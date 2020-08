0 shares







CONTRA LA AGENCIA NOVA –

El artículo es una demostración de violencia y odio hacia la mujer y la identidad de género. Coloca fotografías de mujeres que cumplen una función a partir del voto popular y despliega la misoginia en un grado explícito.

Gisele Coronel, Directora General de Género del municipio, habló con Desalambrar de la presentación que trabaja el área junto a la Secretaria General de Gobierno: «Nosotras repudiamos totalmente esa nota o cuasi nota de lo que se hace llamar Agencia Nova, entendiendo en el lugar que pone a las mujeres y a las diferentes identidades de género, como un lugar despreciable como si lo fuese ¿no? Desde la mirada esa porque en realidad no modifica nada a lo que nosotras apuntamos como municipio, como Dirección estamos elevando una denuncia ante el INADI porque esa violencia es violencia política denostando el lugar de las mujeres, sea cual sea su identidad sexual. Nos parece sumamente preocupante en estos tiempos tener que estar discutiendo estas cosas como si fuese una nota amarillista, me resulta burdo tener que salir a aclararlo, en este tiempo que vivimos de libertad que sea utilizada la identidad sexual, la identidad de género como una humillación o como algo malo

Yo creo que no es una aclaración la que estás haciendo ni la intención de mi parte es esa, precisamente poner en letras de molde que eso es un ataque, violencia, desprecio, humillación y el odio

Me parece que si nosotras tuviésemos que pensar en todas esas palabras que vos decis están en esa nota o lo que figura como tal publicación, no podría enmarcarlo en otro contexto que no fuese eso que salió agrediendo compañeras, en este caso compañeras de una gestión.

Esa denuncia, si ya fue presentada en el INADI, ¿qué es lo que contiene?

Estamos terminándola

Están terminando de formular la denuncia que irá al INADI

Si, exactamente

Qué es lo que debe pasar porque algunas consecuencias tiene que haber, además de las notas que no son aclaratorias sino formas de repudiar lo que hizo la Agencia Nova. Qué es lo que tendría que ocurrir

Sinceramente no sabría qué podría pasar, a mí me encantaría que estuviese primero la responsabilidad, en este caso no matar un trabajador/a y plantear de donde sale eso, con que intenciones, porque claramente las tiene, pero me preocupa que se actué desde la oscuridad con respeto a eso y que el ataque sea precisamente a las mujeres y a las diversidades de género

Alguna vez leíste algo tan despreciable y explícito como lo que se escribió en la Agencia Nova

No, pero me hace acordar mucho a las portada de la Revista Noticias contra Cristina