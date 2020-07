0 shares







LOS CAMBIOS DE CONCEPTOS EN EL OFICIALISMO –

Fue en el Teatro Leopoldo Marechal el escenario propicio para reducir la intención de concejales, uno del oficialismo y de la oposición, tendiente a mitigar en algo el impacto económico de la pandemia. Eximir del pago de la Tasa por Servicios Generales a jubilados, pensionados quedó en stand by por considerarse una «iniciativa oportunista, de derecha y populista». Pero la taba lanzada al aire cae en el mismo lugar pero hoy tiene un relato más ajustado al nuevo oficialismo, siendo exactamente igual a la propuesta señalada como de derecha. No está de más encuadrar el hecho en la precariedad de conceptos o en la sobreactuación pseudo ideológica. En un comunicado oficial de prensa del Departamento Ejecutivo se señala que desde allí salió el proyecto que votó el Concejo Deliberante eximiendo del pago de la Tasa a jubilados y pensionados. Como la verdad tiene filmaciones guardadas como archivos de consulta, la iniciativa es del Concejo Deliberante y que tuvo un mes de «análisis» para llegar a su aprobación. Más aún, en mayo la concejal Agostinelli, en la maratónica sesión de GIRSU, con presencia de Camioneros en las gradas del teatro, propuso pasar a un cuarto intermedio para unificar cuatro proyectos de eximición de tasas, lo que incluía a jubilados y pensionados. Ya en junio insistió sobre tablas el mismo punto y salió el rechazo argumentado por la edil Josefina Díaz Ciarlo (Frente de Todos). En el último encuentro ordinario legislativo se aprueba lo que ahora es acción Ejecutiva a favor de los que más sufren:

EXIMICIÓN DE TASAS PARA COMERCIANTES, JUBILADOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MORENO

A fines del mes de junio, el gobierno municipal envió un proyecto al Honorable Concejo Deliberantes (HCD) para eximir en un 100% de las Tasas de Seguridad e Higiene y de Espacio Público a los comercios afectados por la pandemia –aquellos que no pudieron abrir desde el inicio de la cuarentena-, y para eximir de las Tasas de Servicios Generales a jubilados y personas con discapacidad que cobren los salarios mínimos. La propuesta del poder ejecutivo busca asistir a quienes más sufren económicamente esta pandemia a través de beneficios impositivos y fue aprobado en la última sesión del HCD. El plazo de la eximición es retroactivo al mes de abril y se extiende hasta que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La situación que atraviesan los comercios es una de las mayores preocupaciones del gobierno municipal, por esta razón, desde el comienzo de la cuarentena están en contacto permanente con asociaciones de comercios, empresarios y profesionales de Moreno y otros y otras comerciantes. El proyecto de eximición de tasas surgió en este trabajo conjunto entre el Municipio y comerciantes, y durante los últimos días ambas partes están a la expectativa de las nuevas medidas que anuncie el Presidente de la Nación, y, sobre todo, aquellas que anuncie Axel Kicillof para la Provincia. Al finalizar esta fase del aislamiento, y tal como se hizo desde el inicio de la gestión, asociaciones de comercios, profesionales, comerciantes y la Intendencia municipal continuarán trabajando por la prosperidad y bienestar de toda la comunidad morenense.

GISELE AGOSTINELLI

Gisele Agostinelli de Juntos por el Cambio no busca rédito político por su iniciativa que salió del HCD, más bien explora las fluctuaciones del oficialismo: «Salvo que hayan decretado algo nuevo, fue el Concejo Deliberante quien llevó la propuesta en el mes de mayo. El primero en presentar el proyecto fue el concejal Destéfano, nosotros lo tomamos y a partir de ahí presentamos otro donde también incluimos la bonificación a jubilados y pensionados. Particularmente nos dijeron que era imposible hacerlo, que no correspondía, lo dijo en la sesión la concejal Josefina Díaz Ciarlo y después resultó que si se podía hacer. En ese momento ellos decidieron no tratarlo, pasó un mes y medio y se pudo tratar en el Concejo y se llegó a un acuerdo y salieron algunos ítems que son los que el Ejecutivo sale a decir ahora que es su iniciativa».

En un mes, cuando el impacto de la pandemia es mayor surge un enorme cambio de postura, no sólo económica sino política

Quiero remarcar que en su momento cuando el concejal Destéfano presentó el proyecto decían que toda esta situación era un “populismo de derecha”

Es decir que ese “populismo de derecha” ahora lo hace el campo nacional y popular desde el Ejecutivo Municipal de Mariel Fernández.

Hay situaciones en que no me parece ver quien se lleva los créditos, lo importante es que se dé la situación. Venimos peleando por esto de las bonificaciones con ítems que quedaron afuera, como ser la eliminación de intereses punitorios, que es muy importante porque hoy muchos comerciantes se encuentran en la situación de tener que elegir qué pagar, si no pagás los impuestos municipales te cobran por mora y nosotros solicitamos que se elimine esa mora y nos dijeron que no. Vamos a seguir peleando para que se dé esa situación, existen muchas otras que se generaron como “Publicidad y Propaganda” que no tienen sentido de ser, son tasas que los comerciantes están pagando y no están usufructuando.

El relato local, podría decirse, ofrece una prueba de alta comprobación

Soy una persona que lucha contra el relato porque me molesta demasiado, me parece que la gente está desconfiada de lo que sucede con la política y los políticos, porque muchos actores políticos denostaron la política. Me parece importante ser sinceros, no construir relato, terminar con estas cosas porque no nos llevan a ningún lado, inclusive si podemos mirar las manifestaciones de los comerciantes en todo momento dejan expuesto que no hay un Estado presente, pasa constantemente. Presentamos un proyecto de habilitación de los comercios a través de protocolos de seguridad para que de forma paulatina, no todo a la vez, para que se vayan habilitando y puedan comenzar con sus actividades: fue aprobado justo cuando entramos en la Fase 1 otra vez. Vamos atrás de la demanda y no acompañando a que no suceda lo que va sucediendo, un desborde y la manifestación constante de aquellos que requieren que el Estado esté presente.

¿Le queda claro a partir de qué mes es la eximición a los jubilados y pensionados? ¿Cuándo se hace efectivo?

Si no sacaron un nuevo decreto y están hablando sobre lo que promulgó el Concejo Deliberante, es a partir del comienzo de la pandemia hasta que finalice.

¿Esto fue votado por el Concejo Deliberante y promulgado por el Ejecutivo?

Exactamente, primero lo vota el Concejo y después lo termina de aceptar o rechazar la Municipalidad. Si lo rechaza, en este caso, tendría que haber sacado uno nuevo para poder comunicarlo.