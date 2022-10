Denunció comida en mal estado en la escuela de su hijo y fue amenazada por una patota

El pasado 23 de agosto Desalambrar publica el testimonio de un mamá de la Escuela Primaria N° 81 del barrio Plan Federal La Perla. La entrega de viandas, LISTO CONSUMO, a cargo de la empresa Distribuidora Don Joaquín, presenta condiciones pésimas, como había ocurrido con el mismo proveedor en el mes de marzo:

El mismo tema es abordado por el programa de Luis Majul en LN+ el domingo 2 de octubre. Al día siguiente, denuncia Santa, personal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario que conduce Tomás Larrea, se presenta en su domicilio y le pregunta si el «comedor comunitaria que tiene» cuenta con la Personería Jurídica.

El martes, mientras realiza su trabajo en una plaza de Barrio Parque Paso del Rey, Santa es amenazada por un grupo, seis mujeres, que le expresen que «deje de hacer denuncias contra el Municipio». Santa se retiró del lugar de trabajo y concurrió a una unidad sanitaria para ser atendida. Luego radicó la denuncia penal en la Comisaría de Catonas.

«Tengo bronca porque es una injusticia. Miedo tuve en ese momento pero después agarré coraje y no me van a parar, aunque me mandan cinco o seis patotas no me van a parar. Fueron seis mujeres con la ropa del IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local) que se acercaron. Una me dijo que «deje de hablar mal de la Municipalidad porque sino voy a terminar mal» . Siempre dije y lo seguiré diciendo, la comida que le dan en las escuelas a los chicos es una mierda».