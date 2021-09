«Desafiamos a la casta política del distrito a cumplir la función sin privilegios, ver si se atreven a utilizar los servicios públicos como lo hace el pueblo»

El agua, la lluvia, las inclemencias modificaron el escenario de presentación. De la puerta del Concejo Deliberante a abrir el debate desde una apuesta – propuesta que interpela a los /as funcionarios /as públicos: quienes son representantes de la sociedad o del pueblo, ¿usan los servicios públicos o la defensa de los mismos está en el discurso – relato?

El MST es quien lleva la voz como parte de la campaña. Es la lista FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD, LINEA INTERNA: 10R (R)EVOLUCIONEMOS LA IZQUIERDA, que tiene en el primer cuerpo de la boleta a Alejandro Bodart y en lo local a Pablo Lopardo quien destacó el empuje para lograr un crecimiento sustentable: «El gran esfuerzo que venimos haciendo en el distrito en función de visibilizar una lista de trabajadores y trabajadoras. Yo en primer lugar quiero decir que es un gran orgullo, un gran gran orgullo encabezar una lista repleta de trabajadores, que en su gran parte, en su gran mayoría está compuesta por trabajadores y trabajadoras municipales, un sector que desde hace un montón de tiempo vemos como sus condiciones laborales y salariales han sido atropelladas. Encabezar esa lista es un gran orgullo. En relación a esta propuesta y acta compromiso, queremos desafiar a la clase política del distrito, queremos ver si son capaces al igual que nosotros en renunciar a todos los privilegios que implica la obtención de una banca o un espacio público. Para nosotros, para los trabajadores y trabajadoras este es un desafío que no implica demasiado. Nosotros estamos dispuestos a poder vivir sin privilegios y eso en el día de hoy lo vamos a refrendar con nuestra firma y públicamente. Queríamos hacerlo en frente del poder público, al poder político, eso no fue posible igual pero igualmente lo vamos a hacer acá en nuestro local, reafirmar que para nosotros los cargos públicos no tienen que implicar que uno tenga otra realidad distinta a la que convive en su pueblo. Este es un distrito con muchísimas necesidades, todos aquellos que caminamos el distrito, entendemos que el 80% de nuestros vecinos y vecinas están por debajo de la línea de la pobreza. Que los niños y niñas en éste distrito sufren penalidades todos los días, desde que se van a atender a un hospital público o una salita del barrio, o que van a una escuela. En función de eso entonces, nosotros hoy al igual que lo hacemos en cada campaña electoral, reafirmamos nuestro compromiso de la utilización de todo lo público. La renuncia a los privilegios de la casta política de este distrito. Nos enteramos con mucho horror y nuestras compañeras también así, la presencia en las listas como pre candidato de quien se postula hoy como candidato a concejal, Marcelo García, funcionario procesado, por abuso de una trabajadora municipal. Esos privilegios, que los tipos detentan y que nos muestran constantemente, son aquellos que nosotros creemos que hay que atacar y por eso esta presentación, que si bien, no es nodal al programa, nos parece que es importante entendiendo la realidad del distrito que aquellos que se postulan para representarlos, tengan las mismas condiciones que aquellos que dicen representar«

AUDIO 1 LOPARDO

Alejandro Bodart, precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, ocupó la centralidad de la conferencia en el día de ayer. Fue quien presentó hace tiempo la propuesta de «suprimir los privilegios que tienen los funcionarios (jerárquicos) públicos. Así lo recordó: «Yo cuando presento esta ley, se le pararon los pelos a todos, ojo no solo a la gente del PRO, de Cambiemos, sino también del Frente de Todos porque del pico para afuera es una cosa pero después comprometerse a dejar algún privilegio, ya eso ahí no. Recuerdo que una diputada, que era del Frente de Todos, fue la que más violentamente un poco me atacó y yo no sabía por qué, porque incluso era una de las más progresista en ese sentido, pero después investigando saltó que llevaba por ejemplo a sus hijos a uno de los colegios más caros de Capital, tenía el famoso doble discurso, defender lo público pero no usarlo, que es un problema. Hace poco saltó también con Mayra Mendoza que es de las nuevas generaciones del Frente de Todos pero claro, se enfermó y se hizo público porque la fue a visitar Cristina Kirchner a uno de los sanatorios más caros de la provincia mientras que los trabajadores del hospital de Quilmes le mandaron una carta diciéndole por qué no iba al hospital si era porque seguramente corría riesgo de que se le caiga pedazos de techos o porque a lo mejor se le iban a mojar las patas porque había algunos de los lugares donde está internada la gente, donde el agua cubre los pisos o el olor a cloaca, porque así son muchos hospitales desfinanciados. Un sistema de salud que está completamente dividido entre los municipios, provincia, Nación, las obras sociales, las clínicas privadas pero bueno, que por supuesto, el público es el que más está deteriorado».

