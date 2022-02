Derecho a réplica con documentación como anexo

El pasado 4 de febrero, Desalambrar y Canal Seis de Moreno, publican la entrevista con la señora Mabel Caamaño, quien aseguró ser víctima de una estafa inmobiliaria. A partir de esa cobertura quienes son los denunciados por Caamaño se contactan con este medio quien ofrece el espacio para brindar las respuestas. Para evitar mayor exposición y cerrar el tema en el plano informativo (la causa tiene camino judicial), Pablo Morillo envía un descargo y adjunta los documentos respecto a la compra de la propiedad que Mabel Caamaño reclama:

Ante las falsas acusaciones y declaraciones injustificadas de la señora Claudia Mabel

Camaño y de su esposo “Tony Rajoy”, quien, aún no habiendo aparecido frente a cámara en la entrevista y que difundieron SIN VERIFICAR, sabemos fehacientemente que es este hombre quien MANIPULA, SOSTIENE y LLEVA A CABO este acoso diario sobre mi persona, mi familia, empresa, empleados que han sido abordados en la calle, siendo perseguidos e intimidados a mentir y declarar en nuestra contra, SIN PRUEBAS porque no hay

PRUEBAS que validen sus declaraciones, porque NO EXISTE TAL ESTAFA. También amigos,

generando un malestar constante hasta con consecuencias graves en los estados de salud de los mismos. Contamos incluso con el apoyo de la hermana de Claudia, la señora Laura Camaño, quien enterada de toda esta situación, no dudo en enfrentar a este señor Tony Rajoy, para solicitarle que TERMINE con esta farsa, ya que tanto su mujer Claudia, como ella misma y su padre el señor Oscar Camaño EN VIDA, han vendido y cedido los derechos DEL TERRENO en cuestión. Y por el cual han recibido dicha paga en moneda extranjera.(se adjunta recibo de dicha moneda):

Quiero aclarar y rectificar, procedo:

1.- JAMÁS LE COMPRE NADA A CLAUDIA MABEL CAMAÑO.

2.– SIEMPRE SE MANTUVO LA BUENA RELACIÓN HASTA QUE LLEGÓ TONY RAJOY.

3.- LA SEÑORA NUNCA PRESTÓ NINGÚN TIPO DE SERVICIO EN EL HOGAR DE NINGÚN

TIPO.

4.- LA MISMA ÚNICAMENTE CERCA DE UN AÑO Y MEDIO, INGRESABA AL HOGAR PARA ALMORZAR Y CENAR, POR LA FALTA DE RECURSOS LUEGO DE LA MUERTE DE SU PADRE EL SEÑOR OSCAR CAMAÑO. NUNCA SE LA ECHÓ.

5.- CLAUDIA Y SU PADRE HAN VENIDO A PASAR LAS FIESTAS A MI CASA YA QUE SE ENCONTRABAN LOS DOS SOLOS Y LOS INVITAMOS A NUESTRA MESA Y A COMPARTIR CON MI FAMILIA.

6.- JAMÁS SE LE NEGÓ NADA A LA SRA. CLAUDIA, POR EL CONTRARIO SE LE HA COMPRADO GARRAFAS Y CAJAS CON PRODUCTOS VARIOS EN EL MAYORISTA MAXICONSUMO, ASÍ COMO SE LA HAN REALIZADO SIN COSTO ALGUNO,

MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EXTERIORES DE SU PROPIEDAD (CORTE DE

PASTO, Y, CAMBIO DE LÁMPARAS)

7- EL AGUA ES IMPOSIBLE CORTARLA YA QUE TIENE POZO PROPIO, BOMBA Y TANQUE. ASÍ COMO ENERGÍA ELÉCTRICA. POR LO QUE, REITERO, ES IMPOSIBLE IMPEDIRLE EL ACCESO A DICHOS SERVICIOS. INCLUSO HAN HECHO USO DE NUESTRO SERVICIO DE WI FI HASTA HACE DOS SEMANAS EN LA QUE DESCUBRÍ LA CAMPAÑA QUE LLEVA EL SEÑOR TONY RAJOY EN MI CONTRA Y LA DE MI FAMILIA.

