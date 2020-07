0 shares







Por lo menos a 17 escuelas llegaron los fideos marca Fidegal cuya fecha de vencimiento estaba adulterada. La maniobra trata de ser justificada por parte de Molinos Bruning quien le vende el lote al proveedor del Servicio Alimentario Escolar municipalizado, la firma Gyuland. De arranque, sin que exista hasta hoy un acta formal hecha por algún servicio educativo, el caso merece toda la atención. Molinos Bruning violó la ley y la empresa Gyuland no registró el notorio cambio en la fecha de vencimiento. Todo el lote habrá pasado por Bromatología y llega a las escuelas.

Hernán Borgui, Director General de Educación del Municipio de Moreno, responde las preguntas del caso que reinstala, una vez más, cómo y de qué manera se controla el alimento del SAE: «Pasa que parecía ser parte de ese envase, cuando la empresa lo recibe es por bulto y lo que primero se ve es la remarcación que hace la empresa, no se llega a ver lo otro porque es parte del envasado, del envoltorio».

En esa primera cuestión se da por cierto que los fideos eran correctos hasta que llega a la escuela y algún director/a lo mira junto con los padres. Fotos y videos de esto llegaron hoy ¿cómo sigue esto?

A nosotros no nos llegó ninguna denuncia oficial, nos enteramos por videos como la mayoría y automáticamente llamamos a la empresa, les mandamos los videos e hicimos el reclamo. Empezamos el acta y ahí se entera también la empresa. A último momento se suspende la entrega, ayer se hizo en 16 escuelas y se pone el proveedor en contacto con los directivos pidiéndoles que no entreguen el producto y se hace el reemplazo de la mercadería, coordinan con las diferentes escuelas. Muchos recibieron ayer, hoy no lo llegaron a entregar, se hizo el procedimiento y el proveedor se pone en contacto con la empresa, ésta – Molinos Bruning– emite un comunicado explicando lo que había pasado con la provisión del envase y sigue el proceso, tienen 24 horas. A nosotros nos envían el remito con la fecha de compra y toda la documentación correspondiente que tiene el proveedor para hacer su descargo, y por otro lado la parte que tiene que seguir realizando para proveer la mercadería.

La empresa que provee los fideos a Gyuland debió notificar que había un problema de rodillos para hacer el envasado de los fideos, pero no solamente no lo hizo sino que le pusieron parches, estamos ante un problema de evidencia que siguió su curso y corresponden sanciones. ¿Cuáles son? Estas excusas de entregas de productos en mal estado a lo largo de la historia de Consejo Escolar, cuando tenía el SAE, son muchas y se repiten

El packaging o envasado lo que dice es que la fecha es del 2012 y es imposible que exista un fideo de esa época, mas allá de eso el proveedor tiene que hacerse cargo y realizar su descargo haciendo el proceso administrativo. Según como actúe dentro de las 24 horas es donde nosotros podemos aplicar las sanciones que establece el pliego, el contrato que firman.

¿Entonces el primer damnificado sería la empresa proveedora del SAE?

El proveedor tiene que certificar el proceso administrativo y legal, tiene entre 24 y 48 horas para realizarlo.

¿Le sorprende que no haya una denuncia formal? Lo que se ha hecho es demostrativo porque hay evidencia pero algún director/a ¿no tiene que hacer una denuncia formal?

Todos pueden hacer actas y presentarlas en la Secretaría y se les da curso como corresponde, el tema es que nadie lo hizo o a nosotros no llegó todavía. Más allá de las actas nosotros actuamos apenas tuvimos conocimiento del hecho.

¿Cuáles serían las sanciones posibles que se aplican si es que se demuestra que la empresa Gylan tiene alguna cuota de responsabilidad o la responsabilidad en esta situación?

Las sanciones van desde descuentos que se realizan, multas por penalidades que establece el pliego hasta eliminarlo de la lista de proveedores. Hay un montón de elementos que tiene que notificar Legal y Técnica, hay que analizar para realizar las sanciones. La parte contable sobre todo por si se aplican multas, una cosa es lo que dice la empresa que vendió al proveedor, otra lo que dice el proveedor y otra lo que comprobamos nosotros a partir de analizar el estado de la mercadería.

¿Pudieron analizar el estado de la mercadería?

Se mandó a analizar uno de los paquetes.

¿Hasta el momento no tienen resultados?

No, eso está en solicitud, todo sucedió esta mañana.

Controlar una estructura de tal magnitud exige extremar todas las medidas, acciones y conocimiento de cómo debe ser el control

La responsabilidad es de todos y es muy amplia, es mucho el volumen de mercadería que se mueve en el distrito, son muchísimos camiones de mercadería que ingresan, hay que estar controlando absolutamente todo.

El primer responsable es la empresa, segundo el Municipio porque lo contrata, después las autoridades educativas y los padres, con esto digo que hay un orden preestablecido y con distintos grados

La responsabilidad no es justamente eludirlas, no es la intención, lo que quiero decir es que esto se trata de controlar y poner el máximo control para que todo salga bien, cuando salen las cosas bien es el por todos no por una sola persona, no es el éxito de uno.