hacerlo al 100%. Estamos trabajando en ampliar la masa de contribuyentes, empezando por los comercios, estamos visitando a los más chicos.

¿Qué trabajo hizo TIPSA?

Puse un abogado del municipio a estudiar el convenio con TIPSA y el Estacionamiento Medido. Hay incumplimiento, la tarea la estuvieron haciendo los trabajadores/as Municipales y no se entiende para qué se contrató una empresa (IPS, Tallion) . La Tasa de Publicidad y Propaganda siempre lo hizo el sector privado vinculado a grandes empresas para que hagan los aportes en Moreno porque la experiencia expresa que cuando el Municipio lo hizo estas empresas no aportaban, tiene sentido si ayuda a aumentar la recaudación. Queremos revisar los incumplimientos para tener herramientas y poder rescindir un servicio que en realidad está brindando el Municipio (TIPSA y Estacionamiento Medido).

¿En qué momento se rompió la cultura de que lo público es para mirar y lo privado es para recaudar?

Hay trabajadores/as muy valiosas de carrera en el área de informática les pedí que trabajaran la informatización en áreas claves como Comercio y Habilitaciones. Vamos a informatizar el Municipio, estamos atrasados en comparación con otros, tenemos profesionales contratados, trabajadores municipales que son diseñadores de software que son muy buenos. Hay cosas que modernizar y automatizar, se había informatizado y no se usaba. El tener Wi-Fi en las plazas, creo que si es una necesidad y no salía nada hacerlo.