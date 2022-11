Desalojo de vendedores /as ambulantes, vecinos /as de la Plaza Irigoin. Mariel avanza

Tal vez existieron las reuniones y encuentros disuasivos. Tal vez se haya realizado un registro de actores de la economía popular de ese espacio público que nació como tal en el año 2011 y que tuvo desarrollo al compás de la larga crisis. El pasado mes de mayo Desalambrar habló con los excluidos del sistema laboral formal que dan vida a la Plaza Irigoin en Cuartel V:

Pero antes de registrar esos testimonios, hay un video de la Red Andando que describe la identidad, el arraigo y la pertenencia. Septiembre de 2019 en la Plaza Irigoin:

En noviembre de 2022, el gobierno auro definido como «de las comunidades», clava su estandarte con decisión, una oferta de calidad que aplasta el empobrecimiento (urbanístico). Orden y belleza. Mariel hace que florezcan sus plazas:

Ese poderoso cartel que le da la espalda a la pelota que desafía la gravedad, con un patrullero a la izquierda, disciplina: el fútbol tendrá un receso en ese rectángulo de tierra; ue no habrá convocatorias, ni partidos, ni rifas destinadas a ayudar o a resolver necesidades colectivas o individuales. La Policía Bonaerense camina la cancha:

Mariel Fernández como Intendenta de Moreno desea que las comunidades perciban el avance de la Plaza Inclusiva, un diseño muy acorde con los tiempos actuales. Quedarán excluidos los /as que no entiendan que el PROGRESO FINALMENTE LLEGÓ, quienes no podrán sostener su economía popular, los que están excluidos de la regla institucional de la Gran Capitana de Moreno.

El orden por la fuerza suele sembrar vientos. La mejor intención de gobierno puede convertirse en su peor política… cuando el modo define su esencia. Si los silencios se pueden romper. Ampliaremos