Inmediatamente Bodart aclaró que la iniciativa no busca nivelar para abajo sino levantar la vara pública: «Muchas veces se nos dice a nosotros “che ustedes lo que quieren es igualar para abajo”, nosotros también por ejemplo nos hemos comprometido y lo hemos llevado a la práctica a ganar como un docente o lo mismo que se ganaba en el trabajo previamente a ser diputados o concejales, lo hemos llevado a la práctica. Muchas veces nos dicen “ustedes quieren igualar para abajo” no, nosotros lo que queremos es que la clase política viva como el pueblo trabajador y trabaje junto al pueblo trabajador para cambiar la situación, porque es muy fácil ubicarse desde el privilegio con sueldos millonarios y hablar de ahí de la pobreza, etc., etc., cuando uno no la vive o hablar de lo público porque las clases políticas dirigen lo público, es más, nosotros hemos presentado una ley en su momento para que también dirija lo privado porque no sé si ustedes saben, por ejemplo, lo privado pueden hacer lo que quieren, ni siquiera lo controla el Estado a las clínicas privadas, pero sí controla lo público, pero no usa lo público por lo tanto lo desfinancia. Cada año se votan presupuestos a la baja con relación a lo público porque queda claro que problema hay si la clase política no lo usa, no lo usa un juez, no lo usa un diputado, un senador, un presidente, no usan lo público».

AUDIO 2 BODART

El acta compromiso que asume la izquierda intenta visibilizar e interpelar el discurso progresista que defiende lo público pero usa, en su vida personal, la eficiencia del sector privado, salud, educación

Es de principio que el dirigente político que accede a un cargo tiene que usar lo público, tiene que estar obligado por ley y si no le gusta usar lo público, que se dedique a otra cosa, si no le gusta ganar como un docente o como un trabajador que se dedique a otra cosa y que deje que los trabajadores si sean los que accedan a los cargos y que trabajen para recuperar la situación. Los privilegios son un punto importante que habla de una casta política que se ha encaramado en las instituciones y que solo le interesa enriquecerse ellos y enriquecer a sus amigos, al 1%. Hay 51% de pobreza en un país que es productor de alimentos, quiere decir que la mitad de la población pasa hambre pese a que producimos alimentos para 400 millones de personas, una cosa que no se puede comprender, entran miles y miles de millones de dólares por mes a la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es a donde van a parar los miles y miles de millones de dólares, hay 1200 familias que son las dueñas de las tierras más ricas, ahí va a parar parte de esto. 1200 familias son las que reciben los miles y miles de millones de dólares, en este año ha sido una de las cosechas récords, nunca entró tanta plata, pero claro, no van a parar a los millones de bonaerenses que pasan hambre, a crear trabajo, van a 1200 familias y así es todo en esta provincia. Una provincia rica pero que tiene a un grupo, a un 1% que se enriquece, se enriquece, se enriquece y los funcionarios públicos, políticos, que tendrían que trabajar para solucionar ese problema, cuando llegan, son funcionarios que defienden los intereses de ese 1%, por eso no solucionan ningún problema. Los lobys empresarios son los que actúan en las cámaras, los dueños de la provincia son esas familias que tienen todos y que a su vez tiene a sus representantes en los partidos políticos tradicionales, por eso nosotros para cambiar esta situación, para que la riqueza se distribuya entre el conjunto para evitar que nos roben todo el esfuerzo que hacen los bonaerenses con deudas como las que acaba de firmar y reconocer Kicillof que nos va a llevar años y años de más pobreza porque toda la riqueza de la provincia se la va a quedar ese 1% o se va a ir afuera del concepto del deuda, para cambiar eso hace falta que entre la clase trabajadora a los Concejos Deliberantes, que entre Pablo al Concejo Deliberante, que entren los trabajadores a las Cámaras Legislativas, a la Cámara de Diputados para pelear por los intereses de la clase trabajadora. Nosotros si tenemos que resolver cuál es nuestro programa, yo se lo diría muy simplemente, nosotros queremos que todos los trabajadores vivan bien, y que puedan disfrutar de la vida. Nosotros vamos a trabajar para que toda la clase trabajadora pueda disfrutar la vida, porque es completamente injusto que solo un 1% pueda disfrutar de la vida. La vida es una y se va rápido. Todos tenemos derecho a disfrutarla.

AUDIO 3 BODART