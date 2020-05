0 shares







UNA VÍCTIMA DE 22 AÑOS –

Prepara la olla comunitaria en el barrio Asunción. Cumple las disposiciones de aislamiento social y obligatorio. Con los resguardos y medidas de protección acompaña y luego busca a su pareja en el supermercado donde trabaja. José Luis Esperón es empleado de la Municipalidad de Moreno. Tiene 22 años y quedó privado de su libertad el día 16 de abril. En esa jornada estaba en la vereda, como otros vecinos del barrio Asunción, preocupado por el trepidar de sirenas. Vio una persecución policial. Más tarde, se encuentra esposado en la Comisaría de Paso del Rey.

Marisa Cosme (hermana del Secretario General de SITRAM), emprende su causa para obtener la libertad de su hijo:

¿De qué se lo acusa a tu hijo?

De robo agravado en banda con uso de arma, en realidad era un palo. Dicen que los chicos le pegaron a un hombre pero pusieron arma, le pregunté por que ponen arma, ellos lo toman así.

¿Me decís que es una causa armada?

Sí, mi hijo está trabajando para un sindicato acá en Moreno sobre la ruta 23, con el tema de la pandemia estaba sin poder ir a trabajar, excepto algunos días. Ellos se juntaban lunes, miércoles y viernes a hacer una olla popular acá en la salita.

¿De qué barrio?

Asunción, a ellos lo acusan de ese robo y lo detienen el 16 de abril cuando él estaba organizando el tema de la olla, el miércoles él la había hecho y esto fue el jueves. Estaba hablando conmigo yo le decía que había una chica del barrio con un montón de nenes, me dijo que le avise para que vayan a buscar la comida. Hubo una persecución el jueves donde pasa un auto rápido y él estaba parado mirando como toda la gente que estaba saliendo, porque empezaron a los tiros con la policía. Cuando detienen a mi hijo me acerco en el barrio y empiezo a preguntar que pasó, ahí varios testigos, como diez de la misma calle Arribeños me dicen que mi hijo no tuvo nada que ver, que él estaba parado mirando como un montón de chicos, de gente, que la policía sin mediar palabra le pregunta “¿Vos sus Esperón?”, “Si” le contesta él, lo suben a la camioneta se lo llevan. Una señora me dijo que mi hijo lloraba y les decía que no tenía nada que ver, pero la policía lo cargo y se lo llevó.

AUDIO 1

En la comisaría ¿sos notificada o explican por qué detienen a José Luis?

Cuando vamos a la comisaria con mi marido me dicen que era por el tema de la pandemia, le preguntamos a otro policía y nos dijo que no pasaba nada. Nos tuvieron desde las 17:30 hasta las 23 horas, recién ahí nos dijeron que era por robo. Les dije ¿Cómo puede ser un robo si me están diciendo que estaba en la vereda? No entendíamos nada, nos hicieron esperar mientras ellos preparaban los papeles.

¿Te dijeron en qué momento se produce el robo, quien es la victima? Datos específicos de la causa que le enrostran a tu hijo.

La policía no me dijo nada, después estuve averiguando con mi hija, mi marido, los chicos y todos los que podían saber que había pasado porque ni yo ni mi hijo podíamos entender. Lo llevan a declarar, termina y me manda una carta cuando lo voy a ver a la Comisaria y me dice: “me están diciendo que el robo fue el miércoles”, ni la familia ni el entendíamos que pasaba. El robo fue un día anterior, el miércoles a las 21:45 de la noche aproximadamente. La policía declara que fue a las 19 y es imposible porque él lleva a su novia a trabajar todos los días al chino, los dos trabajan, él vive con su novia y los dos trabajan. El robo fue el día 15 dicen, le roban a una persona que habían desalojado, el mismo auto que la policía perseguía el día jueves 16 de abril.

AUDIO 2

¿Hay testigos dispuestos a declarar?

Los vecinos me contaron todo, no sé qué es la policía puso, todos los vecinos me dicen: “Como se llevaron a tu hijo se podrían haber llevado a cualquier pibe, le tocó porque estaba en el lugar que no tenía que estar”, gente grande me lo ha dicho que no puede dormir y se han contactado conmigo diciendo que querían decir lo que había pasado porque fue re injusto como se lo llevaron.

¿Dictaminó la justicia prisión preventiva para tu hijo?

Si, la jueza (Dra. Celina Ardohaín, Garantías N° 3. El fiscal de la causa es Federico Soñora). Estamos muy nerviosos, mal porque esperábamos la libertad de él, una de las hermanas del padre se está contactando con otro abogado. Nosotros estamos desconcertados no podemos creer lo que dictaminó la justicia.