8.- EL SR OSCAR CAMAÑO VENDE EL TERRENO AL SR MARCIAL ALBERTO ESCUDERO EL 4 DE JULIO DEL AÑO 2009 FIRMANDO UNA CESIÓN DE DERECHOS. EL SR OSCAR CAMAÑO Y SUS HIJAS, LAURA IRENE CAMAÑO Y CLAUDIA MABEL CAMAÑO DONDE FIGURAN COMO CEDENTES DE DICHO TERRENO A FAVOR DEL SR MARCIAL. RECIBIERON EL TOTAL DE LA COMPRA EN MONEDA EXTRANJERA Y SU PADRE REPARTIÓ LA PARTE CORRESPONDIENTE A CADA HERMANA.

9.- EL SR TONY RAJOY INVOLUCRA A MUCHA GENTE AMIGA QUE NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER EN LA COMPRA. ESTA MANCILLANDO EL BUEN NOMBRE Y HONOR DE TODOS COMO ASÍ TAMBIÉN EL DE MI HERMANA, EL DE MI ESPOSA Y TODO MI ENTORNO FAMILIAR, MAS NUESTRO HOGAR QUE CON MUCHO SACRIFICIO Y TRABAJO DE TODA UNA VIDA, LLEVAMOS ADELANTE SUBIENDO VIDEOS X DIVERSAS REDES SOCIALES. ADEMÁS, TAMBIÉN PONE EN SU TORRE DE SONIDO, FRENTE A SU CASA A TODO VOLUMEN, GRABACIONES EN LAS QUE AMENAZA, INCITA AL ENFRENTAMIENTO, Y NOMBRA CONSTANTEMENTE A MI PERSONA, A MI FAMILIA Y AL HOGAR SIN NINGÚN FUNDAMENTO. DONDE DICE TENER “DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS Y FILMACIONES” QUE NUNCA PRESENTÓ ANTE LA LEY.

10.- EN OTRO DE SUS PUNTOS DICE QUE LA HERMANA DE CLAUDIA VINO A “APRETARLA

PARA QUE ME VENDIERAN (JAMÁS LE COMPRÉ NADA) PERO LO EXTRAÑO ES QUE EN SUS REDES SOCIALES DICE QUE AL LLEGAR A ESTA CASA EN LA QUE CONVIVE CON SU ESPOSA, SE ENCONTRÓ CON DOS MUJERES “SUMIDAS” EN LA DEPRESIÓN, LA ENFERMEDAD Y LOS ABUSOS. SE CONTRADICE TODO EL TIEMPO.

11.- ACUSA QUE YO SOSTENGO UN CLAN CON MI FAMILIA Y MIS AMIGOS DONDE

REALIZAMOS LA COMPRA POR MEDIO DE UNA ESTAFA A CLAUDIA YA QUE SE ENCONTRABA SOLA Y DESAMPARADA Y JAMÁS SE LE COMPRO NADA NI A SU PADRE

NI A SU HERMANA NI A ELLA (EJ: CAMIONETA PARTNER, GRUPO ELECTRÓGENO,

BORDEADORA, CONEJERAS ETC). CABE DESTACAR QUE COMPRÉ ESTE TERRENO EN EL AÑO 2013 AL SEÑOR ALEJANDRO GONZÁLEZ PAPELES QUE OBRAN EN MI PODER COMO LA CESIÓN DE DERECHOS DE CAMAÑO A MARCIAL ESCUDERO

