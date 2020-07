0 shares







UN TRABAJADOR MUNICIPAL BUSCA JUSTICIA –

Tomó la decisión de salir por propia voluntad de la institución privada al comprobar la falta de médicos en el segundo piso. No es un paciente más, Jorge Alberto Domínguez, DNI 12883135, es enfermero en las horas que no presta servicio en la Dirección de Cultura en la Municipalidad de Moreno. Desde su conocimiento y experiencia, avanza contra la Clínica Alcorta. Realiza presentaciones administrativas y judiciales: «Estuve el día lunes en la Clínica donde me hicieron una ecografía renal, más que nada creo que fue para cubrirse por todas las falencias que sucedieron.

«Se detecta que tengo cálculos en los riñones, el izquierdo lo tengo más inflado, es decir más dilatado por los cálculos. Me informan que son como unas piedritas que tienen filamento, que suben y bajan y me lastiman toda la uretra, eso es lo que me produce contracciones. Así como ingresé por la guardia y me internaron con diclofenac y decadron, estuve 24 horas en el piso sin atención médica, ningún médico para atender. Pido el alta voluntaria para retirarme, lo cual la enfermera se tomó las atribuciones que no le corresponde de darme el alta ella, escribir la historia clínica la cual me negué a firma, porque en lo legal no le corresponde a ella, la consecuencia la tendrá ella por supuesto. El día lunes me dirijo a la clínica a pedirle explicaciones al director, el Doctor Peréz Antelo, lo cual acepta todas las falencias, reconoce que no hay médicos me dijo que «no tienen médicos para los fin de semana» a lo que le respondí que cierre la clínica entonces si tiene solamente una atención la guardia, segundo piso covid-19 y terapia intensiva. Reconoce todo esto y me hace la ecografía pero no la escribe o agrega en la historia clínica, no figura la ecografía que me realizan, un Eco Tac que me hicieron ayer, solamente me mandó una medicación que ya la terminé. Todos los días me llaman por teléfono, ayer no me vio, me atendió por teléfono y me dijo que me vuelva a mi casa

¿Quién le dijo que se volviera a su casa?

El director médico, el doctor Armando Pérez Antelo

¿Usted hizo una presentación judicial?

Yo la hice en el Ministerio público de Justicia, la denuncia ya está realizada. También en el Ministerio de Salud, y recién la acabo de hacer en IOMA y ellos me dicen que la haga en el Registro de Prestaciones de obras sociales pero no me está atendiendo nadie, que es la Superintendencia de Salud.

¿Hay otro lugar donde usted pueda concurrir para afrontar esta situación que esta viviendo?

Me la estoy bancando como enfermero, personal de salud que soy. Yo estando internado no pedí prioridad ni buena atención porque de las puertas para adentro soy un paciente como cualquiera a todos, me tienen que atender, no necesitaba privilegio pero mínimo una atención como corresponde nada más. Lo mismo le sucedió al paciente de a lado, con problemas cardíacos, hipertenso con 20-10 de presión, también estuvo abandonado como yo, en las mismas condiciones, él es mi testigo porque yo necesitaba uno para hacer los reclamos. Consulté con un abogado, lo que me dijo que recabe todo y haremos una denuncia por mala praxis

No puede trabajar, me imagino

Si ellos me hubieran tratado como corresponde, cuando yo subí al piso a las 15:20 horas, subí con electrocardiograma, placa de tórax y placa de pelvis que es para ver los riñones, a las 17:00 horas yo ya tenía resultado de sangre y orina, eran cinco resultados pero nadie se dignó a verlos hasta el día de hoy. Si me hubiesen tratado como corresponde en ese momento, me hubieran dicho ‘usted está con los riñones así’ le vamos a dar esta medicación, pero nada ocurrió. Ayer tenía una entrevista en Swiss Medical para empezar a trabajar en la ambulancia como enfermero, hoy empezaba y ese trabajo lo perdí . Trabajo en salud desde el año 1983 y yo sé como se trata a los pacientes, a los enfermos, hay que tratarlos, medicarlos, no ponerle un suero y tenerlos 24 horas abandonado en una cama

Domínguez usted está trabajando en la municipalidad, ¿no pidió un asesoramiento?

Trabajo en la municipalidad en el área de Dirección de Cultura pero como está todo cerrado por la pandemia, desde que inició esto no concurrimos más a trabajar

¿Usted es enfermero?

Si soy enfermero

Y trabaja en Cultura

Trabajo en Cultura, pero después hago prestaciones en una empresa de Capital Federal.