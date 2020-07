0 shares







Por Federico Paterno y Juliana Miceli / Fuente: ANCAP –

La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro lleva más de dos y medio sin respuestas para su familia y amigos. En la causa los abogados de la familia advierten que finalmente se obtuvo que abran los libros de guardia y sean escaneados. Continúan los rastrillajes masivos a orillas de la ruta tres que pertenece a la localidad de Mayor Buratovich. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del El Comité contra la Desaparición Forzada advirtieron que precisan medidas urgentes para esta desaparición en democracia con una estrategia integral que incluya un plan de acción que tome en cuenta todas las hipótesis posibles. Son 80 los días que el joven lleva desaparecido.



Desde el día 30 de abril, facundo, el joven de 22 años, oriundo de la localidad de Pedro Luro, quien partió hacia Bahía Blanca para poder reencontrase con su ex pareja, sigue sin aparecer. Hay tres personas que reconocieron haberlo visto el día de su desaparición subiendo a un patrullero en Pedro Luro y la principal hipótesis es la desaparición forzada de persona, perpetrado por la policía Bonaerense, ya apartada de la investigación a pedido de la familia.

Luciano Peretto, uno de los abogados que representa a la familia de Facundo, en dialogo con ANCAP confirmó que se continua con los rastrillajes masivos a la vera de la Ruta 3 y que ya existe un oficio para la apertura de los sobres que contienen los teléfonos celulares secuestrados del personal policial, del libro de guardia y del personal. “Tanto la apertura de los sobres como la designación de Marcos Herrero como perito de parte para el rastrillaje con canes, están despachadas, falta la consolidación del hecho a la apertura y una autorización que necesita Marcos por parte de la Policía de Río Negro para poder viajar acá. Es una cuestión meramente burocrática” ·

Sobre la presencia de la bonaerense, el pasado fin de semana, en el basural de Pedro Luro en el que se encontraros restos óseos, el abogado manifestó: “Dicen que concurren para la preservación de una escena que en principio no tenía relación con la desaparición de Facundo. Una cuestión bastante improbable e injustificable, pero dicen que concurren ahí porque eran huesos y eso no quería decir que sean de Facundo”. Durante el rastrillaje, al preguntar por qué dicha fuerza se hizo presente en el lugar, Luciano Peretto fue amenazado por el subcomisario Pablo Reguillon: “Me estoy guardando todos los links de los medios donde hablaste, cuando esto termine yo sé lo que tengo que hacer”, le dijo el subcomisario, a raíz de esto apartado de su cargo. Aún no recibieron la el informe de geolocalización de los celulares peritados por expertos en comunicaciones de la Policía Federal de Mar del Plata. El fiscal a cargo de la investigación es Santiago Ulpiano Martínez.

Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se pronunció sobre el caso pidiendo la aparición con vida de Facundo. En entrevista a FM Delta sentenció: “Berni tiene que renunciar, porque lo que hizo con la mamá de Facundo fue inaudito, la fue a ver solo para decirle que su hijo estaba vivo”. El ministro de Seguridad de la provincia, mantiene firme su hipótesis sobre que la Policía Bonaerense es la más indicada para esta investigación y que no hay ningún indicio para culpar a la fuerza.

Sergio Maldonado es otro de los que continúa manifestándose por la aparición de Facundo, quien en el marco de una charla organizada por CORREPI, se mostró indignado por los llamados de la ex Ministra, Patricia Bullrich, a la madre de Facundo: “Produce mucha indignación que alguien como Bullrich se comunique con una madre para aportar algo. Esto fue algo que impulso ella, con la doctrina Chocobar y todo el poder que se le dio a las Fuerzas de seguridad. Es una hipócrita, una oportunista política, me produce hasta cierto asco. Es una persona siniestra y entra en la misma categoría de los genocidas de la dictadura”. Sobre el posicionamiento político del gobierno en este caso advirtió: “Hay que tomar una postura y el gobierno tiene que tomar una línea determinante, pero ahora la necesidad es hoy, hay un desparecido y no se pueda estar viendo de educar a las fuerzas de seguridad, hay otras urgencias y el campo popular está muy dividido. No hay desparecidos en recoleta o barrios privados siempre es dónde hay vulnerabilidad y hay complicidad”. Leandro Aparicio, el otro abogado de la familia dijo que “a Cristina le estaba incendiando el teléfono Patricia Bullrich, eso es otra forma más de ver la decadencia del sistema asqueroso donde está la mugre de la dirigencia política que tenemos, es patético lo de esta señora, cristina no la atiende”.

Una nueva testigo dijo haber levantado a Facundo en la Ruta 3, mientras hacía dedo, el mismo día de su desaparición. La madre del joven pone un fuerte manto de duda sobre esta nueva testigo que apareció, ya que la primicia fue de los medios de comunicación y no de la familia ni los abogados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya pidió información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la desaparición forzada del joven de Pedro Luro. El canciller Felipe Solá deberá entregar informes sobre las medidas que tome el Estado para avanzar en la investigación.

Aun no recibieron el informe de geolocalización de los celulares peritados por expertos en comunicaciones de la Policía Federal de Mar del Plata. Sobre el libro de guardia de la comisaria de Mayor Buratovich, lo últimos datos arrojan que fueron abiertos según pedido de los letrados de la familia, pero su contenido se conocerá recién el día miércoles, datos fundamentales para que la investigación a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, no quede estancada. Los últimos rastrillajes no mostraron por el momento datos positivos.