12.-NI BIEN APARECIÓ EL SR TONY RAJOY ME PIDIÓ CAMBIARLE UN CHEQUE X 50 MIL PESOS A LO QUE ME NEGUÉ EXPONIENDO QUE NO TRABAJABA CON CHEQUES NI BANCOS NI FINANCIERAS. LUEGO ME OFRECIÓ UNA PORCIÓN DE TERRENO DICIENDO “VOS QUE SOS EMPRESARIO” A LO QUE RESPONDÍ QUE ESTABA EQUIVOCADO, QUE YO ERA UN LABURANTE DESDE LOS 12 AÑOS Y QUE NO ME INTERESABA PORQUE ME ERA INNECESARIO (ESE TERRENO ES HERENCIA DE LAS DOS HERMANAS) COSA QUE YO SABÍA POR CLAUDIA, Y EL SR TONY RAJOY VENDIÓ UNA PARCELA SIN CONSULTAR A LA SRA LAURA, HERMANA DE CLAUDIA.

13.- DENTRO DE SUS DICHOS EXPONE VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LA SRA CLAUDIA CON DISTINTOS ARGUMENTOS QUE LA ECHAMOS DEL HOGAR, QUE LE EXIGIMOS UNA FIRMA, QUE LA DEJAMOS SIN SUSTENTO Y SIN AGUA CABE DESTACAR QUE EN SU TERRENO TIENE POZO PROPIO Y TANQUE COMO ACLARE MAS ARRIBA.

14.- LUEGO POSTEA FOTOS CON ARMAS BLANCAS DICIENDO QUE SE ESTÁ PREPARANDO PARA PELEAR POR SUS IDEALES Y CONOCIENDO LOS ANTECEDENTES (CONTADO POR CLAUDIA EN MI PROPIA CASA) “CONOCÍ UN MUCHACHO QUE ESTUVO PRESO POR ASESINATO EN RIÑA 20 AÑOS”. NOS SENTIMOS, TODA MI FAMILIA, INCLUYENDO ESPOSA, MI HIJA YERNO, NIETOS PEQUEÑOS ABSOLUTAMENTE AMENAZADOS.

15.- EN EL REPORTAJE CANAL 6 DE MORENO LA SRA CLAUDIA EXPRESA “MI PAPÁ VENDIÓ EL TERRENO” O SEA DICE Y SE DESDICE PERMANENTEMENTE Y LUEGO ACOTA QUE ELLA NO SABÍA QUE LO HABÍA VENDIDO. CREO QUE ES MAS QUE EVIDENTE LA TOTAL FALTA A LA VERDAD Y TODAS LAS INCONGRUENCIAS MANIFESTADAS POR LA SRA CLAUDIA CAMAÑO.

16- HACE UNOS DÍAS ESTE SEÑOR, MERODEA CAMINANDO EL FRENTE DE MI DOMICILIO MIRANDO Y CON ACTITUD SOSPECHOSA, NOS SENTIMOS TOTALMENTE AMENAZADOS, YO Y TODA MI FAMILIA.

17- EL SEÑOR TONY RAJOY HA INCREPADO ARRIBA DE SU VEHÍCULO A PERSONAL DEL HOGAR ASÍ COMO TAMBIÉN VÍA TELEFÓNICA, PARA INCITARLOS A DECLARAR EN MI CONTRA SIN PRUEBA ALGUNA. TODOS Y CADA UNO DE ELLOS SE HAN ACERCADO DE MANERA VOLUNTARIA PARA PONERME AL CORRIENTE DEL ACOSO QUE HAN SUFRIDO POR PARTE DE ESTE HOMBRE Y MANIFESTADO TENER MIEDO DE SUS ACCIONES. HAN SURGIDO NUEVAS SITUACIONES QUE NO ESTAMOS EN CONDICIONES DE ACLARAR POR ESTE MEDIO Y QUE LO HARÁ NUESTRO ABOGADO Y LA JUSTICIA DADO EL MOMENTO. HE PROCEDIDO DE MANERA LEGAL Y COMO DEBE SER, PRESENTANDO TODAS LAS PRUEBAS ANTE LA JUSTICIA SIN NADA QUE OCULTAR. TODO LO LOGRADO HASTA EL MOMENTO POR MI PARTE Y LA DE MI FAMILIA ES EN BASE A AÑOS DE TRABAJO, Y SACRIFICIO.