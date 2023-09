Denuncia que militantes de Vera Chávez la amenazaron por ser sindicalista y comunista

“Si tocan a unx de nosotrxs, respondemos todxs” yace en el comunicado de Alternativa Estatal, rechazando, repudiando y alertando sobre las llamadas amenazantes que recibió la delegada gremial, Natalia Verón.

No fue suficiente una, sino que fueron dos llamadas el jueves pasado, que buscaron intimidar y generar terror sobre Natalia, militante gremial y trabajadora de Moreno, ante supuestas publicaciones de su familia contra un espacio político de Moreno.

Las llamadas anónimas y que buscan “educar” desde el miedo, acusaban que su hermana publicó en las redes sociales algo en contra de un candidato de Vera (La Libertad Avanza) “vos fíjate que no joda porque es candidato de Vera y él hace lo que quiere”.

Verón habló con Desalambrar y sostuvo “que me llamen a mí, más que nada allegados de La Libertad Avanza de Moreno para amenazarme porque no es que quedó en algo de chusmerío de ex militantes de Festa sino que directamente pasaron la barrera de amenazarme a mí por ser comunista, por ser sindicalista. Yo creo que los allegados y militantes en este caso de La Libertad Avanza se ven con cierta libertad para tomar ese poder de amenazar, de meter miedo y de socavar a la militancia. Siempre que intenten avasallar o amedrentar de esta manera habrá una respuesta política y social por lo menos desde el MST”.

Democracia, libertad de expresión, son palabras y símbolos indiscutidos por los que se luchó, y que marcó a fuego la historia de un país entero. Las amenazas políticas, lamentablemente, se han vuelto una práctica que busca silenciar las voces y las diversidades. El interrogante abierto es ¿cuánto y en qué medida está todo permitido por un voto más?