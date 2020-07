0 shares







REFERENTES, MUJERES, CUESTIONAN A MARIEL FERNÁNDEZ –

De las Instituciones Unidas, protagonistas de la gran asistencia para combatir el hambre. Por lo general sobran los calificativos acerca de la solidaridad expandida, todo un ejemplo del pueblo unido afrontando la pandemia. Pero lo que nunca fue cristal se rompe con una sentencia conocida: no alcanza, hay mucha necesidad.

Cintia es la representante de Instituciones Unidas. Como tantas mujeres y hombres que están en la trinchera, entiende que todo es poco pero subraya lo escaso que entrega el Municipio: «Acá sostenemos con cosas que hacen los compañeros, con la ayuda de Gastón Esperanza y así porque desde el Comité de Crisis no están ayudando en nada?

¿En más de cien días nunca el municipio ayudó a estos comedores que ustedes representan?

No, lo que es el tema de Desarrollo Social no nos están asistiendo

¿Y por qué ahora después de 115 días salen a decir que no reciben asistencia municipal?

No, nosotros ya lo planteamos, quisimos hacer marchas porque no damos abasto, en cada merendero, club, que están haciendo la comida ya no tenemos las cosas para decir bueno ‘gastemos y listo’ no, el tema es que necesitamos ayuda.

Está claro, para sostener tanta ollas y merenderos, ¿de dónde conseguían los alimentos secos y pocos de fresco ? ¿Qué hace Gastón Esperanza de dónde la conseguía?

Él sacaba de su bolsillo, de donaciones, de donde se podía, los mismos vecinos. Él nos daba una mano y nosotros también lo que hacíamos, era vender cosas, hacer tortillas, pan casero para vender y volver a juntar la plata para volver a comprar o ir a pedir a los negocios, los mismos vecinos te ayudaban, traían un aceite, un arroz y así se sostenía

No todo es el Estado. Ahora la critica que hacen es que el gobierno de Mariel Fernandez no está aportando nada

No, ahí en algunos merenderos si lo que es tema secos.

Por eso, alimentos secos ¿si?

Es lo único que a veces te bajan, pero a veces no alcanza con lo que te están bajando ellos porque es miseria, entonces no se puede. Tenés en un merendero 50 personas que vienen a buscar la vianda de comida y a veces no te alcanza y tenés que salir a rebuscártela como se pueda porque no tenemos ayuda de nadie

Eso es importante aclararlo, se le está enviando algo, que no alcance no es lo mismo que no mande nada, eso está claro.

Si, si.

AUDIO 1 CINTIA

Referente de La Reja y Reja Grande, Valeria indica los condimentos sociales que tienen las ollas: «Nosotros le brindamos gracias a los vecinos y comerciantes del barrio, le brindamos olla popular y alimentos, ropa, calzado gracias a la gente que pone un poquito y ayuda, esa es la ayuda que nosotros tenemos de las instituciones de acá de Moreno.

¿En todo este tiempo nunca recibieron asistencia del gobierno municipal? Me parece extraño, existe una distribución a través de los Comité de Crisis para que llegase aunque sea un poco a todos, sabiendo que es una crisis inesperada y gigantesca. ¿ del municipio no recibieron nada?

No, las instituciones estamos Unidas ahora por ese motivo porque no estamos recibiendo ayuda del municipio ni Desarrollo Social, es más bajan en los lugares que no tienen que bajar y gente que no la da. Nosotros los referentes de las instituciones le estamos poniendo el pecho a la situación, estamos pidiendo colaboraciones a los vecinos y comerciantes que pueden ayudarnos, siempre pidiendo y ayudándonos mutuamente entre nosotros

¿Participaron del Comité de Emergencia?

No

Y cuando decís que bajan alimentos a lugares que no lo necesitan ¿a qué te referís, a quién le están dando entonces?

Y gente que le hace política a ellos, a gente que trabaja con ellos. Porque acá en el barrio donde yo vivo hay gente en el fondo que tiene un toma y tiene una casilla llena de alimentos que le pertenece a los comedores y merenderos que realmente estamos haciendo ollas y ayudando a la gente. Yo tengo todos los días gente en la puerta de mi casa, viene a llorar y pedirme leche, comida, lo que sea y así todas las referentes estamos pasando la misma situación

¿En tu casa funciona un comedor o merendero?

En la sociedad de fomento (Reja Grande), pero vivo a dos cuadras y la gente está todo el tiempo golpeando, a veces encuentro a mi hija mal, angustiada y me dice ‘mami ya no aguanto más, todo el día gente.

AUDIO 2 VALERIA

Mónica en Moreno Norte, referente de más de 25 espacios, como ella se presenta: «Lo que estamos solicitando es que el comité de crisis se haga presente en todos los espacios, no solamente en el mío y en el de una compañera de La Reja sino que en todos. Nos están dando mercadería que no alcanza, con un pack de fideos, un pack de arroz, no alcanza. Yo tengo 300 personas y mis compañeros están en la misma situación. La gente tiene hambre ahora no se juega con los chicos ni con los abuelos, si nos dan alimentos secos también necesitamos lo que es verdura, carne, porque todo esto lo estamos poniendo nosotros, lo mismo el gas, la leña, estamos poniendo todo desde nuestro bolsillo y los recursos a veces no llegan».

AUDIO 3 MONICA

Paso del Rey, zona de límites y fronteras. Susana dice: «Yo estoy reconocida en el Municipio con el tema de las ollas pero también estoy en el circuito que es Desarrollo Social, pero no está entregando absolutamente nada, no está reconociendo como debería reconocerme. Me estoy manejando como comedor y ellos me tienen como merendero, lo cual a me dan 4 cajas de leches y me tengo que arreglar por 40 días porque en realidad no están entregando como corresponde por mes, te entregan entre 40 días y dos meses no te está entregando como corresponde. A mí el Municipio no me está ayudando absolutamente en nada, acá en lo que es mi comedor estamos haciendo tres veces por semana olla popular que nos ponemos en la calle o en algún espacio para que todos puedan venir a llevarse una vianda, y mayormente el resto de los días estamos cocinando con un grupo de mamás en el comedor todos los días. En realidad nosotros venimos cocinando de lunes a sábado y la merienda tres veces por semana por el asunto de que no tenemos la leche, azúcar que no la podemos conseguir. No tenemos la ayuda absolutamente de nadie, yo estoy a cargo de lo que es Paso del Rey con más de veinte espacios con lo cual tratamos de dar lo poquito que conseguimos, buscamos donaciones pero de lo que es parte del municipio no nos están dando absolutamente nada

Le encontrás alguna explicación de por qué el municipio no entrega ¿por qué no tiene recursos o se distribuye mal?

No sé, yo he tenido varias conversaciones vía WhatsApp con el señor Matías que es el que se supone que está encargado de los merenderos y la verdad que me dice que en el mes de julio no pudieron abastecer a todos los merenderos y comedores. Le dije que hace un mes y medio fue la última entrega que me hiciste, y hoy por hoy estamos a mediados del mes de julio y vos no me das respuesta a lo que me responde ‘bueno, vamos a ver si a partir de esta semana, o la semana que viene te podemos alcanzar algo pero como merendero porque vos no figuras acá como comedor’ . La necesidad es muy grande.